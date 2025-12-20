Rovatok
Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be

Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Kéteurós jegyet kell fizetni a Trevi-kúthoz látogató olasz és külföldi turistáknak február elsejétől – jelentette be Roberto Gualtieri római főpolgármester pénteken.

Székelyhon

2025. december 20., 11:392025. december 20., 11:39

2025. december 20., 11:572025. december 20., 11:57

Azoknak kell jegyet váltani, akik a lehető legközelebbről akarják megcsodálni a Trevi-kutat, vagyis le akarnak sétálni a lépcsőin a medence széléig, hogy onnan dobjanak be aprópénzt a vízbe. A díjköteles időszak minden nap reggel kilenctől este tíz óráig lesz érvényben. A jegyváltás nem vonatkozik a Trevi-kút előtti tér más részére, ahonnan szintén meg lehet tekintetni a műemléket.

A Rómában és az olasz fővároshoz tartozó lakókörzetben élők számára továbbra is ingyenes marad a Trevi-kút meglátogatása lakcímük igazolásával.

A főpolgármesteri hivatal adatai szerint az Örök Város legnagyobb és legismertebb szökőkútjához

idén január elseje és december nyolcadika között csaknem kilencmillióan látogattak el:

a kút előtti téren naponta harmincezren tartózkodtak, de volt olyan nap is, amikor hetvenezren szorongtak a téren – írja az MTI Roberto Gualtieri nyilatkozatára hivatkozva.

Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a jegyváltás a tér használhatóságának biztosítását szolgálja, a látogatók védelmét, valamint a minőségi turisztikai szolgáltatást, mivel így a Trevi-kutat nyugodtan, lökdösődés és tömeg nélkül tudják megnézni az oda érkezők. A számítások szerint

a jegyrendszer bevezetése évi hat és fél millió euró bevételt jelenthet a városnak.

Fizetőssé válik az olasz főváros további öt, eddig a turistáknak ingyenes helyszíne: Maxentius császár villája a Via Appia Antica régészeti parkjában, a Napóleon múzeum, a Giovanni Baracco antik szoborgyűjtemény, a Carlo Bilotti kortárs képzőművészeti múzeum a Borghese-villában és az ugyanott található Pietro Canonica Múzeum. Mindegyikbe fejenként öt euró lesz a belépés.

A római Pantheon • Fotó: Székelyhon

A római Pantheon

Fotó: Székelyhon

Roberto Gualtieri bejelentette, hogy miközben a turistáknak több helyszínen kell majd jegyet váltaniuk, a rómaiak számára minden városi múzeum és régészeti emlék ingyenes lesz február elsejétől.

Korábban a Pantheonnál vezettek be kötelező jegyvásárlást a turisták számára, a belépő 2023 júliusától fejenként öt euróba kerül.

