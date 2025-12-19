Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban

A munkaügyi minisztérium javaslata szerint 2026-ban 90 ezer új vendégmunkást fogadhat be Románia az Európai Unión (EU) kívüli országokból.

Az EU-n kívülről befogadható külföldi vendégmunkások keretszámáról évente dönt a kormány határozattal, a munkaügyi minisztérium javaslatára. Hirdetés A jövő évre 90 ezres keretszámot megszabó határozattervezetet pénteken tették közzé a szaktárca honlapján – ismerteti az Agerpres.

Az idei évre 100 ezer vendégmunkás romániai munkavállalását tette lehetővé a kormány.

A bevándorlási főfelügyelőség (IGI) idén eddig 83 914 munkavállalási engedélyt adott ki EU-n kívüli állampolgároknak, további 7418 kérelem pedig még elbírálásra vár. Összehasonlításképpen:

2024-ben 105 977, 2023-ban 101 251, 2022-ben pedig 108 880 munkavállalási engedélyt adtak ki.

Az országos munkaerő-elhelyezési ügynökség (ANOFM) adatai értelmében 2025 januárja és augusztusa között 407 501 betöltetlen állást tartottak számon az országban, 9 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

A legtöbb vállalkozás futárt, árukezelőt, építőipari munkást és kereskedelmi dolgozót keresett.