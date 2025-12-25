Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Régi szokáshoz tért vissza első karácsonyi miséjén XIV. Leó pápa

A Szent Péter tér. Szentestére sokan begyűltek • Fotó: Székelyhon

A Szent Péter tér. Szentestére sokan begyűltek

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyermek Jézus megszületése reményt ad a népeknek, a szegényeknek megmutatja a talpra állás erejét, jóságot hoz az erőszakkal és elnyomással szemben – mondta homíliájában XIV. Leó pápa, aki szenteste a Szent Péter-bazilikában első karácsonyi miséjét mutatta be.

Székelyhon

2025. december 25., 13:512025. december 25., 13:51

2025. december 25., 13:552025. december 25., 13:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A vigília kezdete előtt néhány perccel XIV. Leó pápa kisétált a bazilikából a Szent Péter térre, és a bazilikához vezető lépcső tetején emelt szabadtéri oltárnál olaszul, spanyol és angolul rögtönözve szólt mindazokhoz, akik a téren állva kivetítőkön készültek követni a szertartást.

Az egyházfő jó estét kívánt, és hangsúlyozta, a bazilika elég nagy, de úgy látszik, nem elég a szentestére összegyűlt tömeg számára. Köszönetet mondott, amiért ennyire sokan elmentek a Vatikánba az esős idő ellenére.

Idézet
Krisztus értünk született, és békét hoz nekünk

– mondta a pápa, aki áldását adta a jelenlevőkre és családjaikra.

A májusban megválasztott pápa első karácsonyi miséjére a Vatikán közlése szerint

  • közel hatezren fértek be a bazilikába, egyháziak és hívők,

  • és további ötezren gyűltek össze a Szent Péter téren esernyővel a kezükben.

XIV. Leó pápa visszaállította a mise tíz órás kezdetét, amelyet elődei XVI. Benedek és Ferenc pápa idős koruk miatt korábban mutattak be.

A szertartás a bazilika főbejáratánál kezdődött, onnan XIV. Leó vezetésével a papok végigvonultak a bazilikán a főoltárig.

Hirdetés

A főoltárnál a pápa leemelte a leplet a gyermek Jézus szobráról, amely addig a letakarva állt. A szoborhoz a kontinensek képviseletében tíz gyerek helyezett virágot: két dél-koreai, két indiai, két mozambiki kisgyerek, ketten Paraguayból, egy-egy pedig Lengyelországból és egy Ukrajnából. Mindegyikük nemzete népviseletét viselte. A mise végén a pápa a gyerekektől kísérve a Jézuska szobrot a bazilikában felépített betlehemben helyezte el.

Olasz nyelvű homíliájában XIV. Leó pápa Jézus születése üzenetéről beszélt. Kijelentette: a gyermek

Jézus világra jövetele „nem ad végleges választ minden problémára, de olyan szeretettörténet, amely magával ragad bennünket.

A népek várakozásával szemben Isten egy gyermeket küld, hogy a remény szava legyen, a szegények fájdalmával szemben egy védtelen gyermeket küld, aki a talpra állás erejét képviseli, az erőszakkal és elnyomással szemben meggyújtja a jóság fényét, amely az üdvösség fényét hozza a világ összes fiának”.

A pápa úgy vélte, miközben az eltorzult gazdaság áruként kezeli az embereket, Isten hozzánk hasonlóvá válik, rámutatva minden egyes ember végtelen méltóságára.

Idézet
Miközben az ember Isten akar lenni, hogy a többieken uralkodhasson, Isten ember akar lenni, hogy felszabadítson mindenkit a rabszolgaság alól

– tette hozzá.

Elég lesz számunkra ez a szeretet ahhoz, hogy megváltoztassa az emberiség történetét? – kérdezte XIV. Leó. Megjegyezte, Isten számára nincsen hely ott, ahol nincsen hely az ember számára.

Beszédében XVI. Benedeket, Szent Ágostont és Ferenc pápát idézte, emlékeztetve arra, hogy elődje pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly december 24-én nyitotta meg a hamarosan lezáruló jubileumi szentévet.

Karácsony a remény ünnepe, váljunk a béke hírnökeivé! – hangoztatta a pápa. Közel kétszázötven bíboros, püspök és pap koncelebrált XIV. Leó pápával.

