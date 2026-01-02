Román állampolgár is eltűnt a svájci üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzvészben

A berni román nagykövetség felvette a kapcsolatot egy román állampolgár családjával, akit eltűntnek nyilvánítottak a svájci Crans-Montana üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzeset nyomán.

A külügyminisztérium pénteken közölte, hogy a román állampolgár feltehetően jelen volt a szilveszteri partin.

A konzuli csapat kapcsolatba lépett az illetékes svájci hatóságokkal, és nyilvánosan tájékoztatni fog minden hivatalosan megerősített fejleményről – írja az Agerpres hírügynökség a külügy közlésére hivatkozva.

A tárca emlékeztet ugyanakkor, hogy Románia tagja annak a humanitárius csoportnak, amelyet a svájci hatóságok támogatására hoztak létre a kórházi kezelésre szoruló nagyszámú sérült hatékony ellátása miatt.

A tűz szilveszter éjszakáján, másfél órával éjfél után keletkezett a Le Constellation nevű népszerű bárban. A hatóságok szerint