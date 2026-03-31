Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában

A rendelkezésre álló hely elég egy körforgalom számára

A rendelkezésre álló hely elég egy körforgalom számára

Fotó: Borbély Fanni

Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

Kovács Attila

2026. március 31., 08:002026. március 31., 08:00

Csíkszereda hű akar maradni ahhoz a helyezéshez, amelyet az elmúlt évtizedek alatt vívott ki magának, ugyanis

a legtöbb körforgalommal rendelkező székelyföldi várossá vált.

Miközben múlt héten egy kissé formabontó körforgalom tervei kerültek közszemlére a Brassói út és a Zöld Péter utca találkozásánál, egy másik helyszínen egy klasszikus körforgalom kivitelezése körvonalazódik.

Több változás is körvonalazódik a jövőben Csíkszereda közlekedési rendjében
Több változás is körvonalazódik a jövőben Csíkszereda közlekedési rendjében

Milyen átalakításokat képzelt el Csíkszereda forgalmi rendjén a városvezetés a jövőre nézve, milyen változtatások segítenék a gördülékenységet a közlekedésben a taxisok szerint? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

A Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződéséről van szó, a csíkiak számára egyszerűbben az Óceán üzlet melletti útkereszteződésről.

Jelentős az útkereszteződés forgalma

Jelentős az útkereszteződés forgalma

Fotó: Borbély Fanni

A mindkét oldalán parkolóhelyekkel teletűzdelt sugárút és a Szív utca jelentős gépjárműforgalmat bonyolít le minden nap, előbbi a városközpontnak a Nagyrét utcán át Csíktaplocával, Csíksomlyóval, a Brassói úttal és az észak-déli irányú elkerülőúttal történő összeköttetését is biztosítja. Ugyanakkor

minden irányból közlekednek az autók, így a kereszteződés gyakran zsúfolt és a Szív utcából nehéz kifordulni a Temesvári sugárútra.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Ezen igyekszik változtatni a városvezetés azzal, hogy ott körforgalom kialakítását kezdeményezi – tudtuk meg Korodi Attilától. Csíkszereda polgármestere szerint

először ideiglenes jelleggel szeretnék kialakítani a körforgalmat, műanyag elemek felhasználásával, hogy a tesztidőszak alatt felmérjék a tapasztalatokat.

Ezt követné egy épített átalakítás, megvalósíthatósági tanulmánnyal, tervvel, és az ezekhez szükséges jóváhagyásokkal, ha a tesztidőszak igazolja a változtatás kedvező hatását.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Kérdésünkre az elöljáró azt mondta, a tesztidőszak hosszát nem határozták meg, de azt szeretnék, hogy már a tavasz folyamán megszerezzék a közlekedésrendészettől az ideiglenes forgalmi változtatáshoz szükséges beleegyezést.

Ha ez meglesz, következhet a forgalmi táblák kihelyezése a kereszteződés környékén, és

műanyag elemekből kialakítják a megfelelő kört.

A végleges forma elnyeréséhez várhatóan nem lesz szükség nagyobb átalakításra, az elvégzett számítások azt mutatják, hogy a rendelkezésre álló hely elég, esetleg egy-két parkolóhely felszámolása jöhet szóba – ismertette a polgármester.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Megtalálták a két eltűnt kislányt
Életét vesztette a négykerekű motorjával autónak csapódó fiatal
Az agyagfalviak fordítottak és gólzáporral nyertek Csíkszentmártonban
Rendőrségi pontosítások az eltűnt dicsőszentmártoni kislányok ügyében
Visszautasítja a vádakat az FK Csíkszereda, jogi lépéseket helyeztek kilátásba
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
A rovat további cikkei

2026. március 30., hétfő

Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet

Mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül – derül ki a munkaügyi minisztérium közvitára bocsátott tervezetéből.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Beperelte a kormányt a legfelsőbb bíróság a bértartozások ügyében

A legfelsőbb bíróság hétfőn bejelentette, hogy beperelt a közigazgatási bíróságon a kormányt és a pénzügyminisztériumot a bírák és ügyészeknek megítélt bérjogosultságok 2026-ban esedékes kifizetésének elhalasztása miatt.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Kiszámolták, mennyivel csökkennének az üzemanyagárak a jövedéki adó mérséklése esetén

A benzin és a gázolaj áfájának általános csökkentése helyett egy célzott, ideiglenes és csak bizonyos árszintek átlépésekor alkalmazott intézkedés jelenti a fenntartható megoldást az üzemanyagok drágulására – véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Üzemanyagárak és élelmiszerárak: újabb intézkedésekről tárgyaltak

Az üzemanyagár-emelkedések hatását fékezni hivatott újabb intézkedésekről tárgyaltak hétfői ülésükön a koalíciós pártok politikusai.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Felszámolták a suceavai „pénzgyárat”, 2,5 millió eurónyi hamis bankjegy került elő

Összesen mintegy 2,5 millió euró névértékű hamis bankjegyet foglaltak le a román és a bolgár hatóságok a Suceava megyei „pénzgyár” ügyében indított nyomozás keretében – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Cătălin Predoiu belügyminiszter.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Megkezdték a Maros és Hargita megyén áthaladó autópálya tervezését

Elkezdődött az A8-as autópálya Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti, 64 kilométeres szakaszának tervezése, ami fontos lépés az Erdélyt Moldvával összekötő sztráda megépítésében – jelentette be Ciprian Șerban közlekedési miniszter hétfőn.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Idén sem fogja meghazudtolni magát április az időjárás tekintetében

Országszerte változékony időjárásra lehet számítani a következő két hétben az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfői előrejelzése szerint.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Közvetlen kapcsolatot biztosít Európa számos nagyvárosával a marosvásárhelyi repülőtér

Ezer utas fordult meg a marosvásárhelyi reptéren Virágvasárnap, ez volt az első nap, amikor elindult a bázisgép és újraindultak a járatok. Mint elhangzott: a légikikötő Erdély kapuja, és a turistának meg kell mutatni a régió értékeit.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőr is rendőrkézre került a hétvégén

Két közlekedési bűncselekmény miatt indítottak eljárást a rendőrök vasárnap Hargita megyében: egy férfit ittas vezetésen, egy fiatalt pedig jogosítvány nélküli autózáson értek.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Mozgó buszból esett ki egy diáklány, bűnügyi eljárás indult az ügyben

Megsérült hétfőn egy 15 éves lány, miután kiesett egy mozgó autóbuszból a 15A jelzésű országúton, a Beszterce-Naszód megyei Harina település közelében.

2026. március 30., hétfő

