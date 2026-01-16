Rovatok
Nagyon nem akaródzik elfogadni a különleges nyugdíjak csökkentését

• Fotó: CCR.ro

Fotó: CCR.ro

Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.

Székelyhon

2026. január 16., 11:162026. január 16., 11:16

2026. január 16., 11:462026. január 16., 11:46

A bírák és ügyészek különleges nyugdíjának csökkentését, valamint a nyugdíjkorhatáruk emelését szabályozó törvényről kellett volna dönteniük az alkotmánybíróknak pénteken, s

noha ezúttal mind a kilencen az ülésteremben tartózkodtak, mégsem tudtak dönteni.

A különleges nyugdíjak ügyében immár harmadszor összeült taláros testület február 11-ére napolta el a döntést.

A testület azzal indokolta pénteki közleményében a döntését, hogy január 15-én, egy nappal a tervezett ülése előtt, kapta meg a legfelsőbb bíróságtól a beadványt alátámasztó, egy okleveles könyvvizsgáló által végzett „független szakértői jelentés” következtetéseit, amelyek megerősítik, hogy a Bolojan-kormány törvénytervezetének alkalmazásával

a bírák és ügyészek szolgálati nyugdíja (különnyugdíja) alacsonyabb lesz a járulékalapú nyugdíjnál.

Az alkotmánybíráknak idő kell a dokumentum tanulmányozására – írja az Agerpres hírügynökség a taláros testület közleményére hivatkozva.

A testület mind a kilenc tagja jelen volt a pénteki ülésen, amelyen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatása volt napirenden. Az alkotmánybíróság eddig már kétszer határozatképtelenség miatt elhalasztotta a döntéshozatalt, a pénteki a harmadik halasztás.

A két legutóbbi ülését a Szociáldemokrata Párt (PSD) által delegált Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu és Mihai Busuioc alkotmánybírók bojkottálták, miután hatástanulmányt kértek a tervezetről. A testület elnöke, Simina Tănăsescu erre úgy reagált, hogy az alkotmánybíróság joggyakorlata szerint a hatástanulmány nem releváns egy törvénytervezet alkotmányossági vizsgálata során.

A Lia Savonea vezette legfelsőbb bíróság csütörtökön bejelentette, hogy szakértői elemzést készíttetett egy okleveles könyvvizsgálóval, akinek a jelentéséből kiderült, hogy a kormány törvénytervezetének alkalmazásával a bírák és ügyészek szolgálati nyugdíja alacsonyabb lesz a járulékalapú nyugdíjnál.

Belföld Társadalom
Hirdetés