Világ Karácsony
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk
Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
A magyarok visszacsúsztak, a románok maradtak a helyükön a FIFA-világranglistán
Isten szelíd jelenléte nem szenzáció-szalagcím – Dávid István református lelkész karácsony lelkiségéről 1.
Megharapta a bírót, eltiltották a hokist az Erste Ligában (videóval)
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk
Székelyhon

Amikor egy álom apáról lányára száll – a Csillag Születik győzteseivel beszélgettünk
Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
Székelyhon

Székelyföldön ismerős világutazó házába csapódott be egy BMW karácsony első napján
A magyarok visszacsúsztak, a románok maradtak a helyükön a FIFA-világranglistán
Székely Sport

A magyarok visszacsúsztak, a románok maradtak a helyükön a FIFA-világranglistán
Isten szelíd jelenléte nem szenzáció-szalagcím – Dávid István református lelkész karácsony lelkiségéről 1.
Krónika

Isten szelíd jelenléte nem szenzáció-szalagcím – Dávid István református lelkész karácsony lelkiségéről 1.
Megharapta a bírót, eltiltották a hokist az Erste Ligában (videóval)
Székely Sport

Megharapta a bírót, eltiltották a hokist az Erste Ligában (videóval)
Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Nőileg

Lőrincz Csaba: A kitartásban hiszek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 22., hétfő

Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben

Idén Kapu Tibor Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósát választotta a közszolgálati média a Közmédia Év Embere Díjra.

Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben
Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben
2025. december 22., hétfő

Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben
Hirdetés
2025. december 20., szombat

Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be

Kéteurós jegyet kell fizetni a Trevi-kúthoz látogató olasz és külföldi turistáknak február elsejétől – jelentette be Roberto Gualtieri római főpolgármester pénteken.

Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be
Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be
2025. december 20., szombat

Fizetőssé teszik a római Trevi-kutat – megvan, hogy mennyi pénz jöhet be
2025. december 19., péntek

Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban

A munkaügyi minisztérium javaslata szerint 2026-ban 90 ezer új vendégmunkást fogadhat be Románia az Európai Unión (EU) kívüli országokból.

Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban
Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban
2025. december 19., péntek

Közel százezer, EU-n kívüli vendégmunkást fogadhat be Románia 2026-ban
2025. december 19., péntek

Mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza 12 év alatt a külföldön dolgozó romániaiak

A külföldön élő román állampolgárok 2013-tól és 2025 közepéig mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza, ami több mint kétszerese a Románia számára elérhető uniós helyreállítási forrásoknak – derül ki Cristian Popa pénteken közzétett elemzéséből.

Mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza 12 év alatt a külföldön dolgozó romániaiak
Mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza 12 év alatt a külföldön dolgozó romániaiak
2025. december 19., péntek

Mintegy 60 milliárd eurót utaltak haza 12 év alatt a külföldön dolgozó romániaiak
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

Kilenc hónap börtönre ítélte Wiz Khalifát a Konstanca megyei ítélőtábla

Jogerősen 9 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Wiz Khalifa amerikai rappert csütörtökön a Konstanca megyei ítélőtábla veszélyes drogok saját használatra való birtoklása miatt.

Kilenc hónap börtönre ítélte Wiz Khalifát a Konstanca megyei ítélőtábla
Kilenc hónap börtönre ítélte Wiz Khalifát a Konstanca megyei ítélőtábla
2025. december 18., csütörtök

Kilenc hónap börtönre ítélte Wiz Khalifát a Konstanca megyei ítélőtábla
2025. december 17., szerda

Tucatnyi jó alkatrészt vett ki a járművekből egy magyarországi autószerelő

Vádat emeltek egy férfi ellen Magyarországon, aki két autót is átvett szerelésre, ám a problémák megoldása helyett alkatrészeket szerelt ki a kocsikból, amelyek így használhatatlanná váltak.

Tucatnyi jó alkatrészt vett ki a járművekből egy magyarországi autószerelő
Tucatnyi jó alkatrészt vett ki a járművekből egy magyarországi autószerelő
2025. december 17., szerda

Tucatnyi jó alkatrészt vett ki a járművekből egy magyarországi autószerelő
2025. december 16., kedd

A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez

Tömegpusztító fegyverré nyilvánította Donald Trump amerikai elnök a törvénytelen úton előállított fentanilt és alapösszetevőit hétfőn.

A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez
A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez
2025. december 16., kedd

A drog, ami közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg

A rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt.

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
2025. december 15., hétfő

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg
2025. december 10., szerda

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít

Súlyos pszichés károkat okozhatnak az áldozatokban a közösségimédia-felületeken időről időre felbukkanó veszélyes trendek.

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
2025. december 10., szerda

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít
2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is

A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!