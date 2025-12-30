Rovatok
90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás kaphat munkavállalási engedélyt Romániában 2026-ban

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

A kormány 2026-ban 90 ezer EU-n kívüli vendégmunkás számára teszi lehetővé a romániai munkavállalást – számolt be a Bolojan-kabinet keddi ülése után a munkaügyi minisztérium.

Székelyhon

2025. december 30., 23:012025. december 30., 23:01

A közlemény szerint a döntést főként a hazai munkaerő-hiány indokolta. A leginkább érintett ágazatok közé tartozik

  • a csomagkézbesítés,

  • az árukezelés és raktározás,

  • az építőipar – különösen a szakképzetlen fizikai munkák –,

  • a kereskedelem,

  • a közúti áruszállítás,

  • a gépjárművezetés,

  • a vendéglátás,

  • valamint a vagyonvédelem.

A Bevándorlási Főfelügyelőség adatai szerint 2025. szeptember 30-áig 83 914 munkavállalási engedélyt adtak ki külföldi állampolgároknak, további több mint hétezer kérelem elbírálása pedig folyamatban volt.

Tavaly 105 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki.

A külügyminisztérium adatai szerint 2025 szeptemberének végéig több mint 42 ezer munkavállalási vízumot adtak ki külföldi állampolgároknak, ugyanakkor közel tízezer kérelmet elutasítottak, több száz vízumot pedig visszavontak.

A munkaügyi felügyelőség nyilvántartása szerint 2025 első kilenc hónapjában mintegy 73 ezer új munkaszerződést kötöttek EU-n kívüli állampolgárokkal, szemben a 2024-es közel 99 ezerrel – ismerteti az Agerpres.

