Román állampolgár is eltűnt a svájci üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzvészben

Egy nő virágokat helyez el a tűzvész közelében, Crans-Montanában, Svájcban, 2026. január 2-án
Fotó: Jeanchristophe Bott/EPA/Agerpres
A berni román nagykövetség felvette a kapcsolatot egy román állampolgár családjával, akit eltűntnek nyilvánítottak a svájci Crans-Montana üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzeset nyomán.
2026. január 02., 17:232026. január 02., 17:23
2026. január 02., 17:252026. január 02., 17:25
A külügyminisztérium pénteken közölte, hogy a román állampolgár feltehetően jelen volt a szilveszteri partin.
A konzuli csapat kapcsolatba lépett az illetékes svájci hatóságokkal, és nyilvánosan tájékoztatni fog minden hivatalosan megerősített fejleményről – írja az Agerpres hírügynökség a külügy közlésére hivatkozva.
A tárca emlékeztet ugyanakkor, hogy Románia tagja annak a humanitárius csoportnak, amelyet a svájci hatóságok támogatására hoztak létre a kórházi kezelésre szoruló nagyszámú sérült hatékony ellátása miatt.
A tűz szilveszter éjszakáján, másfél órával éjfél után keletkezett a Le Constellation nevű népszerű bárban. A hatóságok szerint
Az áldozatok azonosítása folyamatban van, de a súlyosan megégett testek nehezítik a nyomozóhatóságok dolgát – közölte a Reuters.
Annyit tudni lehet, hogy a bárban szórakozók nagy része fiatal volt. Nicolas Feraud, Crans-Montana üdülőváros polgármestere csütörtök este azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy napokba telhet, amíg a halottakat azonosítják.
A kormány 2026-ban 90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás számára teszi lehetővé a romániai munkavállalást – számolt be a Bolojan-kabinet keddi ülése után a munkaügyi minisztérium.
Lavina sodort el hétfőn egy magyar házaspárt az olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) megye Aurina-völgyében, a férj meghalt, felesége viszont sértetlen maradt.
Ha mindegyikünk átérezné a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengébbekkel és az elnyomottakkal, akkor más lenne a világ – jelentette ki XIV. Leó pápa karácsonyi üzenetében.
A gyermek Jézus megszületése reményt ad a népeknek – mondta homíliájában XIV. Leó pápa, aki szenteste a Szent Péter-bazilikában első karácsonyi miséjét mutatta be.
Idén Kapu Tibor Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósát választotta a közszolgálati média a Közmédia Év Embere Díjra.
Kéteurós jegyet kell fizetni a Trevi-kúthoz látogató olasz és külföldi turistáknak február elsejétől – jelentette be Roberto Gualtieri római főpolgármester pénteken.
A munkaügyi minisztérium javaslata szerint 2026-ban 90 ezer új vendégmunkást fogadhat be Románia az Európai Unión (EU) kívüli országokból.
A külföldön élő román állampolgárok 2013-tól és 2025 közepéig mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza, ami több mint kétszerese a Románia számára elérhető uniós helyreállítási forrásoknak – derül ki Cristian Popa pénteken közzétett elemzéséből.
Jogerősen 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Wiz Khalifa amerikai rappert csütörtökön a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt.
Vádat emeltek egy férfi ellen Magyarországon, aki két autót is átvett szerelésre, ám a problémák megoldása helyett alkatrészeket szerelt ki a kocsikból, amelyek így használhatatlanná váltak.