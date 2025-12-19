Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban

Fotó: Orbán Orsolya
A munkaügyi minisztérium javaslata szerint 2026-ban 90 ezer új vendégmunkást fogadhat be Románia az Európai Unión (EU) kívüli országokból.
2025. december 19., 17:352025. december 19., 17:35
Az EU-n kívülről befogadható külföldi vendégmunkások keretszámáról évente dönt a kormány határozattal, a munkaügyi minisztérium javaslatára.
A jövő évre 90 ezres keretszámot megszabó határozattervezetet pénteken tették közzé a szaktárca honlapján – ismerteti az Agerpres.
A bevándorlási főfelügyelőség (IGI) idén eddig 83 914 munkavállalási engedélyt adott ki EU-n kívüli állampolgároknak, további 7418 kérelem pedig még elbírálásra vár.
Összehasonlításképpen:
Az országos munkaerő-elhelyezési ügynökség (ANOFM) adatai értelmében 2025 januárja és augusztusa között 407 501 betöltetlen állást tartottak számon az országban, 9 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.
A munkanélküliek száma 253 731 volt augusztus végén, közülük 54 140-en részesültek munkanélküli-segélyben.
