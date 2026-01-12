Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon

Fotó: Székelyhon
Mit hoz az új év: békét vagy bizonytalanságot? Spórolást vagy utazást? A Székelyhon január közepén egy gondolatébresztő, ugyanakkor szórakoztató játékkal várja olvasóit a Facebookon.
A Mit tartogat 2026? című játékunk célja, hogy közösen gondolkodjunk az előttünk álló év kérdéseiről – miközben egy értékes nyeremény is gazdára talál.
Máris mondjuk, hogy hogyan zajlik a játék. Január 12. és 18. között a Székelyhon Facebook-oldalán minden nap megjelenik egy kérdés poszt formájában. A feladat egyszerű: olvasd el az aznapi kérdést, és válaszolj rá a poszt komment szekciójában. Nincs jó vagy rossz válasz, mindössze a véleményed számít.
A kérdések az újévi fogadalmaktól és az adóemeléstől kezdve a gazdasági kilátásokon és a politikai helyzeten át egészen a mindennapi megélhetést érintő dilemmákig terjednek. Szó esik többek között arról, hogy mit várunk 2026-tól, hogyan látjuk az orosz-ukrán háborús helyzet alakulását, mennyire tudunk előre tervezni anyagilag, és jut-e idén külföldi nyaralás a családnak.
A játék végén, január 19-én a válaszadók között kisorsolunk egy nyertest, akit megajándékozunk. A nyeremény nem más, mint 1 darab 400 lejes eMAG utalvány. A nyertes kilétére szintén január 19-én derül fény, őt Messenger-üzenetben értesítjük, majd egyeztetjük a nyeremény átvételének részleteit.
Miért érdemes részt venni? Azért, mert pár perc alatt elmondhatod a véleményed az év nagy kérdéseiről, bekapcsolódhatsz a közösségi beszélgetésbe – és közben esélyed nyílik egy értékes utalvány megnyerésére is. Kövesd a Székelyhon Facebook-oldalát, figyeld a napi kérdéseket január 12–18. között, szólj hozzá, és derítsük ki együtt: mit tartogat 2026?
A nyereményt a Gránit Bank ajánlotta fel. „A Gránit Banknál hiszünk benne, hogy a bankolás lehet egyszerű, gyors és kényelmes – fiókba járás nélkül. Magyar tulajdonú digitális bankként szolgáltatásaink online elérhetőek – a számlanyitástól kezdve a betétlekötésen át az akár piaci középárfolyamon történő devizaváltásig. Modern mobilalkalmazásunkkal ügyfeleink bárhol, bármikor, biztonságosan intézhetik pénzügyeiket. A Gránit Banknál nincs sorban állás, csak kedvező ajánlatok, folyamatos fejlesztések és természetesen akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat is. A Gránit Banknál a digitalizáció nemcsak technológia – hanem a jövő választása!” – vallják a Gránit Banknál. Elérhetőség: www.granitbank.ro
A játék szabályzata itt érhető el.
Negyedik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált Marosvásárhelyen január 17-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében.
Holtan találtak vasárnap egy 18 éves földrai (Feldru) fiút egy besztercei vendéglő padlásterében – tájékoztatott a Beszterce-Naszód megyei rendőrség.
Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.
A január 1. és 8. közötti héten a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően 453 olyan személyt azonosítottak Európában, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), közülük 313-at Románia területén.
A kormány vasárnap egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban.
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.
Közel 550 sofőr gépkocsivezetői jogosítványát vonták be szombaton a rendőrök, ezek közül 129-et gyorshajtás, 58-at alkohol hatása alatti vezetés miatt – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR).
Az elmúlt 24 órában 121 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 123 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szombaton a Salvamont.
Értesítsék a helyi rendőrséget vagy az éjjeli menedékhelyet, ha hajléktalan embereket észlelnek az utcán – hívja fel a marosvásárhelyiek figyelmét a polgármesteri hivatal, tekintettel a következő napok rendkívül alacsony hőmérsékletére.
A központi költségvetési intézmények tartozása tavaly novemberben 28,05 százalékkal 859,4 millió lejre nőtt az októberi 671,1 millió lejről – derül ki a pénzügyminisztérium szombaton közzétett adataiból.