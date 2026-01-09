Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is

A falusi emberek is megszenvedik a helyi adók emelését
Fotó: Olti Angyalka
Egyre nagyobb nyomás nehezedik az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre és önkormányzatokra a háromszéki községvezetők szerint. Az adóemelést a vidékiek is megérzik, különösen a kis jövedelműek és az idősek kerülnek nehéz helyzetbe.
Van, aki szerint sovány vigasz, hogy a befizetendő adó helyben marad, hogy abból fejlesztéseket vihet véghez az önkormányzat. Az embereket most elsősorban az érdekli, hogy lesz-e egyáltalán miből megélniük.
A 2025-ből származó 239-es törvény értelmében ettől az évtől kezdve az eddigiekhez képest sokkal több adót kell fizetni az épületek, területek és gépjárművek után. A változásokat mindenki megérzi, ám
A közigazgatásilag Sepsibodokhoz tartozó Oltszemen például a falusiak mintegy 80 százaléka nyugdíjas korú, kevés a jövedelmük, ráadásul a községbeli házak többsége régi, 50–60 éves – az ezekre biztosított adókedvezményt pedig 2026-tól eltörölték. Korábban
50 százalékos kedvezményt kaptak a tulajdonosok, ha az ingatlan 100 évesnél öregebb;
30 százalékost, ha több mint 50 éve épült;
10 százalékost, ha 30–50 éve építették.
Fodor István polgármester szerint „óriási érvágás ez az embereknek”, mert miközben növekedik az adó, drágulnak a szolgáltatások, az élelmiszerek, a fizetés és a nyugdíj nem emelkedik. Hasonlóan vélekedik erről Balogh Tibor, Kézdiszentlélek elöljárója is, aki szerint az akár háromszorosára nőtt épületadó, és a közel kétszeresére nőtt területadó alapjában véve is sok, és ehhez társulnak a mindennapi költségek, amelyek szintén egyre csak nőnek.
A régi ingatlanok esetében eltörölték az adókedvezményt, és ez sok vidéki embert érint
Fotó: Tuchiluș Alex
Noha az adóemelés végrehajtása minden önkormányzat számára kötelező volt, jogos az emberek ellenszenve – véli Balázsi Dénes, Bardoc község polgármestere, aki szerint a legnagyobb terhet a kisnyugdíjasok és fogyatékkal élők, azaz az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévők kell viseljék.
Csak ott emeltünk, ahol a törvény kötelezett. Egy pár kedvezmény megmaradt, de nagyon csekély” – nyilatkozott.
A Bardoc községiek eddig jó adófizetők voltak, 2025-ben körülbelül 96 százalékuk tett eleget az adózási kötelezettségének.
A településeken – Bardocon, Erdőfülén, Olaszteleken, Székelyszáldoboson – sok az idős, és nem ritka, hogy az alapvetően is alacsony nyugdíjukból a fiatalokat is támogatják a nagyszülők. Azoknak, akik havi 1500–2000 lejből élnek – és ebből finanszírozniuk kell a fűtést, vizet, villanyáramot –, feltehetően nem az lesz az első dolguk, hogy befizetik az adót. A községközpontban a terv szerint január közepén nyitják a pénztárat.
Kézdiszentléleken a lakosság döntő része mezőgazdaságból él, és rendes körülmények között a gazdákat az adóemelés nem terhelné súlyosan, de most más a helyzet, hiszen a burgonyatermesztők – és nem csak – nehéz évet zártak
Gyengék az árak, a kereslet is nagyon gyenge. Nem elég, hogy szárazság volt, nincs termés, még nem is tudtuk értékesíteni” – mutatott rá Balogh Tibor. Egyébként a helyiek fegyelmezett adófizetők, általában több mint 90 százalékuk törleszti időben az adósságait. Kézdiszentléleken a következő napokban indítják be a fizetést, Sepsibodokon már lehet törleszteni az adókat, illetékeket.
