Lavina sodort el egy magyar házaspárt Dél-Tirolban, a férj meghalt

Lavina sodort el hétfőn egy magyar házaspárt az olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) megye Aurina-völgyében, a férj meghalt, felesége viszont sértetlen maradt – írja a Corriere Dell'Alto Adige című helyi lapra hivatkozva az MTI.
A házaspár a Riesernock-hegyen túrázott, amikor lavina zúdult le. Az események elsődleges rekonstrukciója szerint a magyar túrázó pár az Arthur Hardegen-ösvényen tért vissza a völgybe, amikor mintegy 2500 méteres magasságban lavina indult, amely
míg feleségét csak súrolta. A nő sértetlen maradt.
A hatóságokhoz 17 óra körül érkezett riasztás. A pénzügyőrség hegyi mentőcsapata Pelikan 2 típusú helikopterrel indult a helyszínre. Mire a csendőrség és a tűzoltóság is eljutott oda, a férfi már nem élt.
Az Aurina-völgy jelenleg egyike azon kevés területnek Dél-Tirolban, amelyet vastag hótakaró fed, ezért sok síelőt és túrázót vonz.
Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, akkor más lenne a világ – jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében.
A gyermek Jézus megszületése reményt ad a népeknek – mondta homíliájában XIV. Leó pápa, aki szenteste a Szent Péter-bazilikában első karácsonyi miséjét mutatta be.
Idén Kapu Tibor Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósát választotta a közszolgálati média a Közmédia Év Embere Díjra.
Kéteurós jegyet kell fizetni a Trevi-kúthoz látogató olasz és külföldi turistáknak február elsejétől – jelentette be Roberto Gualtieri római főpolgármester pénteken.
A munkaügyi minisztérium javaslata szerint 2026-ban 90 ezer új vendégmunkást fogadhat be Románia az Európai Unión (EU) kívüli országokból.
A külföldön élő román állampolgárok 2013-tól és 2025 közepéig mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza, ami több mint kétszerese a Románia számára elérhető uniós helyreállítási forrásoknak – derül ki Cristian Popa pénteken közzétett elemzéséből.
Jogerősen 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Wiz Khalifa amerikai rappert csütörtökön a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt.
Vádat emeltek egy férfi ellen Magyarországon, aki két autót is átvett szerelésre, ám a problémák megoldása helyett alkatrészeket szerelt ki a kocsikból, amelyek így használhatatlanná váltak.
Tömegpusztító fegyverré nyilvánította Donald Trump amerikai elnök a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn.
A rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt.