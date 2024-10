Több változás is körvonalazódik a jövőben Csíkszereda közlekedési rendjében

Csíkszereda központjában 2010-ben vezették be számos utca egyirányúsítását, a változtatások nemcsak a központi övezetet érintették, hanem a lakóövezeteket is, ugyanakkor 2013-ban, a városközpont teljes felújításával egyidőben is történtek módosítások a közlekedésben.

Arra a kérdésre, hogy több mint egy évtized után még milyen változtatásokra volna szükség a forgalom gördülékenységének javítására a taxisoktól érdeklődtünk, tekintve, hogy napi szinten részt vesznek a forgalomban munkájuk során. Megkérdeztük továbbá a csíkszeredai városvezetést, hogy milyen elképzeléseik vannak a témában a jövőre nézve.