Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

bogrács, Kanabé Dávid, junk food, Balaton, Fuse Band, Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar

Fotó: Péter Beáta

Kanabé Dáviddal korábban a Fuse Band kapcsán beszélgettünk, ezúttal azonban egy egészen más nézőpontból mesél: milyen az élet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar turnéin – konkrétabban a konyha felől. A válaszokból gyorsan kiderül, hogy náluk az étkezés nem pusztán szükséglet, hanem logisztika, túlélési stratégia és közösségi élmény egyszerre. Bográcsban főtt klasszikusok, improvizált strandkaják és néha egészen abszurd helyzetek rajzolják ki a turnék gasztronómiai világát.

Nagy Lilla

2026. március 22., 19:112026. március 22., 19:11

– Milyen egy átlagos napotok étkezés szempontjából turnén?

– A turnén általában elég korán indul a nap, reggelire mindig frissen vásárolt élelmiszereket fogyasztunk: felvágott, sajt, tojás, zöldségek, kenyér, vaj, lekvár, pástétom, szalonna és persze tea. Ez az egy fix pont. Napközben főzünk egy nagy üstben klasszikus „tábori menzát”: pityókás tokány, babgulyás, zöldségleves, túrós puliszka, sajtos vagy prézlis laska, illetve tojásrántotta bográcsban. A vacsora általában az ebéd után megmaradt étel.

– Van fix turnékaja, ami szinte mindig előkerül?

– Igen, a bográcsos ételek. A babgulyás és a pityókás tokány szinte kihagyhatatlan. Reggelire meg a klasszikus hideg tál.

– Inkább rendszerezett kajálók vagytok, vagy „amikor eszünk, akkor eszünk”?

– Félúton a kettő között. Van egy alap rendszer (reggeli fix, ebéd főzés), de a napirendet a koncertek, a meleg és a hangulat alakítja.

bogrács, Kanabé Dávid, junk food, Balaton, Fuse Band, Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar Galéria

Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar

Utazás és túlélés

– Melyik az az étel vagy ital, ami mindig ott van a turnébuszban?

– Otthonról mindig rengeteg alapanyagot viszünk egy utánfutóban, végül is sátrazni megyünk a Balatonra. Tea, pástétom, különböző laskafélék, lekvár, alap reggeli élelmiszerek – ezek nélkül nem indul nap. Meg persze víz, mert a meleg brutális tud lenni.

– Volt már olyan helyzet, amikor konkrétan „kajáért küzdöttetek”?

– Nem klasszikus értelemben, de voltak kalandos bevásárlások, például amikor kölcsönkértünk egy biciklit, és ketten mentek be Örvényesről Balatonfüredre bevásárolni, az egyik a kormányon ült, a másik tekert. A sztorihoz hozzátartozik, hogy útközben rendszeresen defektet kaptak.

– Benzinkút vs. backstage rider – melyik a gyakoribb valójában?

– Nálunk inkább „saját rider” van, mi főzünk magunknak. A strand viszont más kategória.

bogrács, Kanabé Dávid, junk food, Balaton, Fuse Band, Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar Galéria

Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar

Bűnös élvezetek

– Mi a legnagyobb turnés „junk food” gyengeségetek?

– A Balaton = hamburger + lángos. Ez az egy hét alatt nagyon komoly mennyiségben fogy.

– Van olyan kaja, amit otthon soha nem ennél, de turnén valamiért mégis?

– Talán az hangsúlyosabb, hogy mennyi street food lemegy egymás után. Otthon ritkábban, itt viszont megkívánjuk nap mint nap. Vagy például az a rengeteg pástétomos kenyér...

– Éjszakai koncert után: mi az első, amit ennétek?

– Ha maradt bográcsos kaja, mert általában azt esszük egész nap, amit aznap főztünk. Ha nem, irány a strandos gyors megoldások.

bogrács, Kanabé Dávid, junk food, Balaton, Fuse Band, Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar Galéria

Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar

Egészség vs. valóság

– Próbáltok figyelni az egészséges étkezésre turnén, vagy ez teljesen illúzió?

– Muszáj. Ötvenöt ember egészsége a tét, főleg a hőségben. Figyelünk arra, hogy friss legyen minden, és ne romoljon meg.

– Volt már „diéta turnén” próbálkozás? Meddig tartott?

– Elméletben biztos volt már ilyen ötlet, de gyakorlatban a lángos gyorsan felülírja.

– Mennyire befolyásolja az étkezés a teljesítményeteket a színpadon?

