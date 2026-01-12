A mai meg se kottyant, holnap lehet a leghidegebb reggel

Mennyi lesz a vége? Holnap hajnalban kiderül. Archív
Fotó: Gecse Noémi
Keddre virradóan lehet a leghidegebb ebben a téli szakaszban – nyilatkozta a Digi24 hírtévének Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója.
2026. január 12., 11:002026. január 12., 11:00
Keddre virradóan az egész országban mélyen fagypont alatti hőmérsékletekre számíthatunk a meteorológusok előrejelzése szerint. A fagyos időre vonatkozó elsőfokú, sárga jelzésű figyelmeztetés kedden délelőtt tíz óráig érvényes, és ennek megfelelően a minimumértékek jobbára mínusz 15 és mínusz 6 Celsius-fok között alakulnak, de egyes területeken – például a medencékben – mínusz 19, mínusz 20 fokig is visszaeshet a levegő hőmérséklete.
Marosvásárhelytől Csíkszeredáig és Sepsiszentgyörgytől Gyergyóig mínusz 9, mínusz 12 fokot mértek. A hegyekben volt ennél hidegebb, a Bucsinon mínusz 14 fok, a Lakóca tetőn-pedig mínusz 18 Celsius.
Az ország több területén továbbra is havazás várható, és akár tíz centiméternyi új hóréteg is lerakódhat. A hegyekben természetesen ennél több is.
Csütörtöktől a hőmérséklet kissé emelkedni fog, a legmagasabb értékek plusz 7–8 Celsius-fok körül alakulnak, a legalacsonyabbak pedig –7 és +2 fok között. „Ugyanakkor nem zárhatjuk ki, hogy a mostani, különösen hideg időszak után még ne fordulnának elő hasonló fagyok ebben a téli szezonban” – tette hozzá Elena Mateescu.
A kedvezőtlen időjárás miatt hétfőn hat iskolában az oktatás online formában zajlik, míg háromban felfüggesztették a tanítást, és az elmaradt órákat később pótolják – írja az Agerpres hírügynökség az oktatási minisztérium tájékoztatására hivatkozva.
A tárca közleménye szerint Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt és Temes megye egy-egy iskolájában térnek át online oktatásra, az intézkedés mintegy 2200 gyereket érint. Emellett további három iskolában – Argeș, Beszterce-Naszód és Olt megyében – körülbelül száz tanuló számára szünetel a tanítás a rossz idő miatt.
A rendkívüli intézkedésre azért van szükség, mert az ország megyéinek több mint felében továbbra is sárga riasztás van érvényben keddig: tartós hideg, fagy, havazás és élénk szél nehezíti a közlekedést és az iskolák működését.
Az elmúlt 24 órában 67 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 75 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott hétfőn a Salvamont.
