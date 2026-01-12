Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat

Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.

Hajnal Csilla 2026. január 12., 14:052026. január 12., 14:05 2026. január 12., 14:172026. január 12., 14:17

Marosvásárhelyen január 12-én nyitottak a helyi adóhivatal pénztárai, és ekkortól lehet használni a Ghișeul.ro portált, illetve a SelfPay-automatákat az adók befizetésére. Hirdetés A nyitás utáni első órákban nem volt jelentős forgalom a pénztáraknál: a Tudor lakótelepi Merészség utcában lévő kasszánál ottjártunkkor mindössze négyen álltak sorban,

a polgármesteri hivatal épületében működő befizetési kasszáknál valamivel többen, hiszen ott 4–5 pénztár tart nyitva, de ott sem kellett sokat várniuk az adófizetőknek.

Az év első nyitvatartási napján Marosvásárhelyen mintegy 1500 személy fizette be az adóját 11 óráig

– tudtuk meg Szövérfi Lászlótól, a Marosvásárhelyi Adóigazgatóság vezetőjétől.

A Merészség utcai pénztárhoz is mehetnek az adófizetők Fotó: Haáz Vince

Mint korábban beszámoltunk róla, idén az önkormányzatoknak kötelezően alkalmazniuk kell a 2005/239-es törvényt, amely jelentősen megnövelte az ingatlan-, terület- és gépjárműadókat Romániában, illetve eltörölték a fogyatékkal élőknek járó adómentességet is. Marosvásárhelyen keresik ez utóbbira a segítségnyújtás formáját, de még nem született határozat erről. korábban írtuk Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék. A marosvásárhelyieknek, akárcsak az ország többi településén élőknek, jóval nagyobb összegű adókra kell számítaniuk idéntől: az új épületek esetében hetven-nyolcvan százalékos növekedésre,

a régi épületeknél akár kétszáz százalékos növekedésre,

a területek esetében 68 százalékos adóemelésre lehet számítani,

illetve a gépjárművek esetében is bevezetik a környezetvédelmi normákat figyelembe vevő adószámítást

A SelfPay automatáknál is lehet törleszteni az adókat Fotó: Haáz Vince

A korábbi évekhez hasonlóan tíz százalékos kedvezményben részesülnek azok, akik március 31-e előtt befizetik egész évi adójukat. Ugyancsak március 31-e a határideje az első félévi adó befizetésének, illetve szeptember 30-a második részlet törlesztésének.

A határidőtúllépés büntetőkamatot von maga után, adott esetben kényszervégrehajtást is indíthatnak az összeg behajtása érdekében.