Régi szokáshoz tért vissza első karácsonyi miséjén XIV. Leó pápa

A Szent Péter tér. Szentestére sokan begyűltek
Fotó: Székelyhon
A gyermek Jézus megszületése reményt ad a népeknek, a szegényeknek megmutatja a talpra állás erejét, jóságot hoz az erőszakkal és elnyomással szemben – mondta homíliájában XIV. Leó pápa, aki szenteste a Szent Péter-bazilikában első karácsonyi miséjét mutatta be.
2025. december 25., 13:512025. december 25., 13:51
A vigília kezdete előtt néhány perccel XIV. Leó pápa kisétált a bazilikából a Szent Péter térre, és a bazilikához vezető lépcső tetején emelt szabadtéri oltárnál olaszul, spanyol és angolul rögtönözve szólt mindazokhoz, akik a téren állva kivetítőkön készültek követni a szertartást.
Az egyházfő jó estét kívánt, és hangsúlyozta, a bazilika elég nagy, de úgy látszik, nem elég a szentestére összegyűlt tömeg számára. Köszönetet mondott, amiért ennyire sokan elmentek a Vatikánba az esős idő ellenére.
– mondta a pápa, aki áldását adta a jelenlevőkre és családjaikra.
A májusban megválasztott pápa első karácsonyi miséjére a Vatikán közlése szerint
közel hatezren fértek be a bazilikába, egyháziak és hívők,
és további ötezren gyűltek össze a Szent Péter téren esernyővel a kezükben.
A szertartás a bazilika főbejáratánál kezdődött, onnan XIV. Leó vezetésével a papok végigvonultak a bazilikán a főoltárig.
A főoltárnál a pápa leemelte a leplet a gyermek Jézus szobráról, amely addig a letakarva állt. A szoborhoz a kontinensek képviseletében tíz gyerek helyezett virágot: két dél-koreai, két indiai, két mozambiki kisgyerek, ketten Paraguayból, egy-egy pedig Lengyelországból és egy Ukrajnából. Mindegyikük nemzete népviseletét viselte. A mise végén a pápa a gyerekektől kísérve a Jézuska szobrot a bazilikában felépített betlehemben helyezte el.
Olasz nyelvű homíliájában XIV. Leó pápa Jézus születése üzenetéről beszélt. Kijelentette: a gyermek
A népek várakozásával szemben Isten egy gyermeket küld, hogy a remény szava legyen, a szegények fájdalmával szemben egy védtelen gyermeket küld, aki a talpra állás erejét képviseli, az erőszakkal és elnyomással szemben meggyújtja a jóság fényét, amely az üdvösség fényét hozza a világ összes fiának”.
A pápa úgy vélte, miközben az eltorzult gazdaság áruként kezeli az embereket, Isten hozzánk hasonlóvá válik, rámutatva minden egyes ember végtelen méltóságára.
– tette hozzá.
Elég lesz számunkra ez a szeretet ahhoz, hogy megváltoztassa az emberiség történetét? – kérdezte XIV. Leó. Megjegyezte, Isten számára nincsen hely ott, ahol nincsen hely az ember számára.
Beszédében XVI. Benedeket, Szent Ágostont és Ferenc pápát idézte, emlékeztetve arra, hogy elődje pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly december 24-én nyitotta meg a hamarosan lezáruló jubileumi szentévet.
Karácsony a remény ünnepe, váljunk a béke hírnökeivé! – hangoztatta a pápa. Közel kétszázötven bíboros, püspök és pap koncelebrált XIV. Leó pápával.
