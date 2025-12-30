Rovatok
Lavina sodort el egy magyar házaspárt Dél-Tirolban, a férj meghalt

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Lavina sodort el hétfőn egy magyar házaspárt az olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) megye Aurina-völgyében, a férj meghalt, felesége viszont sértetlen maradt – írja a Corriere Dell'Alto Adige című helyi lapra hivatkozva az MTI.

Székelyhon

2025. december 30., 12:382025. december 30., 12:38

A házaspár a Riesernock-hegyen túrázott, amikor lavina zúdult le. Az események elsődleges rekonstrukciója szerint a magyar túrázó pár az Arthur Hardegen-ösvényen tért vissza a völgybe, amikor mintegy 2500 méteres magasságban lavina indult, amely

az 52 éves férfit körülbelül 200–300 méterre magával sodorta,

míg feleségét csak súrolta. A nő sértetlen maradt.

A hatóságokhoz 17 óra körül érkezett riasztás. A pénzügyőrség hegyi mentőcsapata Pelikan 2 típusú helikopterrel indult a helyszínre. Mire a csendőrség és a tűzoltóság is eljutott oda, a férfi már nem élt.

Az Aurina-völgy jelenleg egyike azon kevés területnek Dél-Tirolban, amelyet vastag hótakaró fed, ezért sok síelőt és túrázót vonz.

Külföld Tragédia