– Nagyon! Ha nincs rendes kaja vagy hidratálás, az a színpadon azonnal érződik.

Helyi ízek és élmények

– Volt olyan város/ország, ahol az étel legalább akkora élmény volt, mint a koncert?

– A Balaton maga ilyen. A strandos kaják hangulata legalább akkora élmény, mint a koncert.

– Mi volt a legfurcsább étel, amit turnén ettetek?

– Egyszer készítettünk egy olyan levest, amibe löncshúskonzervet raktunk és az eléggé furcsa volt, de elfogyott. És volt még egy extrém helyzet: amikor a babgulyás a melegtől másnap reggelre „magától felfőtt”.

– Van kedvenc „turné gasztro-felfedezésetek”?

– Palacsinta sütése kicsi gázos sütőn és elektromoson, improvizációból lett klasszikus.

bogrács, Kanabé Dávid, junk food, Balaton, Fuse Band, Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar Galéria

Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar

Konyhai szerepek

– Van a csapatban valaki, aki főz is turnén?

– Igen, mindig én vagyok az, aki végig viszi a főzést, de sokan besegítenek, igazi csapatmunka.

– Ha lenne egy mobil konyhátok a buszban, mit készítenétek először?

– Valószínűleg egy egyszerű sajtos laskát kolbásszal. Ez már bevált.

– Ki a legválogatósabb a zenekarban?

– Erre mindig van egy-két jelölt, de végül mindenki megeszi, amit főzünk.

– Pizza vagy hamburger?
– Pizza.
– Kávé vagy energiaital?
– Kávé.
– Street food vagy fine dining?
– Street food.
– „Legjobb backstage kaja” – egy szóban?
– Bogrács.
– „Legrosszabb turnés ételélmény” – rövid sztori?
– Amikor a meleg felfőzte az aznapi kajánkat.

– Melyik az az étel, ami számotokra „a turné íze”?

– Füstös bogrács + balatonparti lángos.

– Ha egy fogással kellene leírni a zenéteket, mi lenne az?

– Bográcsba tojásrántotta.

– Mit üzennétek a szervezőknek: mi kerüljön mindig a riderbe?

– Friss alapanyag, sok víz, és ha lehet: egy nagy üst és egy jó hely főzni, a többi magától megoldódik.

2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

Aranytej – videó
Aranytej – videó
2026. március 21., szombat

Aranytej – videó
2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

Túrógombócos paradicsomleves
Túrógombócos paradicsomleves
2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves
2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata
Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata
2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata
2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.

Patatas bravas – videó
Patatas bravas – videó
2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó
2026. március 17., kedd

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat
Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat
2026. március 17., kedd

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat
2026. március 16., hétfő

Padlizsánnal töltött darált húsos párna

Ebben a fogásban a darált hús nem csupán alapanyag, hanem egy puha „takaró”, ami magában rejti a fokhagymán megfuttatott padlizsánkockákat.

Padlizsánnal töltött darált húsos párna
Padlizsánnal töltött darált húsos párna
2026. március 16., hétfő

Padlizsánnal töltött darált húsos párna
2026. március 15., vasárnap

Hány „kilométer” van a tányérodon?

Vajon mennyire tudatosul bennünk, hogy mi van a tányérunkon, amikor nekifogunk egy étkezésnek? Jobb esetben felismerjük az alapanyagokat az ételben – de tudjuk, hogy honnan érkeztek, milyen utat jártak be, amíg a tányérunkra kerültek?

Hány „kilométer” van a tányérodon?
Hány „kilométer” van a tányérodon?
2026. március 15., vasárnap

Hány „kilométer” van a tányérodon?
2026. március 14., szombat

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

A kockasajtot főleg szendvicsekhez fogyasztjuk, de az unalmas rántott húsból is mennyei ételt varázsolhatunk a felhasználásával.

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó
Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó
2026. március 14., szombat

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó
2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban – továbbra is a csendéleteknél maradva – ezúttal egy különös darabra esett a választásunk: T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

Nem hétköznapi csendélet tojással
Nem hétköznapi csendélet tojással
2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással
2026. március 12., csütörtök

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?

A növények szépen fejlődnek a napsütötte napoknak köszönhetően. Ez a mérgező növények megjelenését is jelenti, ezúttal kettővel is megismerkedünk. A pirosló hunyor és a martilapu kettős hatását, de a hagymaszagú kányazsombort is bemutatjuk.

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?
Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?
2026. március 12., csütörtök

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?
