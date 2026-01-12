Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat

Fotó: Haáz Vince
Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.
Marosvásárhelyen január 12-én nyitottak a helyi adóhivatal pénztárai, és ekkortól lehet használni a Ghișeul.ro portált, illetve a SelfPay-automatákat az adók befizetésére.
A nyitás utáni első órákban nem volt jelentős forgalom a pénztáraknál:
a Tudor lakótelepi Merészség utcában lévő kasszánál ottjártunkkor mindössze négyen álltak sorban,
a polgármesteri hivatal épületében működő befizetési kasszáknál valamivel többen, hiszen ott 4–5 pénztár tart nyitva, de ott sem kellett sokat várniuk az adófizetőknek.
– tudtuk meg Szövérfi Lászlótól, a Marosvásárhelyi Adóigazgatóság vezetőjétől.
A Merészség utcai pénztárhoz is mehetnek az adófizetők
Fotó: Haáz Vince
Mint korábban beszámoltunk róla, idén az önkormányzatoknak kötelezően alkalmazniuk kell a 2005/239-es törvényt, amely jelentősen megnövelte az ingatlan-, terület- és gépjárműadókat Romániában, illetve eltörölték a fogyatékkal élőknek járó adómentességet is. Marosvásárhelyen keresik ez utóbbira a segítségnyújtás formáját, de még nem született határozat erről.
Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.
A marosvásárhelyieknek, akárcsak az ország többi településén élőknek, jóval nagyobb összegű adókra kell számítaniuk idéntől:
az új épületek esetében hetven-nyolcvan százalékos növekedésre,
a régi épületeknél akár kétszáz százalékos növekedésre,
a területek esetében 68 százalékos adóemelésre lehet számítani,
illetve a gépjárművek esetében is bevezetik a környezetvédelmi normákat figyelembe vevő adószámítást
A SelfPay automatáknál is lehet törleszteni az adókat
Fotó: Haáz Vince
A korábbi évekhez hasonlóan tíz százalékos kedvezményben részesülnek azok, akik március 31-e előtt befizetik egész évi adójukat. Ugyancsak március 31-e a határideje az első félévi adó befizetésének, illetve szeptember 30-a második részlet törlesztésének.
Szövérfi Lászlótól megtudtuk, az elmúlt évben Marosvásárhelyen a lakosság mintegy 91–92 százalékban teljesítette az adófizetési kötelezettségét.
