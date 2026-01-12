Közzétették a most jegyezhető Tezaur államkötvények után járó kamatok értékét

Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium.

A január 12. és február 6. között kibocsátott egy-, három- és ötéves futamidejű állampapírok évi 6,40, 7 és 7,40 százalékot kamatoznak. Az államkötvények névértéke egy lej, a kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes.

Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni:

január 12. és február 4. között a Ghișeul.ro platformon keresztül;

január 12. és február 5. között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az országos adóhatóság (ANAF) Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) platformján;

január 12. és február 6. között az államkincstár fiókjainál;

január 12. és február 5. között a városi,

január 12. és február 4. között pedig a vidéki postahivatalokban.

A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok