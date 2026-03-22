Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Fotó: Péter Beáta
Kanabé Dáviddal korábban a Fuse Band kapcsán beszélgettünk, ezúttal azonban egy egészen más nézőpontból mesél: milyen az élet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar turnéin – konkrétabban a konyha felől. A válaszokból gyorsan kiderül, hogy náluk az étkezés nem pusztán szükséglet, hanem logisztika, túlélési stratégia és közösségi élmény egyszerre. Bográcsban főtt klasszikusok, improvizált strandkaják és néha egészen abszurd helyzetek rajzolják ki a turnék gasztronómiai világát.
– Milyen egy átlagos napotok étkezés szempontjából turnén?
– A turnén általában elég korán indul a nap, reggelire mindig frissen vásárolt élelmiszereket fogyasztunk: felvágott, sajt, tojás, zöldségek, kenyér, vaj, lekvár, pástétom, szalonna és persze tea. Ez az egy fix pont. Napközben főzünk egy nagy üstben klasszikus „tábori menzát”: pityókás tokány, babgulyás, zöldségleves, túrós puliszka, sajtos vagy prézlis laska, illetve tojásrántotta bográcsban. A vacsora általában az ebéd után megmaradt étel.
– Van fix turnékaja, ami szinte mindig előkerül?
– Igen, a bográcsos ételek. A babgulyás és a pityókás tokány szinte kihagyhatatlan. Reggelire meg a klasszikus hideg tál.
– Inkább rendszerezett kajálók vagytok, vagy „amikor eszünk, akkor eszünk”?
– Félúton a kettő között. Van egy alap rendszer (reggeli fix, ebéd főzés), de a napirendet a koncertek, a meleg és a hangulat alakítja.
Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar
– Melyik az az étel vagy ital, ami mindig ott van a turnébuszban?
– Otthonról mindig rengeteg alapanyagot viszünk egy utánfutóban, végül is sátrazni megyünk a Balatonra. Tea, pástétom, különböző laskafélék, lekvár, alap reggeli élelmiszerek – ezek nélkül nem indul nap. Meg persze víz, mert a meleg brutális tud lenni.
– Volt már olyan helyzet, amikor konkrétan „kajáért küzdöttetek”?
– Nem klasszikus értelemben, de voltak kalandos bevásárlások, például amikor kölcsönkértünk egy biciklit, és ketten mentek be Örvényesről Balatonfüredre bevásárolni, az egyik a kormányon ült, a másik tekert. A sztorihoz hozzátartozik, hogy útközben rendszeresen defektet kaptak.
– Benzinkút vs. backstage rider – melyik a gyakoribb valójában?
– Nálunk inkább „saját rider” van, mi főzünk magunknak. A strand viszont más kategória.
Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar
– Mi a legnagyobb turnés „junk food” gyengeségetek?
– A Balaton = hamburger + lángos. Ez az egy hét alatt nagyon komoly mennyiségben fogy.
– Van olyan kaja, amit otthon soha nem ennél, de turnén valamiért mégis?
– Talán az hangsúlyosabb, hogy mennyi street food lemegy egymás után. Otthon ritkábban, itt viszont megkívánjuk nap mint nap. Vagy például az a rengeteg pástétomos kenyér...
– Éjszakai koncert után: mi az első, amit ennétek?
– Ha maradt bográcsos kaja, mert általában azt esszük egész nap, amit aznap főztünk. Ha nem, irány a strandos gyors megoldások.
Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar
– Próbáltok figyelni az egészséges étkezésre turnén, vagy ez teljesen illúzió?
– Muszáj. Ötvenöt ember egészsége a tét, főleg a hőségben. Figyelünk arra, hogy friss legyen minden, és ne romoljon meg.
– Volt már „diéta turnén” próbálkozás? Meddig tartott?
– Elméletben biztos volt már ilyen ötlet, de gyakorlatban a lángos gyorsan felülírja.
– Mennyire befolyásolja az étkezés a teljesítményeteket a színpadon?
– Nagyon! Ha nincs rendes kaja vagy hidratálás, az a színpadon azonnal érződik.
– Volt olyan város/ország, ahol az étel legalább akkora élmény volt, mint a koncert?
– A Balaton maga ilyen. A strandos kaják hangulata legalább akkora élmény, mint a koncert.
– Mi volt a legfurcsább étel, amit turnén ettetek?
– Egyszer készítettünk egy olyan levest, amibe löncshúskonzervet raktunk és az eléggé furcsa volt, de elfogyott. És volt még egy extrém helyzet: amikor a babgulyás a melegtől másnap reggelre „magától felfőtt”.
– Van kedvenc „turné gasztro-felfedezésetek”?
– Palacsinta sütése kicsi gázos sütőn és elektromoson, improvizációból lett klasszikus.
Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar
– Van a csapatban valaki, aki főz is turnén?
– Igen, mindig én vagyok az, aki végig viszi a főzést, de sokan besegítenek, igazi csapatmunka.
– Ha lenne egy mobil konyhátok a buszban, mit készítenétek először?
– Valószínűleg egy egyszerű sajtos laskát kolbásszal. Ez már bevált.
– Ki a legválogatósabb a zenekarban?
– Erre mindig van egy-két jelölt, de végül mindenki megeszi, amit főzünk.
– Pizza vagy hamburger?
– Pizza.
– Kávé vagy energiaital?
– Kávé.
– Street food vagy fine dining?
– Street food.
– „Legjobb backstage kaja” – egy szóban?
– Bogrács.
– „Legrosszabb turnés ételélmény” – rövid sztori?
– Amikor a meleg felfőzte az aznapi kajánkat.
– Melyik az az étel, ami számotokra „a turné íze”?
– Füstös bogrács + balatonparti lángos.
– Ha egy fogással kellene leírni a zenéteket, mi lenne az?
– Bográcsba tojásrántotta.
– Mit üzennétek a szervezőknek: mi kerüljön mindig a riderbe?
– Friss alapanyag, sok víz, és ha lehet: egy nagy üst és egy jó hely főzni, a többi magától megoldódik.
