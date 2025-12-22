Rovatok
Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben

• Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program

Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program

Kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként idén Kapu Tibor Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósát választotta a közszolgálati média a Közmédia Év Embere Díjra.

Székelyhon

2025. december 22., 12:39

2025. december 22., 12:452025. december 22., 12:45

A rangos elismerést a díjazott 2026 elején veszi át – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája hétfőn az MTI-vel.

A közlemény alapján az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 2020-ban alapított díjat

minden évben olyan kiemelkedő személyiség kapja, aki életútjával és munkásságával maradandó értéket teremt, és jelentős hatással van a magyar társadalomra.

A 2025-ös díjazott, Kapu Tibor űrhajós küldetése során kivételes teljesítményével hívta fel a figyelmet a magyar tudományos eredményekre és a hazai űrkutatás fejlődésére.

Pályafutása bizonyítéka annak, hogy kitartó munkával, elhivatottsággal megvalósíthatók az álmok, amelyek aztán egy közösség, egy ország, egy nemzet oltárán kiteljesedve szolgálják az egyetemes fejlődést – írták.

Felidézték, hogy az 1991-ben Vásárosnaményban született mérnök gyermekkorától kezdve érdeklődött a repülés és a tudomány iránt. A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium elvégzése után

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd mesterdiplomát.

Az iparban eltöltött évei alatt az akkumulátorfejlesztés területére specializálódott, majd 2022-ben jelentkezett a HUNOR-program űrhajósjelölti válogatására. A csaknem két és fél évig tartó, több lépcsőből álló kiválasztási folyamat végén, 2024-ben választották ki kutatóűrhajósnak.

Úgy folytatták, hogy Kapu Tibor június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom-4 (Ax-4) küldetés személyzetének tagjaként, ahol – Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta és Slawosz Uznanski-Wisniewski kutatóűrhajós társaságában 18 napot töltött el.

Missziója során mintegy huszonöt magyar fejlesztésű tudományos kísérletet végzett el, többek között sugárzásmérési, növénytermesztési orvosbiológiai és anyagfizikai vizsgálatokat.

Az ISS fedélzetéről több alkalommal is bejelentkezett élőben, üzenetei pedig a teljes magyar közösséget megszólították. Küldetése 2025. július 15-én ért véget, a Csendes-óceánon végrehajtott sikeres landolással.

A közlemény alapján – amióta visszatért a Földre – Kapu Tibor elkötelezetten folytatja edukációs küldetését:

oktatási intézményeket, közösségeket látogat, hogy személyes élményein keresztül hozza közelebb a fiatalokhoz az űrkutatást, a tudományos gondolkodást és a kitartás erejét.

Számos szakmai és ismeretterjesztő előadást tart Magyarország-szerte, amelyekben nemcsak a misszió tudományos eredményeit, hanem az együttműködés, a felelősség és az inspiráció jelentőségét is hangsúlyozza.

Társadalmi felelősségvállalása a jótékonyság területére is kiterjed: 2025-ben – kiképzett kutatóűrhajós társával, Cserényi Gyulával közösen – a közmédia határokon átívelő karitatív kezdeményezése, a Jónak lenni jó! jószolgálati nagykövete lett.

A Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjei között olyan kiválóságok találhatók, mint Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus (2020), Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok (2021), Sou Fujimoto világszerte elismert építész (2022), Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus (2023), valamint Kurtág György az egyik legjelentősebb kortárs magyar zeneszerző (2024).

A példaképek sorához most Kapu Tibor csatlakozik, aki páratlan teljesítményével örökre beírta magát a magyar történelembe, példájával inspirálva a jövő generációit – írták.

Külföld Magyarország
