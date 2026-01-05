Idén a fogyatékkal élőknek is kell helyi adókat fizetniük Marosvásárhelyen – akárcsak máshol

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban lévő kasszáknál is lehet adókat fizetni jövő héttől
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.
Január 12-én, hétfőn nyílnak meg a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adó- és illetékosztályának pénztárai, továbbá a Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság székhelyén, a Hangya utca 2. szám alatt lévő épületben, illetve a Tudor lakónegyedben a Merészség utcai kassza is megnyitja kapuit.
A marosvásárhelyieknek viszont jóval nagyobb összegű adókra kell számítaniuk idéntől (akárcsak másnak országszerte):
az új épületek esetében hetven-nyolcvan százalékos növekedésre,
a régi épületeknél akár kétszáz százalékos növekedésre,
a területek esetében 68 százalékos adóemelésre lehet számítani,
illetve a gépjárművek esetében is bevezetik a környezetvédelmi normákkal járó adóemelést
– tudtuk meg Szövérfi Lászlótól, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal illeték- és adóosztályának vezetőjétől.
Fotó: Haáz Vince
Szintén újdonságnak számít idéntől az is, hogy
Szövérfi László hozzátette, velük együtt 2026-tól mintegy háromezer személlyel többen kell adót fizessenek a megyeközpontban.
A gépjárműadó és a non-euró járművekre vonatkozó adó 2026-tól jelentősen megváltozott idéntől Romániában, a „szennyező fizet” elv bevezetésével. Ez azt jelenti, hogy
Szövérfi László kifejtette, hogy a non-euró, illetve az euró 1-es, 2-es és 3-as autók esetében kell a legnagyobb adót fizetni, az euró 5-ös és 6-os gépjárművek esetében pedig csökken a kivetett adó.
A hibridek esetében is a motor hengerűrtartalma szerint vetik ki az adót, és idéntől egységesen évi 40 lej adót vet ki az elektromos autókra az állam.
Fotó: Haáz Vince
Mint megtudtuk, többletadót egyetlen esetben szabtak ki erre az évre Marosvásárhelyen: egy elhanyagolt, rossz állapotú terület miatt a Tudor lakónegyedben, a tulajdonosát kétszáz százalékos többletadóval sújtják.
Az adóosztály vezetője hangsúlyozta, hogy
Egyébként március 31-e az első félévi adó befizetési határideje, szeptember 31-e pedig a második félévi adók befizetési határideje.
