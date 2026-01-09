Rovatok
Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is

A falusi emberek is megszenvedik a helyi adók emelését • Fotó: Olti Angyalka

A falusi emberek is megszenvedik a helyi adók emelését

Fotó: Olti Angyalka

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.

Farkas Orsolya

2026. január 09., 12:282026. január 09., 12:28

Van, aki szerint sovány vigasz, hogy a befizetendő adó helyben marad, hogy abból fejlesztéseket vihet véghez az önkormányzat. Az embereket most elsősorban az érdekli, hogy lesz-e egyáltalán miből megélniük.

Bárhonnan nézzük, az adóemelés jelentős

A 2025-ből származó 239-es törvény értelmében ettől az évtől kezdve az eddigiekhez képest sokkal több adót kell fizetni az épületek, területek és gépjárművek után. A változásokat mindenki megérzi, ám

vidéken, ahol a lakosság jelentős része idős, az idei esztendő az eddigieknél is nehezebbnek bizonyul.

A közigazgatásilag Sepsibodokhoz tartozó Oltszemen például a falusiak mintegy 80 százaléka nyugdíjas korú, kevés a jövedelmük, ráadásul a községbeli házak többsége régi, 50–60 éves – az ezekre biztosított adókedvezményt pedig 2026-tól eltörölték. Korábban

  • 50 százalékos kedvezményt kaptak a tulajdonosok, ha az ingatlan 100 évesnél öregebb;

  • 30 százalékost, ha több mint 50 éve épült;

  • 10 százalékost, ha 30–50 éve építették.

Fodor István polgármester szerint „óriási érvágás ez az embereknek”, mert miközben növekedik az adó, drágulnak a szolgáltatások, az élelmiszerek, a fizetés és a nyugdíj nem emelkedik. Hasonlóan vélekedik erről Balogh Tibor, Kézdiszentlélek elöljárója is, aki szerint az akár háromszorosára nőtt épületadó, és a közel kétszeresére nőtt területadó alapjában véve is sok, és ehhez társulnak a mindennapi költségek, amelyek szintén egyre csak nőnek.

A régi ingatlanok esetében eltörölték az adókedvezményt, és ez sok vidéki embert érint • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A régi ingatlanok esetében eltörölték az adókedvezményt, és ez sok vidéki embert érint

Fotó: Tuchiluș Alex

Noha az adóemelés végrehajtása minden önkormányzat számára kötelező volt, jogos az emberek ellenszenve – véli Balázsi Dénes, Bardoc község polgármestere, aki szerint a legnagyobb terhet a kisnyugdíjasok és fogyatékkal élők, azaz az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévők kell viseljék.

Idézet
Jogos az emberek felháborodása, de sajnos a helyi adminisztrációban nem tudunk ezen segíteni.

Csak ott emeltünk, ahol a törvény kötelezett. Egy pár kedvezmény megmaradt, de nagyon csekély” – nyilatkozott.

Mindenkit rosszul érint

A Bardoc községiek eddig jó adófizetők voltak, 2025-ben körülbelül 96 százalékuk tett eleget az adózási kötelezettségének.

Az emberek többsége az első negyedévben letudta az adósságait, idén ez nem biztos, hogy így lesz.

A településeken – Bardocon, Erdőfülén, Olaszteleken, Székelyszáldoboson – sok az idős, és nem ritka, hogy az alapvetően is alacsony nyugdíjukból a fiatalokat is támogatják a nagyszülők. Azoknak, akik havi 1500–2000 lejből élnek – és ebből finanszírozniuk kell a fűtést, vizet, villanyáramot –, feltehetően nem az lesz az első dolguk, hogy befizetik az adót. A községközpontban a terv szerint január közepén nyitják a pénztárat.

Kézdiszentléleken a lakosság döntő része mezőgazdaságból él, és rendes körülmények között a gazdákat az adóemelés nem terhelné súlyosan, de most más a helyzet, hiszen a burgonyatermesztők – és nem csak – nehéz évet zártak

Idézet
Ha még egy olyan év következik, mint a tavalyi, akkor ez az adó nem sok, hanem rengeteg.

Gyengék az árak, a kereslet is nagyon gyenge. Nem elég, hogy szárazság volt, nincs termés, még nem is tudtuk értékesíteni” – mutatott rá Balogh Tibor. Egyébként a helyiek fegyelmezett adófizetők, általában több mint 90 százalékuk törleszti időben az adósságait. Kézdiszentléleken a következő napokban indítják be a fizetést, Sepsibodokon már lehet törleszteni az adókat, illetékeket.

Az embereket aligha lehet vigasztalni – legalábbis Fodor István szerint.

A helyi adókból befolyó összeg maradhat helyben, „profitálhat” belőle a közösség, ez a lakosságot egyre kevésbé érdekli, hiszen a megélhetésük forog kockán.

A községükben például elindították a gázhálózat kiépítését, Zalánban el is végezték, Bodokon nekifogtak, de a finanszírozást a kormány költségcsökkentő intézkedései között leállították. Eközben a szolgáltatások, köztük a gáz ára is emelkedett, ilyen körülmények között az embereket már nem foglalkoztatja a hálózat kiépítésének folytatása, az, hogy lesz-e rá pénz vagy sem.

Nehéz évet zártak a gazdák, ráadásul 2026-tól a mezőgazdasági területek után is nagyobb adót kell fizetni • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Nehéz évet zártak a gazdák, ráadásul 2026-tól a mezőgazdasági területek után is nagyobb adót kell fizetni

Fotó: Tuchiluș Alex

A sepsibodoki elöljáró kérdésünkre arról is beszélt, hogy az önkormányzatok is nehéz helyzetbe kerültek, nyár óta döntésre várnak, hiszen azóta volt szó 30, 20, 10 százalékos leépítésről is, ami a kis községek esetében megbéníthatja a működést.

Idézet
Tőlünk már nincs kit leépíteni, mert a kazánfűtő is a polgármester.

A kérdés az, hogyan tovább? Nem látom ennek az alagútnak a végét” – emelte ki Fodor István.

A megszorítások kapcsán Balázsi Dénes elmondta: Bardocon elvégezték a fontosabb munkálatokat, és a rendelkezésükre álló pénzzel igyekeznek továbbra is jól gazdálkodni. „A dolgok nagyjából egyenesben vannak, lenne még mit csinálni, de ha egy ideig – fél évig, évig – nem tudunk olyan jól haladni, mint eddig, akkor az nem lesz olyan feltűnő.

Idézet
Itt most az emberekről van szó, nem tudom, hogy fogják bírni az adóbefizetést”

– mutatott rá.

Mindhárom közigazgatási egységben a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tartották az adókat, és megmaradt a 10 százalékos kedvezmény azok számára, akik egész évi adójukat március 31-ig törlesztik.

korábban írtuk

A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk
A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk

A vidéki települések polgármesterei is tisztában vannak azzal, hogy a mára hírhedtté vált 239-es számú törvény jelentős terhet ró a lakosságra. Csak egy dologgal tudják biztatni a lakókat: a helyben befizetett adók legalább nem vándorolnak Bukarestbe.

Háromszék
Háromszék
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
