Mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza 12 év alatt a külföldön dolgozó romániaiak

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

A külföldön élő román állampolgárok 2013-tól és 2025 közepéig mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza, ami több mint kétszerese a Románia számára elérhető uniós helyreállítási forrásoknak – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsi tagja, Cristian Popa pénteken közzétett elemzéséből.

Székelyhon

2025. december 19., 14:462025. december 19., 14:46

A szakember szerint a hazautalások összege stabil volt az elmúlt évtizedben: csupán 2024-ben mintegy 6,7 milliárd euró (a GDP közel 2 százaléka) érkezett Romániába, ami két és félszerese a tíz évvel korábbi szintnek.

Ugyanakkor Popa szerint 2025-ben a nettó hazautalások csökkenése várható, főként azért, mert

az emelkedő megélhetési költségek miatt sok külföldön élő román állampolgárnak kevesebb pénze marad, amit hazaküldhet.

Az elemzés szerint a legtöbb pénz Nagy-Britanniából és Németországból érkezik, ezek együtt a hazautalások közel felét adják. Bár a Nagy-Britanniában élő román közösség kisebb, anyagi hozzájárulása az otthon maradt családtagjaik háztartásához meghaladja az Olaszországban vagy Spanyolországban élő, népesebb diaszpóráét, részben a magasabb jövedelmek miatt.

Cristian Popa rámutatott, hogy Románia egyre inkább nemcsak kedvezményezettje, hanem forrása is a hazautalásoknak.

A Romániából külföldre irányuló pénzküldések volumene az elmúlt öt évben több mint négyszeresére nőtt.

Ez főként a külföldi – köztük nem uniós – vendégmunkások számának emelkedése miatt van – írja az Agerpres.

Elemzésében a szakember hangsúlyozza, hogy a hazautalások fontos szerepet játszanak

  • a szegénység csökkentésében,

  • a romániai családok megélhetésének biztosításában,

  • valamint makrogazdasági szinten a folyó fizetési mérleg hiányának mérséklésében

  • és a lej stabilitásában.

Ugyanakkor figyelmeztet: ezek a pénzáramlások nem helyettesítik a hatékony közpolitikákat, és hosszú távon nem pótolják a Romániát sújtó munkaerő-kivándorlást.

