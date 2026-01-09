Az Omu-csúcson volt a leghidegebb

A havazás mellett újabb fagyos reggelre ébredtünk országszerte, ám most közel sem Csíkszeredában volt a leghidegebb.

A legalacsonyabb hőmérsékletet a Déli Kárpátok Omu-csúcsán mérték, ahol mínusz 20,7 Celsius-fok volt péntekre virradóra. Hasonlóan hideg volt még a Bilea-tónál, ahol mínusz 17,6 Celsius-fokot regisztráltak.

Székelyföldön a háromszéki Lakóca-tetőn volt még nagyon hideg, ott mínusz 16,6 Celsius-fok volt péntek hajnalban. Bodzafordulón mínusz 15,2 Celsius-fok volt, míg a Bucsinon mínusz 13 Celsius-fokot, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 8,5 Celsius-fokot regisztráltak.

Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen ugyanannyi volt a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet: a két városban egyaránt mínusz 8,1 Celsius-fokról indult a reggel. Ezzel szemben Sepsiszentgyörgyön már „csak” mínusz 6,5 Celsius-fok, Marosvásárhelyen pedig mínusz 6,4 Celsius-fok volt a legalacsonyabb péntek reggeli hőmérsékleti érték az Országos Meteorológiai Igazgatóság legalacsonyabb hőmérsékleteket összesítő térképe alapján.