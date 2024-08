Dolhai István vezeti a világ legnagyobb magyar főkonzulátusát

A legnagyobb számú magyar főkonzulátust vezeti hetven alkalmazottal augusztus második felétől Dolhai István. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel is rendelkező új főkonzul kedden mutatkozott be a sajtónak.

„Kicsit hasonló szociokulturális közegnek éltem meg a gyermekkoromat, mint ahová most jöttem, ez pedig nagyon jó érzéssel tölt el. Középiskolai tanulmányaimat Nyíregyházán végeztem, az első diplomámat történelem-informatika szakon szereztem meg. Vendéglátó menedzseri és kulturális menedzser képesítésem is van, 2020-ban pedig – kihasználva a Covid-járványt – egy hr-oklevelet is szereztem a Szent István Egyetemen” – sorolta bemutatkozójában.

„Múlt héten megkaptam a bukaresti külügyminisztériumtól a jóváhagyást, így el is kezdhetem a munkát” – mondta bemutatkozó sajtótájékoztatóján az 1976-ban a magyarországi Kisvárdán született, és a gyermekkorát a háromezres kis községben, Kékcsén töltő csíkszeredai főkonzul.

Szakmailag huszonegy év alatt „elértem, amit el lehetett: például nagyon büszke vagyok a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély (a nyári kúria) megmentésére, ami nagyon romos állapotban volt 2010-ben. 2017-ben Orbán Viktor miniszterelnök úr át is adta a kúriát”.

1999-ben Budapestre költözött, és onnantól kezdve 2021-ig a II. kerületi önkormányzatnál dolgozott különböző beosztásokban. „Tehát több mint két évtizedet töltöttem el ott, nagyrészt kulturális területen: először programszervezőként, majd 2008-ban dr. Láng Zsolt polgármester úr kérésére megpályáztam a 2006-ban épült és átadott Klebelsberg Kulturkúria igazgatói pozícióját, amit el is nyertem”.

a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként kapta meg az állami kitüntetést „Budapest Főváros II. kerületének kulturális életét meghatározó, a nemzeti identitás megőrzésére és hagyományaink ápolására is nagy hangsúlyt fektető intézményvezetői munkája elismeréseként”.

„Úgy döntöttem, hogy a külügyminisztériumban diplomata pályára szeretnék lépni. Akkor én is csak annyit tudtam arról, hogy mit csinál egy diplomata, mint bárki más.

2021 szeptemberében helyezték ki Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusára, ahol Mile Lajos akkori főkonzul rá is bízta a honosítási teendőket és az eskücsoportok vezetését.

Ez óriási megtiszteltetés és felelősség, hiszen létszáma tekintetében ez a világ legnagyobb magyar főkonzulátusa a maga hetven alkalmazottjával – ügyszáma tekintetében is a top ötben van világszerte. Olyan elődök nyomdokaiba kell lépnem, mint Zsigmond Barna Pál és Tóth László.”

Egyébként párja csíkszeredai, tehát van kapcsolata Székelyfölddel.

Ez nem „egy one man show”

„Azt azonban el kell mondanom – és azért is kértem a kollégáimat, hogy legyenek itt a bemutatkozásomon –, hogy ez »nem egy one man show«, hiszen mögöttem nagyon komoly munka zajlik.” Az eseményen amúgy jelen volt Fodor Tamás vezető konzul és Beke Mihály András első beosztott konzul is.

A rövid és hosszútávú céljaira is kitért: szeretne eljutni a konzuli kerület polgármestereihez, hiszen a személyes kapcsolatot nem pótolja semmi. „Minél több rendezvényre szeretnék eljutni, nyilván én is egy ember vagyok. A Sapientia Egyetem Csíkszeredai Karával szeretném felvenni a kapcsolatot, a helyi MCC-vel pedig tovább vinni a meglévő kapcsolatot. A helyi kulturális intézményekkel is igyekszem minél hamarabb felvenni a kapcsolatot. Nyilván több százezer állampolgár ügyeivel foglalkozunk,