Az Omu-csúcson volt a leghidegebb

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
A havazás mellett újabb fagyos reggelre ébredtünk országszerte, ám most közel sem Csíkszeredában volt a leghidegebb.
A legalacsonyabb hőmérsékletet a Déli Kárpátok Omu-csúcsán mérték, ahol mínusz 20,7 Celsius-fok volt péntekre virradóra. Hasonlóan hideg volt még a Bilea-tónál, ahol mínusz 17,6 Celsius-fokot regisztráltak.
Székelyföldön a háromszéki Lakóca-tetőn volt még nagyon hideg, ott mínusz 16,6 Celsius-fok volt péntek hajnalban. Bodzafordulón mínusz 15,2 Celsius-fok volt, míg a Bucsinon mínusz 13 Celsius-fokot, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 8,5 Celsius-fokot regisztráltak.
Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen ugyanannyi volt a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet: a két városban egyaránt mínusz 8,1 Celsius-fokról indult a reggel. Ezzel szemben Sepsiszentgyörgyön már „csak” mínusz 6,5 Celsius-fok, Marosvásárhelyen pedig mínusz 6,4 Celsius-fok volt a legalacsonyabb péntek reggeli hőmérsékleti érték az Országos Meteorológiai Igazgatóság legalacsonyabb hőmérsékleteket összesítő térképe alapján.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt pénteken 5 óra 50 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Noha új buszokra és jóval nagyobb járatsűrűségre váltott a csíkszeredai tömegközlekedés, nagyon sok kifogás merült fel az új menetrendekkel, útvonalakkal kapcsolatban. Ezeket most igyekeznek felhasználni a módosításokhoz – tudtuk meg.
Halálos baleset történt csütörtökön Szeben és Fehér megye határán, Szerdahely kijáratánál. A rendőrség szerint egy férfi autójával egy fának ütközött.
Nem mindennapi balesetet szenvedett csütörtök délben egy fiatal, marosvásárhelyi sofőr Predealon: autójával egy üdülőtelepi panzió tetejére csúszott rá az útról.
Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 62 ezer óvodás és iskolás tanítása szünetelt vagy online formában zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
Radu Miruță védelmi miniszter csütörtökön kijelentette, a Spartan típusú katonai repülőgéppel egy párizsi út költsége hozzávetőleg 30 ezer euró. Közlése szerint ez az összeg töredéke annak, amennyibe egy ugyanilyen út került Iohannis idején.
A pitești-i ítélőtábla csütörtökön jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Daniel Chițoiu volt minisztert gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, a 2019 decemberében okozott halálos közúti baleset ügyében.
Az országos pirotechnikai ellenőrző akcióhoz csatlakozva a Hargita megyei rendőrség az elmúlt időszakban 1300 kilogrammnyi petárdát és tűzijátékot foglalt le, amelyből 885 kilogrammnyit Borszéken találtak.
Csütörtöki sajtótájékoztatóján Bogdan Ivan energiaügyi miniszter közölte: már tavaly szeptembertől tárgyalnak az energiaszolgáltatókkal a gázárplafon kivezetésének módozatairól, hogy 2026. március 31. után se emelkedjenek hirtelen a lakossági gázszámlák.
A rossz időjárásra való tekintettel a hatóságok egy sor ajánlást fogalmaztak meg a lakosság számára.
