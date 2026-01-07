A vidéki háztartások is nehéz év elé néznek, de legalább helyben marad a befizetett adójuk

Van ahol január 8-tól, máshol január 15-től, vagy 16-tól nyílnak a pénztárak a helyi adók befizetésére

A vidéki települések polgármesterei is tisztában vannak azzal, hogy a mára hírhedtté vált 239-es számú törvény jelentős terhet ró a lakosságra. Csak egy dologgal tudják biztatni a lakókat: a helyben befizetett adók legalább nem vándorolnak Bukarestbe.

Barabás Hajnal 2026. január 07., 18:002026. január 07., 18:00

Nehéz esztendő elé néznek a romániai háztartások, hiszen már év elején megemelt adókkal és illetékekkel kénytelenek szembenézni, ráadásul egy sor olyan kedvezményt is eltörölt a Bolojan-kormány, ami sok családot fog érzékenyen érinteni. Az adófizetésnek azért van különös jelentősége idén, mert jelentősen megemelkedtek 2026-ra az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók országszerte, miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az ezek növeléséről szóló 239/2025-ös törvény. Hamarosan nyitnak a pénztárak „Hétfőn feltöltöttük az adókat és illetékeket kezelő digitális programba a frissített adatokat, így már január 8-tól tudjuk fogadni a befizetett helyi adókat” – osztotta meg érdeklődésünkre Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere. Hozzátette, december végéig kellett elfogadni az adók mértékét megállapító határozatot, amelynek adatait szintén be kellett vezetni a programba, így most már

készen állnak, hogy megnyissák a pénztárat január 8-án.

„A kormány meghozta a törvényt, aminek következtében lényegesen nőtt idén az épület- és területadó. Ha nem az 55-60 százalékos emelést nézzük, hanem a számokat és azt összehasonlítjuk, hogy mire mennyit költünk, akkor úgy gondolom, hogy nem óriásiak az adók. Például

egy száz négyzetméteres, téglából épült házra idén 250-260 lejt kell fizetni egy egész évre, így már árnyaltabb a kép

– részletezte a községvezető. Hozzátette, arra biztatják az embereket, hogy éljenek a március 31-ig érvényes 10 százalékos adókedvezménnyel. Arról is beszélt, hogy tavaly az emberek 90 százaléka befizette az adót, azonban a fennmaradó esetek között vannak olyanok, akiktől

nehéz behajtani a tartozást, lévén, hogy nincs adózandó jövedelmük, így nehéz a végrehajtás.

Tehát valamennyi kintlévősége is van az önkormányzatnak a korábbi években felhalmozott tartozások miatt. „A közterhet mindenkinek viselnie kell, ezt őseink is tudták” – jegyezte meg a polgármester. Tőle tudjuk, hogy 2025-ben közel kétmillió lej folyt be a helyi adókból a község pénztárába, és egyre többen fizetnek online vagy bankkártyával. Helyi infrastruktúrára költik a helyi adót Csíkmadarason valamivel később, azaz január 16-tól fog működni az új program, amely révén befizethetők lesznek a helyi adók és illetékek. „Csíkmadaras önkormányzata a minimális adókulcsot alkalmazta, akárcsak a többi község, ami kötelező volt, azt fogadtuk el. A kisebb köbcentiméteres hengerűrtartalmú járműveknél nőtt, a nagyobb autóknál viszont csökkent az adó mértéke” – részletezte Péter Dávid községvezető. Hozzátette,

egy évben átlagban közel 1 millió 250 ezer lej folyik be adókból.

„Ez a pénz helyben marad. Az önkormányzat működtetésére, energiaszámlákra, a hulladékelszállítás kifizetésére, helyi fejlesztésekre, községnapokra, a temető, a kultúrház, az iskolák karbantartására, valamint kisebb beruházások finanszírozására fordítjuk" – sorolta a polgármester mire költi a helyi adókból befolyt összeget. Hozzátette, ennek az összegnek a negyvenszeresét, több tíz millió lej európai uniós és kormánypénzt hívtak le a tavaly beruházásokra.

„Az adóemelésnek senki nem örül, de cserébe rendezett infrastruktúrát kapnak az emberek, a községben például az utak 90 százaléka aszfaltozott, víz- és szennyvízhálózat van kiépítve, a gázhálózat szintén, a mezei utakat is rendbe tettük és kulturális programokra is futotta”

– osztotta meg. A tavalyi év tapasztalata alapján év végéig az adófizetők 95 százaléka befizette a helyi adót, közülük hatvan százalék ezt megtette már március 31-ig. Megkérdeztük Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármestert is, aki érdeklődésünkre elmondta,

január 15-től lehet befizetni az idei helyi adókat és illetékeket.