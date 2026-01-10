Letartóztatták a férfit, aki bántalmazta feleségét szilveszter éjjelén

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki szilveszter éjjelén alkohol hatása alatt, egy heves vita során többször ütötte meg ököllel és rugdosta meg feleségét, elsősorban a fején és a felsőtestén.
Egy nő értesítette a kézdivásárhelyi rendőrséget az 112-es segélyhívó számon január 8-án jelezve, hogy édesanyja néhány nappal korábban fizikai bántalmazás áldozata lett.
A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, ahol a vizsgálatok megerősítették a bejelentést.
– számolt be az esetről a Kovászna megyei rendőrség.
Az elsődleges nyomozás szerint az erőszak 2025. december 31-én este történt.
A sértett azonnali védelme érdekében a rendőrség ideiglenes távoltartási végzést rendelt el elektronikus megfigyeléssel, és
Ezt követően a férfit őrizetbe vették, majd a bizonyítékok összegyűjtése után bíróság elé állították. A bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el,
A rendőrség ismét hangsúlyozza: minden erőszakos cselekmény, különösen a családon belüli erőszak súlyos bűncselekmény, amelyet haladéktalanul jelenteni kell. A gyors beavatkozás életeket menthet, a hatóságok pedig határozott jogi lépéseket tesznek az áldozatok védelmében.
A veszélyben lévő személyeket, illetve az ilyen esetekről tudomással bírókat arra kérik, hogy habozás nélkül hívják a 112-es segélyhívót.
