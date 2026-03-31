Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában

A rendelkezésre álló hely elég egy körforgalom számára

Újabb körforgalom kialakítása van napirenden Csíkszeredában, ezúttal a Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződésében. Az előzetes mérések azt mutatják, hogy különösebb átalakítás nélkül végrehajtható a változtatás.

Kovács Attila 2026. március 31., 08:002026. március 31., 08:00

Csíkszereda hű akar maradni ahhoz a helyezéshez, amelyet az elmúlt évtizedek alatt vívott ki magának, ugyanis

a legtöbb körforgalommal rendelkező székelyföldi várossá vált.

Miközben múlt héten egy kissé formabontó körforgalom tervei kerültek közszemlére a Brassói út és a Zöld Péter utca találkozásánál, egy másik helyszínen egy klasszikus körforgalom kivitelezése körvonalazódik. korábban írtuk Több változás is körvonalazódik a jövőben Csíkszereda közlekedési rendjében Milyen átalakításokat képzelt el Csíkszereda forgalmi rendjén a városvezetés a jövőre nézve, milyen változtatások segítenék a gördülékenységet a közlekedésben a taxisok szerint? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ. A Temesvári sugárút és a Szív utca kereszteződéséről van szó, a csíkiak számára egyszerűbben az Óceán üzlet melletti útkereszteződésről.

Jelentős az útkereszteződés forgalma

A mindkét oldalán parkolóhelyekkel teletűzdelt sugárút és a Szív utca jelentős gépjárműforgalmat bonyolít le minden nap, előbbi a városközpontnak a Nagyrét utcán át Csíktaplocával, Csíksomlyóval, a Brassói úttal és az észak-déli irányú elkerülőúttal történő összeköttetését is biztosítja. Ugyanakkor

minden irányból közlekednek az autók, így a kereszteződés gyakran zsúfolt és a Szív utcából nehéz kifordulni a Temesvári sugárútra.

Ezen igyekszik változtatni a városvezetés azzal, hogy ott körforgalom kialakítását kezdeményezi – tudtuk meg Korodi Attilától. Csíkszereda polgármestere szerint

először ideiglenes jelleggel szeretnék kialakítani a körforgalmat, műanyag elemek felhasználásával, hogy a tesztidőszak alatt felmérjék a tapasztalatokat.

Ezt követné egy épített átalakítás, megvalósíthatósági tanulmánnyal, tervvel, és az ezekhez szükséges jóváhagyásokkal, ha a tesztidőszak igazolja a változtatás kedvező hatását.

Kérdésünkre az elöljáró azt mondta, a tesztidőszak hosszát nem határozták meg, de azt szeretnék, hogy már a tavasz folyamán megszerezzék a közlekedésrendészettől az ideiglenes forgalmi változtatáshoz szükséges beleegyezést. Ha ez meglesz, következhet a forgalmi táblák kihelyezése a kereszteződés környékén, és

műanyag elemekből kialakítják a megfelelő kört.

A végleges forma elnyeréséhez várhatóan nem lesz szükség nagyobb átalakításra, az elvégzett számítások azt mutatják, hogy a rendelkezésre álló hely elég, esetleg egy-két parkolóhely felszámolása jöhet szóba – ismertette a polgármester.

