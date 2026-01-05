Rovatok
Idén a fogyatékkal élőknek is kell helyi adókat fizetniük Marosvásárhelyen – akárcsak máshol

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban lévő kasszáknál is lehet adókat fizetni jövő héttől • Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban lévő kasszáknál is lehet adókat fizetni jövő héttől

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen január 12-től lehet helyi adókat és illetékeket fizetni személyesen és online is, de idén jóval magasabb adókra kell számítani. Sőt, 2026-tól a fogyatékkal élők sem részesülnek már adómentességben.

Hajnal Csilla

2026. január 05., 14:002026. január 05., 14:00

Január 12-én, hétfőn nyílnak meg a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adó- és illetékosztályának pénztárai, továbbá a Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság székhelyén, a Hangya utca 2. szám alatt lévő épületben, illetve a Tudor lakónegyedben a Merészség utcai kassza is megnyitja kapuit.

Addig csak bírságokat vagy nem terheléses illetékeket lehet kifizetni.

A marosvásárhelyieknek viszont jóval nagyobb összegű adókra kell számítaniuk idéntől (akárcsak másnak országszerte):

  • az új épületek esetében hetven-nyolcvan százalékos növekedésre,

  • a régi épületeknél akár kétszáz százalékos növekedésre,

  • a területek esetében 68 százalékos adóemelésre lehet számítani,

  • illetve a gépjárművek esetében is bevezetik a környezetvédelmi normákkal járó adóemelést

– tudtuk meg Szövérfi Lászlótól, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal illeték- és adóosztályának vezetőjétől.

Fotó: Haáz Vince

Szintén újdonságnak számít idéntől az is, hogy

a fogyatékkal élők már nem részesülnek adómentességben, így nekik is ugyanolyan helyi adókat és illetékeket kell befizetniük, mint a többi marosvásárhelyinek.

Szövérfi László hozzátette, velük együtt 2026-tól mintegy háromezer személlyel többen kell adót fizessenek a megyeközpontban.

A szennyező többet fizet elve

A gépjárműadó és a non-euró járművekre vonatkozó adó 2026-tól jelentősen megváltozott idéntől Romániában, a „szennyező fizet” elv bevezetésével. Ez azt jelenti, hogy

a régebbi, kevésbé környezetkímélő, 15 évnél idősebb – például Euro 4-es vagy alacsonyabb – autók után magasabb adót kell fizetni.

Szövérfi László kifejtette, hogy a non-euró, illetve az euró 1-es, 2-es és 3-as autók esetében kell a legnagyobb adót fizetni, az euró 5-ös és 6-os gépjárművek esetében pedig csökken a kivetett adó.

A hibridek esetében is a motor hengerűrtartalma szerint vetik ki az adót, és idéntől egységesen évi 40 lej adót vet ki az elektromos autókra az állam.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen hétezer gépjármű esetében nem kapták meg az euro-norma besorolást, így ezek automatikusan hármas euró-besorolásba kerültek, és év közben javítják majd ezek besorolását.

Mint megtudtuk, többletadót egyetlen esetben szabtak ki erre az évre Marosvásárhelyen: egy elhanyagolt, rossz állapotú terület miatt a Tudor lakónegyedben, a tulajdonosát kétszáz százalékos többletadóval sújtják.

Az adóosztály vezetője hangsúlyozta, hogy

idén is jár a tíz százalékos kedvezmény azoknak, akik március 31-éig befizetik az éves adójukat.

Egyébként március 31-e az első félévi adó befizetési határideje, szeptember 31-e pedig a második félévi adók befizetési határideje.

Marosszék Marosvásárhely
