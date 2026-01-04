Rovatok
Román áldozata is van a svájci üdülőtelepen történt szilveszteri tűzvésznek

• Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

Egy román állampolgár is van a svájci Crans-Montana üdülőtelepen szilveszter éjszakáján történt tűzeset halálos áldozatai között – tájékoztatott vasárnap a külügyminisztérium.

Székelyhon

2026. január 04., 12:082026. január 04., 12:08

A tárca közlése szerint a svájci hatóságok megerősítették, hogy

az eredetileg eltűntnek nyilvánított román állampolgár meghalt a tűzesetben.

A külügy részvétét fejezte ki a gyászoló családnak. Azt is közölték, hogy Románia berni nagykövetségének munkatársai kapcsolatban állnak az áldozat hozzátartozóival és konzuli segítséget nyújtanak nekik.

A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy a román állampolgárok szükség esetné a berni román nagykövetség +41 31 351 05 46-os és +41 31 351 05 47-es telefonszámán kérhetnek konzuli segítséget. Vészhelyzet esetén a +41 76 387 50 05-ös sürgősségi számot kell hívni – írja az Agerpres.

Külföld
