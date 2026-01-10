Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki szilveszter éjjelén alkohol hatása alatt, egy heves vita során többször ütötte meg ököllel és rugdosta meg feleségét, elsősorban a fején és a felsőtestén.

Egy nő értesítette a kézdivásárhelyi rendőrséget az 112-es segélyhívó számon január 8-án jelezve, hogy édesanyja néhány nappal korábban fizikai bántalmazás áldozata lett.

A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, ahol a vizsgálatok megerősítették a bejelentést.

Az áldozat egy 61 éves nő, akinek az arcán több, szabad szemmel is jól látható sérülést találtak

A nő férje – alkoholos befolyásoltság alatt, egy heves vita során – többször ököllel ütötte és rúgta feleségét főként a fején és a felsőtestén.

A sértett azonnali védelme érdekében a rendőrség ideiglenes távoltartási végzést rendelt el elektronikus megfigyeléssel, és

az agresszort ideiglenesen kiköltöztették a közös lakásból.

Ezt követően a férfit őrizetbe vették, majd a bizonyítékok összegyűjtése után bíróság elé állították. A bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el,

az elkövetőt a Kovászna megyei rendőrség előzetes letartóztatási központjába szállították.

A rendőrség ismét hangsúlyozza: minden erőszakos cselekmény, különösen a családon belüli erőszak súlyos bűncselekmény, amelyet haladéktalanul jelenteni kell. A gyors beavatkozás életeket menthet, a hatóságok pedig határozott jogi lépéseket tesznek az áldozatok védelmében.