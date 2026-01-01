Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből

Egy év, amelyben művészek, gondolkodók, zenészek, tanárok, alkotók és közösségépítők szólaltak meg. Hagyományról és jelenről, hitről és kételyről, személyes sorsokról és közös élményekről – a Liget interjúinak esszenciája.

A Liget interjúi az elmúlt év során következetesen az emberi történetek, a közösségi tapasztalatok és a kulturális önreflexió terepei voltak. A megszólalók sportolók, művészek, pedagógusok, kutatók, alkotók és „láthatatlan hősök” – közös bennük, hogy saját életútjukon keresztül tágabb kérdéseket is megfogalmaztak identitásról, hagyományról, hitről, művészetről és felelősségről.

Dézsi Szilárd színházrendező Hirdetés Fotó: Magyari Lukács

Januárban a hétköznapok és a hivatás iránti elköteleződés került előtérbe. A jégkorong világát több nézőpontból – vezetők, játékosok, edzők szemszögéből – mutattuk meg, miközben a sporton túl az otthonról való elszakadás, a csapatdinamika és a felelősség kérdései is hangsúlyt kaptak. A Csíki Transnál dolgozó ügyfélszolgálatosok történetei a türelem és emberség láthatatlan munkájára irányították rá a figyelmet. A magyar kultúra napja alkalmából csíkszeredai alkotók vallottak a kultúrához fűződő személyes viszonyukról, míg Dézsi Szilárd cirkuszi munkája a tanulás, az alkalmazkodás és az új utak keresésének példája lett.

Törőcsik Franciska színésznő

Február a zene, az irodalom és az élő hagyomány hónapja volt. László Zsolt dobos pályája a kitartás és a tanítás fontosságát emelte ki, Törőcsik Franciska pedig a filmeken keresztül a gyász és a szerelem univerzális tapasztalatairól beszélt. Balázs K. Attila lírája és Magyari Anna néni visszaemlékezései egyaránt azt mutatták meg, hogyan él tovább az érzelem és a kapcsolat különböző nyelvi és zenei formákban. A farsangi népszokások kapcsán Ferencz Angélával a hagyományőrzés mai értelme került fókuszba.

Zsidó Ferenc író és Balázs K. Attila költő Fotó: Csató Andrea

Szávai Géza József Attila-díjas író Fotó: Magyari Lukács

Április az oktatás, a gyógyítás és az örökség hónapja lett. A színházi nevelésről Kedves Kriszta beszélt, mint a kritikai gondolkodást fejlesztő eszközről. Bóta Tímea a költészet önismereti erejéről, Olti Mária Magdolna a segítő szakmák csendes felelősségéről vallott. Az Etnospot, a húsvéti tojásírás és a húsvéti hagyományok kapcsán Gyarmati Zsolt, Albert-Homonnai Emőke, Fehér Gizella Mária és Málnási Levente a tudás átörökítésének fontosságát hangsúlyozták.

Láng Orsolya költő, író, grafikus Fotó: Magyari Lukács

Bóta Tímea, a Nő a tükörben oldal működtetője Fotó: Bóta Tímea archívuma, Hartyányi Norbert

Június az egymásért vállalt felelősség hónapja volt. Antal Patrik története a közösségi összefogás fontosságát tette láthatóvá. Pécsi Györgyi Kányádi Sándor költészetéről beszélt, mint erkölcsi iránytűről, Tóth Emese az Altertábor közösségépítő erejéről, Zorkóczy Zenóbia pedig a kortárs irodalom istenképeiről.

Mohácsi János Jászai Mari-díjas rendező Fotó: Csató Andrea

Júliusban a jazz és az alkotás szabadsága került középpontba. Vajda Attila, Szilágyi Nóra és Bordás József interjúi a zenei közösségek erejét mutatták meg, míg a fesztivál mint találkozási tér is hangsúlyossá vált.

Pécsi Györgyi József Attila-díjas kritikus, irodalomtörténész és Kányádi Sándor (1929-2018) Kossuth-díjas költő Fotó: Pécsi Györgyi archívuma

Heinczinger Mika zenész, a Kossuth-díjas Misztrál együttes alapító tagja Fotó: Forrás: Heinczinger Mika magánarchívuma

Szeptemberben az emlékezés és a kritikus gondolkodás került fókuszba. Cs. Gyimesi Éva örökségét Balázs Imre József idézte meg, Márai Sándorról Hirtling István és Mészáros Tibor beszélt, a dráMA találkozó résztvevői pedig a kortárs színház közösségi erejét hangsúlyozták. Siklódy Fruzsina grafikái a hiány és a szakrális tér kérdéseit érintették.

Hermann Róbert Széchenyi-díjas történész Fotó: Hermann Róbert archívuma

Sántha Attila Babérkoszorú-díjas költő

Novemberben az emlékezés és a hagyomány továbbélése került előtérbe. Farkas Wellmann Endre Szőcs Géza alakját idézte meg, Antal Tibor a gyimesi férfikari hagyományról beszélt, Kiliti Krisztián pedig Don Juan alakján keresztül a modern tragikum kérdését boncolta.

Szőcs Géza Kossuth-díjas költő (1953-2020) és Farkas Wellmann Endre Babérkoszorú-díjas költő, szerkesztő Fotó: Forrás: Farkas Wellmann Endre magánarchívuma

December az összegzés és a visszatekintés ideje volt. Borcsa János Méliusz József életművéről, Kedves Csanád az alkotói elismerés jelentéséről, Fülöp Loránd pedig a hazatérés erejéről beszélt.

A Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa 25 éve alakult Fotó: forrás: Bíró János archívuma

Márdirosz Ágnes Magdolnaként és Kozma Attila Lajosként a Búcsújárás előadásban. Háttérben a szentecskék Fotó: Nagy Barna