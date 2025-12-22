Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben

Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program
Kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként idén Kapu Tibor Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósát választotta a közszolgálati média a Közmédia Év Embere Díjra.
A rangos elismerést a díjazott 2026 elején veszi át – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája hétfőn az MTI-vel.
A közlemény alapján az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 2020-ban alapított díjat
A 2025-ös díjazott, Kapu Tibor űrhajós küldetése során kivételes teljesítményével hívta fel a figyelmet a magyar tudományos eredményekre és a hazai űrkutatás fejlődésére.
Pályafutása bizonyítéka annak, hogy kitartó munkával, elhivatottsággal megvalósíthatók az álmok, amelyek aztán egy közösség, egy ország, egy nemzet oltárán kiteljesedve szolgálják az egyetemes fejlődést – írták.
Felidézték, hogy az 1991-ben Vásárosnaményban született mérnök gyermekkorától kezdve érdeklődött a repülés és a tudomány iránt. A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium elvégzése után
Az iparban eltöltött évei alatt az akkumulátorfejlesztés területére specializálódott, majd 2022-ben jelentkezett a HUNOR-program űrhajósjelölti válogatására. A csaknem két és fél évig tartó, több lépcsőből álló kiválasztási folyamat végén, 2024-ben választották ki kutatóűrhajósnak.
Úgy folytatták, hogy Kapu Tibor június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom-4 (Ax-4) küldetés személyzetének tagjaként, ahol – Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta és Slawosz Uznanski-Wisniewski kutatóűrhajós társaságában 18 napot töltött el.
Az ISS fedélzetéről több alkalommal is bejelentkezett élőben, üzenetei pedig a teljes magyar közösséget megszólították. Küldetése 2025. július 15-én ért véget, a Csendes-óceánon végrehajtott sikeres landolással.
A közlemény alapján – amióta visszatért a Földre – Kapu Tibor elkötelezetten folytatja edukációs küldetését:
Számos szakmai és ismeretterjesztő előadást tart Magyarország-szerte, amelyekben nemcsak a misszió tudományos eredményeit, hanem az együttműködés, a felelősség és az inspiráció jelentőségét is hangsúlyozza.
Társadalmi felelősségvállalása a jótékonyság területére is kiterjed: 2025-ben – kiképzett kutatóűrhajós társával, Cserényi Gyulával közösen – a közmédia határokon átívelő karitatív kezdeményezése, a Jónak lenni jó! jószolgálati nagykövete lett.
A Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjei között olyan kiválóságok találhatók, mint Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus (2020), Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok (2021), Sou Fujimoto világszerte elismert építész (2022), Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus (2023), valamint Kurtág György az egyik legjelentősebb kortárs magyar zeneszerző (2024).
A példaképek sorához most Kapu Tibor csatlakozik, aki páratlan teljesítményével örökre beírta magát a magyar történelembe, példájával inspirálva a jövő generációit – írták.
