90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás kaphat munkavállalási engedélyt Romániában 2026-ban

A kormány 2026-ban 90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás számára teszi lehetővé a romániai munkavállalást – számolt be a Bolojan-kabinet keddi ülése után a munkaügyi minisztérium.

A Bevándorlási Főfelügyelőség adatai szerint 2025. szeptember 30-áig 83 914 munkavállalási engedélyt adtak ki külföldi állampolgároknak, további több mint hétezer kérelem elbírálása pedig folyamatban volt.

A közlemény szerint a döntést főként a hazai munkaerő-hiány indokolta. A leginkább érintett ágazatok közé tartozik

A külügyminisztérium adatai szerint 2025 szeptemberének végéig több mint 42 ezer munkavállalási vízumot adtak ki külföldi állampolgároknak, ugyanakkor közel tízezer kérelmet elutasítottak, több száz vízumot pedig visszavontak.

A munkaügyi felügyelőség nyilvántartása szerint 2025 első kilenc hónapjában mintegy 73 ezer új munkaszerződést kötöttek EU-n kívüli állampolgárokkal, szemben a 2024-es közel 99 ezerrel – ismerteti az Agerpres.