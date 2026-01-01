Rovatok
Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget

Illusztráció

Fotó: Fortepan / Kanyó Béla

Egy év, amelyben művészek, gondolkodók, zenészek, tanárok, alkotók és közösségépítők szólaltak meg. Hagyományról és jelenről, hitről és kételyről, személyes sorsokról és közös élményekről – a Liget interjúinak esszenciája.

Nagy Lilla

2026. január 01., 17:332026. január 01., 17:33

A Liget interjúi az elmúlt év során következetesen az emberi történetek, a közösségi tapasztalatok és a kulturális önreflexió terepei voltak. A megszólalók sportolók, művészek, pedagógusok, kutatók, alkotók és „láthatatlan hősök” – közös bennük, hogy saját életútjukon keresztül tágabb kérdéseket is megfogalmaztak identitásról, hagyományról, hitről, művészetről és felelősségről.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget, Nemzeti Színház díszfüggönye Galéria

Dézsi Szilárd színházrendező

Fotó: Magyari Lukács

Januárban a hétköznapok és a hivatás iránti elköteleződés került előtérbe. A jégkorong világát több nézőpontból – vezetők, játékosok, edzők szemszögéből – mutattuk meg, miközben a sporton túl az otthonról való elszakadás, a csapatdinamika és a felelősség kérdései is hangsúlyt kaptak. A Csíki Transnál dolgozó ügyfélszolgálatosok történetei a türelem és emberség láthatatlan munkájára irányították rá a figyelmet. A magyar kultúra napja alkalmából csíkszeredai alkotók vallottak a kultúrához fűződő személyes viszonyukról, míg Dézsi Szilárd cirkuszi munkája a tanulás, az alkalmazkodás és az új utak keresésének példája lett.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Törőcsik Franciska színésznő

Február a zene, az irodalom és az élő hagyomány hónapja volt. László Zsolt dobos pályája a kitartás és a tanítás fontosságát emelte ki, Törőcsik Franciska pedig a filmeken keresztül a gyász és a szerelem univerzális tapasztalatairól beszélt. Balázs K. Attila lírája és Magyari Anna néni visszaemlékezései egyaránt azt mutatták meg, hogyan él tovább az érzelem és a kapcsolat különböző nyelvi és zenei formákban. A farsangi népszokások kapcsán Ferencz Angélával a hagyományőrzés mai értelme került fókuszba.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Zsidó Ferenc író és Balázs K. Attila költő

Fotó: Csató Andrea

Márciusban a művészet és a gondolkodás került előtérbe. Darvay Tünde festészete személyes időrétegeket nyitott meg, Szávai Géza életútja a kisebbségi lét és az irodalmi önérvényesítés kérdéseit hozta felszínre. A bábszínház varázsáról Bende Zsuzsanna beszélt, míg a színház világnapjához kapcsolódó gondolatok a nézők oldaláról fogalmazták meg, miért marad a színház alapvető emberi szükséglet.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Szávai Géza József Attila-díjas író

Fotó: Magyari Lukács

Április az oktatás, a gyógyítás és az örökség hónapja lett. A színházi nevelésről Kedves Kriszta beszélt, mint a kritikai gondolkodást fejlesztő eszközről. Bóta Tímea a költészet önismereti erejéről, Olti Mária Magdolna a segítő szakmák csendes felelősségéről vallott. Az Etnospot, a húsvéti tojásírás és a húsvéti hagyományok kapcsán Gyarmati Zsolt, Albert-Homonnai Emőke, Fehér Gizella Mária és Málnási Levente a tudás átörökítésének fontosságát hangsúlyozták.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Láng Orsolya költő, író, grafikus

Fotó: Magyari Lukács

Májusban az identitás, az emlékezet és az újrakezdés kérdései kerültek elő. Láng Orsolya a többlakiság tapasztalatáról beszélt, három nő generációkon átívelő majálisélményei a közelmúlt társadalmi lenyomatát rajzolták ki. Az anyaság sokféleségéről az Erdélyi Magyar Anyák Egyesületének tagjai szóltak, míg Mohácsi János és Gere Nóra Éva a színház és a líra eszközeivel mutatták meg a törékenység és humor erejét.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Bóta Tímea, a Nő a tükörben oldal működtetője

