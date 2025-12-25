Régi szokáshoz tért vissza első karácsonyi miséjén XIV. Leó pápa

A gyermek Jézus megszületése reményt ad a népeknek, a szegényeknek megmutatja a talpra állás erejét, jóságot hoz az erőszakkal és elnyomással szemben – mondta homíliájában XIV. Leó pápa, aki szenteste a Szent Péter-bazilikában első karácsonyi miséjét mutatta be.

A vigília kezdete előtt néhány perccel XIV. Leó pápa kisétált a bazilikából a Szent Péter térre, és a bazilikához vezető lépcső tetején emelt szabadtéri oltárnál olaszul, spanyol és angolul rögtönözve szólt mindazokhoz, akik a téren állva kivetítőkön készültek követni a szertartást. Az egyházfő jó estét kívánt, és hangsúlyozta, a bazilika elég nagy, de úgy látszik, nem elég a szentestére összegyűlt tömeg számára. Köszönetet mondott, amiért ennyire sokan elmentek a Vatikánba az esős idő ellenére.

Krisztus értünk született, és békét hoz nekünk

– mondta a pápa, aki áldását adta a jelenlevőkre és családjaikra. A májusban megválasztott pápa első karácsonyi miséjére a Vatikán közlése szerint közel hatezren fértek be a bazilikába, egyháziak és hívők,

és további ötezren gyűltek össze a Szent Péter téren esernyővel a kezükben.

XIV. Leó pápa visszaállította a mise tíz órás kezdetét, amelyet elődei XVI. Benedek és Ferenc pápa idős koruk miatt korábban mutattak be.

A szertartás a bazilika főbejáratánál kezdődött, onnan XIV. Leó vezetésével a papok végigvonultak a bazilikán a főoltárig. A főoltárnál a pápa leemelte a leplet a gyermek Jézus szobráról, amely addig a letakarva állt. A szoborhoz a kontinensek képviseletében tíz gyerek helyezett virágot: két dél-koreai, két indiai, két mozambiki kisgyerek, ketten Paraguayból, egy-egy pedig Lengyelországból és egy Ukrajnából. Mindegyikük nemzete népviseletét viselte. A mise végén a pápa a gyerekektől kísérve a Jézuska szobrot a bazilikában felépített betlehemben helyezte el. Olasz nyelvű homíliájában XIV. Leó pápa Jézus születése üzenetéről beszélt. Kijelentette: a gyermek

Jézus világra jövetele „nem ad végleges választ minden problémára, de olyan szeretettörténet, amely magával ragad bennünket.

A népek várakozásával szemben Isten egy gyermeket küld, hogy a remény szava legyen, a szegények fájdalmával szemben egy védtelen gyermeket küld, aki a talpra állás erejét képviseli, az erőszakkal és elnyomással szemben meggyújtja a jóság fényét, amely az üdvösség fényét hozza a világ összes fiának”. A pápa úgy vélte, miközben az eltorzult gazdaság áruként kezeli az embereket, Isten hozzánk hasonlóvá válik, rámutatva minden egyes ember végtelen méltóságára.

Miközben az ember Isten akar lenni, hogy a többieken uralkodhasson, Isten ember akar lenni, hogy felszabadítson mindenkit a rabszolgaság alól