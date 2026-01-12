Rovatok
Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást

Helyi segítségnyújtás formáján dolgozik az önkormányzat a fogyatékkal élők adózásával kapcsolatban • Fotó: Haáz Vince

Helyi segítségnyújtás formáján dolgozik az önkormányzat a fogyatékkal élők adózásával kapcsolatban

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.

Hajnal Csilla

2026. január 12., 10:482026. január 12., 10:48

Kötelezően alkalmazniuk kell az önkormányzatoknak a 239/2025-ös törvényt, amely jelentősen megnövelte az ingatlan-, terület- és gépjárműadókat Romániában, sőt eltörölték a fogyatékkal élőknek járó adómentességet is. Idéntől tehát nem csak többet, de

többen is kell adózzanak a helyi önkormányzatoknak.

Marosvásárhely esetében 2026-tól mintegy háromezer személlyel több került be az adófizetők sorába, azaz ennyi fogyatékkal élő személy részesült eddig adókedvezményben.

Egyelőre csak beszélgetnek róla

Soós Zoltán polgármester karácsony előtt megosztott videójában arról is beszélt, hogy az önkormányzat megoldásokkal jön a fogyatékkal élők számára, ugyanis azoknak,

akik igénylik, és beleesnek az új adózási kategóriába, a város önkormányzata a helyi tanács segítségével támogatást nyújt,

így visszaigényelhetik ezt az összeget. A városvezető ugyanebben a videóben azt is közölte, hogy 2026-tól tíz százalékkal csökken a szemétszállítás díja Marosvásárhelyen, amit a szelektív hulladékgyűjtés fejlődése és az ebből fakadó költségcsökkenés tett lehetővé. Hozzátette: ha a javuló tendencia folytatódik, további díjmérséklés is elképzelhető. Emellett Soós Zoltán egyértelművé tette itt is, hogy

nem tervezik a kedvezményes, így a nyugdíjasok ingyenes buszbérleteinek korlátozását.

A fogyatékkal élőknek szánt segítségnyújtás azonban még csak beszélgetések szintjén létezik, még dolgoznak a határozaton. Ezt Szövérfi László, a marosvásárhelyi önkormányzat adó- és illetékosztályának vezetője erősítette meg a Székelyhonnak.

Idézet
„Még nem tudjuk, hogy konkrétan hogyan lehet majd visszaigényelni a pénzt, egyelőre csak egy beszélgetés volt erről, amit most próbálunk kidolgozni.

A polgármester úr azt akarta ezzel kifejteni, hogy a helyi önkormányzat próbál kidolgozni egy segélyformát a fogyatékkal élők számára, hogy valamennyire tudjuk segíteni őket” – magyarázta el Szövérfi László.

Hétfőtől a Merészség utcai illetékosztályon is lehet adót fizetni

Hétfőtől a Merészség utcai illetékosztályon is lehet adót fizetni

Fotó: Haáz Vince

Hétfőtől lehet adót fizetni Marosvásárhelyen

Amíg a helyi segítség megérkezik, addig is számolni kell azzal, hogy idén jóval nagyobb összegű adókat kell befizetnie valamennyi marosvásárhelyinek, akárcsak az ország többi részén élő állampolgárnak:

az új épületek esetében hetven-nyolcvan százalékos növekedésre, a régi épületeknél akár kétszáz százalékos növekedésre,

a területek esetében 68 százalékos adóemelésre lehet számítani, illetve a gépjárművek esetében is bevezetik a környezetvédelmi normákkal járó adóemelést.

Marosvásárhelyen január 12-én, hétfőn nyitnak a helyi adó- és illetékosztály pénztárai.

