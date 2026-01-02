Rovatok
Román állampolgár is eltűnt a svájci üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzvészben

Egy nő virágokat helyez el a tűzvész közelében, Crans-Montanában, Svájcban, 2026. január 2-án • Fotó: Jeanchristophe Bott/EPA/Agerpres

Egy nő virágokat helyez el a tűzvész közelében, Crans-Montanában, Svájcban, 2026. január 2-án

Fotó: Jeanchristophe Bott/EPA/Agerpres

A berni román nagykövetség felvette a kapcsolatot egy román állampolgár családjával, akit eltűntnek nyilvánítottak a svájci Crans-Montana üdülőhelyen történt tragikus szilveszteri tűzeset nyomán.

Székelyhon

2026. január 02., 17:232026. január 02., 17:23

2026. január 02., 17:252026. január 02., 17:25

A külügyminisztérium pénteken közölte, hogy a román állampolgár feltehetően jelen volt a szilveszteri partin.

A konzuli csapat kapcsolatba lépett az illetékes svájci hatóságokkal, és nyilvánosan tájékoztatni fog minden hivatalosan megerősített fejleményről – írja az Agerpres hírügynökség a külügy közlésére hivatkozva.

A tárca emlékeztet ugyanakkor, hogy Románia tagja annak a humanitárius csoportnak, amelyet a svájci hatóságok támogatására hoztak létre a kórházi kezelésre szoruló nagyszámú sérült hatékony ellátása miatt.

A tűz szilveszter éjszakáján, másfél órával éjfél után keletkezett a Le Constellation nevű népszerű bárban. A hatóságok szerint

körülbelül negyven ember életét vesztette, több mint százan megsérültek.

Az áldozatok azonosítása folyamatban van, de a súlyosan megégett testek nehezítik a nyomozóhatóságok dolgát – közölte a Reuters.

Annyit tudni lehet, hogy a bárban szórakozók nagy része fiatal volt. Nicolas Feraud, Crans-Montana üdülőváros polgármestere csütörtök este azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy napokba telhet, amíg a halottakat azonosítják.

