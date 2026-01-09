Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét

Fotó: Pinti Attila
Újabb hóréteg rakódott le az elmúlt egy napban az ország számos pontján, Székelyföld nagyobb városainak zömében 20 centiméterhez közelít hóvastagság.
2026. január 09., 11:202026. január 09., 11:20
Az Országos Meteorológia Szolgálat hóvastagság-térképe szerint hétfő reggel 8 órakor Dícsőszentmártonban és Erzsébetvárosban volt a legvastagabb a hóréteg: 24 centiméternyi hó hullott eddig.
Székelyudvarhelyen 18, Marosvásárhelyen 17, Maroshévízen pedig 16 centiméter a hótakaró vastagsága. Csíkszeredában valamivel kevesebb, 12 centiméternyi a hóvastagság.
Az erős szél, a havazás és a hófúvások sok helyen közlekedési nehézségeket okoztak
Fotó: Pinti Attila
Háromszéken kisebb hóréteget mértek: Sepsiszentgyörgyön 5, míg Baróton 3 centiméteres a hó.
A Bucsin-tetőn 55, a Lakóca-tetőn 48 centiméteres a hóréteg. Az elmúlt két napban az erős szél, a havazás és a hófúvások sok helyen közlekedési nehézségeket okoztak. Noha az utakon folyamatosan dolgoznak a karbantartócégek munkatársai, az állandó szél miatt sokszor szélmalom harcot vívnak, így a hatóságok mindenkit óvatos, az időjárásnak megfelelő közlekedésre intenek.
Fotó: Pinti Attila
Az állandó szél miatt sokszor szélmalomharcot vívnak a hóeltakarítással foglalkozó szakcégek munkatársai
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
A hatóságok mindenkit óvatos, az időjárásnak megfelelő közlekedésre intenek
Fotó: Pinti Attila
