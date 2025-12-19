Mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza 12 év alatt a külföldön dolgozó romániaiak

Fotó: Pixabay
A külföldön élő román állampolgárok 2013-tól és 2025 közepéig mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza, ami több mint kétszerese a Románia számára elérhető uniós helyreállítási forrásoknak – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsi tagja, Cristian Popa pénteken közzétett elemzéséből.
A szakember szerint a hazautalások összege stabil volt az elmúlt évtizedben: csupán 2024-ben mintegy 6,7 milliárd euró (a GDP közel 2 százaléka) érkezett Romániába, ami két és félszerese a tíz évvel korábbi szintnek.
Ugyanakkor Popa szerint 2025-ben a nettó hazautalások csökkenése várható, főként azért, mert
Az elemzés szerint a legtöbb pénz Nagy-Britanniából és Németországból érkezik, ezek együtt a hazautalások közel felét adják. Bár a Nagy-Britanniában élő román közösség kisebb, anyagi hozzájárulása az otthon maradt családtagjaik háztartásához meghaladja az Olaszországban vagy Spanyolországban élő, népesebb diaszpóráét, részben a magasabb jövedelmek miatt.
Cristian Popa rámutatott, hogy Románia egyre inkább nemcsak kedvezményezettje, hanem forrása is a hazautalásoknak.
Ez főként a külföldi – köztük nem uniós – vendégmunkások számának emelkedése miatt van – írja az Agerpres.
Elemzésében a szakember hangsúlyozza, hogy a hazautalások fontos szerepet játszanak
a szegénység csökkentésében,
a romániai családok megélhetésének biztosításában,
valamint makrogazdasági szinten a folyó fizetési mérleg hiányának mérséklésében
és a lej stabilitásában.
Ugyanakkor figyelmeztet: ezek a pénzáramlások nem helyettesítik a hatékony közpolitikákat, és hosszú távon nem pótolják a Romániát sújtó munkaerő-kivándorlást.
A munkaügyi minisztérium javaslata szerint 2026-ban 90 ezer új vendégmunkást fogadhat be Románia az Európai Unión (EU) kívüli országokból.
