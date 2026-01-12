Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást

Helyi segítségnyújtás formáján dolgozik az önkormányzat a fogyatékkal élők adózásával kapcsolatban
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.
Kötelezően alkalmazniuk kell az önkormányzatoknak a 239/2025-ös törvényt, amely jelentősen megnövelte az ingatlan-, terület- és gépjárműadókat Romániában, sőt eltörölték a fogyatékkal élőknek járó adómentességet is. Idéntől tehát nem csak többet, de
Marosvásárhely esetében 2026-tól mintegy háromezer személlyel több került be az adófizetők sorába, azaz ennyi fogyatékkal élő személy részesült eddig adókedvezményben.
Soós Zoltán polgármester karácsony előtt megosztott videójában arról is beszélt, hogy az önkormányzat megoldásokkal jön a fogyatékkal élők számára, ugyanis azoknak,
így visszaigényelhetik ezt az összeget. A városvezető ugyanebben a videóben azt is közölte, hogy 2026-tól tíz százalékkal csökken a szemétszállítás díja Marosvásárhelyen, amit a szelektív hulladékgyűjtés fejlődése és az ebből fakadó költségcsökkenés tett lehetővé. Hozzátette: ha a javuló tendencia folytatódik, további díjmérséklés is elképzelhető. Emellett Soós Zoltán egyértelművé tette itt is, hogy
A fogyatékkal élőknek szánt segítségnyújtás azonban még csak beszélgetések szintjén létezik, még dolgoznak a határozaton. Ezt Szövérfi László, a marosvásárhelyi önkormányzat adó- és illetékosztályának vezetője erősítette meg a Székelyhonnak.
A polgármester úr azt akarta ezzel kifejteni, hogy a helyi önkormányzat próbál kidolgozni egy segélyformát a fogyatékkal élők számára, hogy valamennyire tudjuk segíteni őket” – magyarázta el Szövérfi László.
Hétfőtől a Merészség utcai illetékosztályon is lehet adót fizetni
Fotó: Haáz Vince
Amíg a helyi segítség megérkezik, addig is számolni kell azzal, hogy idén jóval nagyobb összegű adókat kell befizetnie valamennyi marosvásárhelyinek, akárcsak az ország többi részén élő állampolgárnak:
a területek esetében 68 százalékos adóemelésre lehet számítani, illetve a gépjárművek esetében is bevezetik a környezetvédelmi normákkal járó adóemelést.
Marosvásárhelyen január 12-én, hétfőn nyitnak a helyi adó- és illetékosztály pénztárai.
1 hozzászólás