Fotó: Bóta Tímea archívuma, Hartyányi Norbert

Június az egymásért vállalt felelősség hónapja volt. Antal Patrik története a közösségi összefogás fontosságát tette láthatóvá. Pécsi Györgyi Kányádi Sándor költészetéről beszélt, mint erkölcsi iránytűről, Tóth Emese az Altertábor közösségépítő erejéről, Zorkóczy Zenóbia pedig a kortárs irodalom istenképeiről.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Mohácsi János Jászai Mari-díjas rendező

Fotó: Csató Andrea

Júliusban a jazz és az alkotás szabadsága került középpontba. Vajda Attila, Szilágyi Nóra és Bordás József interjúi a zenei közösségek erejét mutatták meg, míg a fesztivál mint találkozási tér is hangsúlyossá vált.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Pécsi Györgyi József Attila-díjas kritikus, irodalomtörténész és Kányádi Sándor (1929-2018) Kossuth-díjas költő

Fotó: Pécsi Györgyi archívuma

Augusztus az ünnep, a hit és a közösségi élmény ideje volt. Tóth Péter Lóránt versvándorlásairól, Heinczinger Mika a Nagyboldogasszony napja jelentéséről, Marchut Réka augusztus 20-a történeti értelmezéseiről beszélt. A Beats in the Park szervezői, Murzán Mónika, Nagy Pál és Fábián Attila pedig a közösségi kultúra különböző arcait mutatták meg.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Heinczinger Mika zenész, a Kossuth-díjas Misztrál együttes alapító tagja

Fotó: Forrás: Heinczinger Mika magánarchívuma

Szeptemberben az emlékezés és a kritikus gondolkodás került fókuszba. Cs. Gyimesi Éva örökségét Balázs Imre József idézte meg, Márai Sándorról Hirtling István és Mészáros Tibor beszélt, a dráMA találkozó résztvevői pedig a kortárs színház közösségi erejét hangsúlyozták. Siklódy Fruzsina grafikái a hiány és a szakrális tér kérdéseit érintették.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Hermann Róbert Széchenyi-díjas történész

Fotó: Hermann Róbert archívuma

Október a zene, a történelem és a nyelv hónapja volt. A zene világnapja alkalmából zenészek vallottak, Hermann Róbert az aradi vértanúk személyes sorsairól beszélt. Albert Orsolya az összművészet közösségformáló erejét, Bíró János az éneklés lelki dimenzióját hangsúlyozta. Sántha Attila a nyelvjárás és identitás kapcsolatáról szólt Bartis Ferenc példáján keresztül.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget Galéria

Sántha Attila Babérkoszorú-díjas költő

Novemberben az emlékezés és a hagyomány továbbélése került előtérbe. Farkas Wellmann Endre Szőcs Géza alakját idézte meg, Antal Tibor a gyimesi férfikari hagyományról beszélt, Kiliti Krisztián pedig Don Juan alakján keresztül a modern tragikum kérdését boncolta.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget, Nemzeti Színház díszfüggönye Galéria

Szőcs Géza Kossuth-díjas költő (1953-2020) és Farkas Wellmann Endre Babérkoszorú-díjas költő, szerkesztő

Fotó: Forrás: Farkas Wellmann Endre magánarchívuma

December az összegzés és a visszatekintés ideje volt. Borcsa János Méliusz József életművéről, Kedves Csanád az alkotói elismerés jelentéséről, Fülöp Loránd pedig a hazatérés erejéről beszélt.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget, Nemzeti Színház díszfüggönye Galéria

A Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa 25 éve alakult

Fotó: forrás: Bíró János archívuma

Az év során készült számos videóinterjú és riport mindezt képi nyelven egészítette ki. Például a Márton Árpádnál tett látogatás, a Nemzeti Színház díszfüggönye, majd az ehhez kapcsolódó avató, női alkotók találkozása és a Búcsújárás jótékonysági előadás mind azt erősítették meg, hogy a kultúra élő, közösségi tapasztalat.

év, interjú, művészek, zenészek, alkotók, Liget, Nemzeti Színház díszfüggönye Galéria

Márdirosz Ágnes Magdolnaként és Kozma Attila Lajosként a Búcsújárás előadásban. Háttérben a szentecskék

Fotó: Nagy Barna

A Liget interjúi így nemcsak megszólaltattak, hanem összekötöttek: múltat jelennel, egyéni sorsokat közösségi történetekkel, az alkotást a felelősséggel.

korábban írtuk

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten

Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.

Interjú Visszatekintő
szóljon hozzá! Hozzászólások
