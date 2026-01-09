Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.

2026. január 09.

Van, aki szerint sovány vigasz, hogy a befizetendő adó helyben marad, hogy abból fejlesztéseket vihet véghez az önkormányzat. Az embereket most elsősorban az érdekli, hogy lesz-e egyáltalán miből megélniük. Bárhonnan nézzük, az adóemelés jelentős A 2025-ből származó 239-es törvény értelmében ettől az évtől kezdve az eddigiekhez képest sokkal több adót kell fizetni az épületek, területek és gépjárművek után. A változásokat mindenki megérzi, ám

vidéken, ahol a lakosság jelentős része idős, az idei esztendő az eddigieknél is nehezebbnek bizonyul.

A közigazgatásilag Sepsibodokhoz tartozó Oltszemen például a falusiak mintegy 80 százaléka nyugdíjas korú, kevés a jövedelmük, ráadásul a községbeli házak többsége régi, 50–60 éves – az ezekre biztosított adókedvezményt pedig 2026-tól eltörölték. Korábban 50 százalékos kedvezményt kaptak a tulajdonosok, ha az ingatlan 100 évesnél öregebb;

30 százalékost, ha több mint 50 éve épült;

10 százalékost, ha 30–50 éve építették. Fodor István polgármester szerint „óriási érvágás ez az embereknek”, mert miközben növekedik az adó, drágulnak a szolgáltatások, az élelmiszerek, a fizetés és a nyugdíj nem emelkedik. Hasonlóan vélekedik erről Balogh Tibor, Kézdiszentlélek elöljárója is, aki szerint az akár háromszorosára nőtt épületadó, és a közel kétszeresére nőtt területadó alapjában véve is sok, és ehhez társulnak a mindennapi költségek, amelyek szintén egyre csak nőnek.

A régi ingatlanok esetében eltörölték az adókedvezményt, és ez sok vidéki embert érint Fotó: Tuchiluș Alex

Noha az adóemelés végrehajtása minden önkormányzat számára kötelező volt, jogos az emberek ellenszenve – véli Balázsi Dénes, Bardoc község polgármestere, aki szerint a legnagyobb terhet a kisnyugdíjasok és fogyatékkal élők, azaz az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévők kell viseljék.

Jogos az emberek felháborodása, de sajnos a helyi adminisztrációban nem tudunk ezen segíteni.

Csak ott emeltünk, ahol a törvény kötelezett. Egy pár kedvezmény megmaradt, de nagyon csekély” – nyilatkozott. Mindenkit rosszul érint A Bardoc községiek eddig jó adófizetők voltak, 2025-ben körülbelül 96 százalékuk tett eleget az adózási kötelezettségének.

Az emberek többsége az első negyedévben letudta az adósságait, idén ez nem biztos, hogy így lesz.

A településeken – Bardocon, Erdőfülén, Olaszteleken, Székelyszáldoboson – sok az idős, és nem ritka, hogy az alapvetően is alacsony nyugdíjukból a fiatalokat is támogatják a nagyszülők. Azoknak, akik havi 1500–2000 lejből élnek – és ebből finanszírozniuk kell a fűtést, vizet, villanyáramot –, feltehetően nem az lesz az első dolguk, hogy befizetik az adót. A községközpontban a terv szerint január közepén nyitják a pénztárat. Hirdetés Kézdiszentléleken a lakosság döntő része mezőgazdaságból él, és rendes körülmények között a gazdákat az adóemelés nem terhelné súlyosan, de most más a helyzet, hiszen a burgonyatermesztők – és nem csak – nehéz évet zártak

Ha még egy olyan év következik, mint a tavalyi, akkor ez az adó nem sok, hanem rengeteg.

Gyengék az árak, a kereslet is nagyon gyenge. Nem elég, hogy szárazság volt, nincs termés, még nem is tudtuk értékesíteni” – mutatott rá Balogh Tibor. Egyébként a helyiek fegyelmezett adófizetők, általában több mint 90 százalékuk törleszti időben az adósságait. Kézdiszentléleken a következő napokban indítják be a fizetést, Sepsibodokon már lehet törleszteni az adókat, illetékeket. Az embereket aligha lehet vigasztalni – legalábbis Fodor István szerint.

A helyi adókból befolyó összeg maradhat helyben, „profitálhat” belőle a közösség, ez a lakosságot egyre kevésbé érdekli, hiszen a megélhetésük forog kockán.

A községükben például elindították a gázhálózat kiépítését, Zalánban el is végezték, Bodokon nekifogtak, de a finanszírozást a kormány költségcsökkentő intézkedései között leállították. Eközben a szolgáltatások, köztük a gáz ára is emelkedett, ilyen körülmények között az embereket már nem foglalkoztatja a hálózat kiépítésének folytatása, az, hogy lesz-e rá pénz vagy sem.

Nehéz évet zártak a gazdák, ráadásul 2026-tól a mezőgazdasági területek után is nagyobb adót kell fizetni Fotó: Tuchiluș Alex

A sepsibodoki elöljáró kérdésünkre arról is beszélt, hogy az önkormányzatok is nehéz helyzetbe kerültek, nyár óta döntésre várnak, hiszen azóta volt szó 30, 20, 10 százalékos leépítésről is, ami a kis községek esetében megbéníthatja a működést.

Tőlünk már nincs kit leépíteni, mert a kazánfűtő is a polgármester.

A kérdés az, hogyan tovább? Nem látom ennek az alagútnak a végét” – emelte ki Fodor István. A megszorítások kapcsán Balázsi Dénes elmondta: Bardocon elvégezték a fontosabb munkálatokat, és a rendelkezésükre álló pénzzel igyekeznek továbbra is jól gazdálkodni. „A dolgok nagyjából egyenesben vannak, lenne még mit csinálni, de ha egy ideig – fél évig, évig – nem tudunk olyan jól haladni, mint eddig, akkor az nem lesz olyan feltűnő.

Itt most az emberekről van szó, nem tudom, hogy fogják bírni az adóbefizetést”