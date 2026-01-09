Rég volt ilyen tél Székelyföldön: vastag hóréteg borítja a térség településeinek zömét

Újabb hóréteg rakódott le az elmúlt egy napban az ország számos pontján, Székelyföld nagyobb városainak zömében 20 centiméterhez közelít hóvastagság.

Az Országos Meteorológia Szolgálat hóvastagság-térképe szerint hétfő reggel 8 órakor Dícsőszentmártonban és Erzsébetvárosban volt a legvastagabb a hóréteg: 24 centiméternyi hó hullott eddig.

A székelyföldi városok többségében ugyancsak közelít a 20 centiméterhez a hó vastagsága

Hirdetés Székelyudvarhelyen 18, Marosvásárhelyen 17, Maroshévízen pedig 16 centiméter a hótakaró vastagsága. Csíkszeredában valamivel kevesebb, 12 centiméternyi a hóvastagság.

Az erős szél, a havazás és a hófúvások sok helyen közlekedési nehézségeket okoztak Fotó: Pinti Attila

Háromszéken kisebb hóréteget mértek: Sepsiszentgyörgyön 5, míg Baróton 3 centiméteres a hó.

A hegyekben pedig jelentősebb hómennyiség halmozódott fel.

A Bucsin-tetőn 55, a Lakóca-tetőn 48 centiméteres a hóréteg. Az elmúlt két napban az erős szél, a havazás és a hófúvások sok helyen közlekedési nehézségeket okoztak. Noha az utakon folyamatosan dolgoznak a karbantartócégek munkatársai, az állandó szél miatt sokszor szélmalom harcot vívnak, így a hatóságok mindenkit óvatos, az időjárásnak megfelelő közlekedésre intenek.

Az állandó szél miatt sokszor szélmalomharcot vívnak a hóeltakarítással foglalkozó szakcégek munkatársai Fotó: Pinti Attila