Az embereket aligha lehet vigasztalni – legalábbis Fodor István szerint.
A községükben például elindították a gázhálózat kiépítését, Zalánban el is végezték, Bodokon nekifogtak, de a finanszírozást a kormány költségcsökkentő intézkedései között leállították. Eközben a szolgáltatások, köztük a gáz ára is emelkedett, ilyen körülmények között az embereket már nem foglalkoztatja a hálózat kiépítésének folytatása, az, hogy lesz-e rá pénz vagy sem.
Nehéz évet zártak a gazdák, ráadásul 2026-tól a mezőgazdasági területek után is nagyobb adót kell fizetni
Fotó: Tuchiluș Alex
A sepsibodoki elöljáró kérdésünkre arról is beszélt, hogy az önkormányzatok is nehéz helyzetbe kerültek, nyár óta döntésre várnak, hiszen azóta volt szó 30, 20, 10 százalékos leépítésről is, ami a kis községek esetében megbéníthatja a működést.
A kérdés az, hogyan tovább? Nem látom ennek az alagútnak a végét” – emelte ki Fodor István.
A megszorítások kapcsán Balázsi Dénes elmondta: Bardocon elvégezték a fontosabb munkálatokat, és a rendelkezésükre álló pénzzel igyekeznek továbbra is jól gazdálkodni. „A dolgok nagyjából egyenesben vannak, lenne még mit csinálni, de ha egy ideig – fél évig, évig – nem tudunk olyan jól haladni, mint eddig, akkor az nem lesz olyan feltűnő.
– mutatott rá.
Mindhárom közigazgatási egységben a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tartották az adókat, és megmaradt a 10 százalékos kedvezmény azok számára, akik egész évi adójukat március 31-ig törlesztik.
A vidéki települések polgármesterei is tisztában vannak azzal, hogy a mára hírhedtté vált 239-es számú törvény jelentős terhet ró a lakosságra. Csak egy dologgal tudják biztatni a lakókat: a helyben befizetett adók legalább nem vándorolnak Bukarestbe.
A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.
Számos ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok az év első napjaiban Háromszéken, ráadásul olyan is volt köztük, aki vezetői engedély nélkül ült a kormányhoz – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Csendes volt az évkezdés a kézdivásárhelyi kórház szülészetén: szokatlan módon egyetlen gyermek sem jött világra az első pár napban. Január ötödike azonban örömteli nap, hiszen ma két baba született, másik kettő úton van.
Közúti baleset történt pénteken este kevéssel hat óra után a Kovászna megyei Kökös közelében. Rendőrök irányítják a forgalmat.
Kisfiú született elsőként 2026-ban a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban. Demeter Szebasztian az újév reggelén látta meg a napvilágot.
A legtöbben belgyógyászati problémák miatt kértek orvosi segítséget a karácsonyi napokban a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, de jócskán voltak gyermekgyógyászati, ortopédiai és neurológiai esetek is.
A hulladék elszállításáért is többet kell majd fizetni januártól Háromszéken. Megtudtuk az áremelés mértékét a TEGA Rt-nél.
Mobilcsapatot hoz létre a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság azzal a céllal, hogy hatékonyabban válaszoljon az elhanyagolt, bántalmazott gyerekekről szóló bejelentésekre. A szolgáltatást a 119-es hívószámmal kapcsolják össze.
Bár az utcafelásások, ideiglenes forgalomkorlátozások, az ivóvíz-szolgáltatás akadozása idén okozott bosszúságot Kovászna város lakóinak, az mindenképp jó hír, több mint háromszáz új háztartás csatlakozhat a vízhálózathoz.
Az ünnepi időszak idején megnő a tűzesetek és más veszélyhelyzetek kockázata, ezért a Kovászna megyei katasztrófavédelem a szálláshelyeken és az otthoni karácsonyi díszítés során betartandó legfontosabb biztonsági szabályokra hívja fel a figyelmet.
szóljon hozzá!