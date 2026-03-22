Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Kanabé Dáviddal korábban a Fuse Band kapcsán beszélgettünk, ezúttal azonban egy egészen más nézőpontból mesél: milyen az élet a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar turnéin – konkrétabban a konyha felől. A válaszokból gyorsan kiderül, hogy náluk az étkezés nem pusztán szükséglet, hanem logisztika, túlélési stratégia és közösségi élmény egyszerre. Bográcsban főtt klasszikusok, improvizált strandkaják és néha egészen abszurd helyzetek rajzolják ki a turnék gasztronómiai világát.

Nagy Lilla 2026. március 22., 19:112026. március 22., 19:11

– Milyen egy átlagos napotok étkezés szempontjából turnén? – A turnén általában elég korán indul a nap, reggelire mindig frissen vásárolt élelmiszereket fogyasztunk: felvágott, sajt, tojás, zöldségek, kenyér, vaj, lekvár, pástétom, szalonna és persze tea. Ez az egy fix pont. Napközben főzünk egy nagy üstben klasszikus „tábori menzát”: pityókás tokány, babgulyás, zöldségleves, túrós puliszka, sajtos vagy prézlis laska, illetve tojásrántotta bográcsban. A vacsora általában az ebéd után megmaradt étel. Hirdetés – Van fix turnékaja, ami szinte mindig előkerül? – Igen, a bográcsos ételek. A babgulyás és a pityókás tokány szinte kihagyhatatlan. Reggelire meg a klasszikus hideg tál. – Inkább rendszerezett kajálók vagytok, vagy „amikor eszünk, akkor eszünk”? – Félúton a kettő között. Van egy alap rendszer (reggeli fix, ebéd főzés), de a napirendet a koncertek, a meleg és a hangulat alakítja.

Fotó: Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar

Utazás és túlélés – Melyik az az étel vagy ital, ami mindig ott van a turnébuszban? – Otthonról mindig rengeteg alapanyagot viszünk egy utánfutóban, végül is sátrazni megyünk a Balatonra. Tea, pástétom, különböző laskafélék, lekvár, alap reggeli élelmiszerek – ezek nélkül nem indul nap. Meg persze víz, mert a meleg brutális tud lenni. – Volt már olyan helyzet, amikor konkrétan „kajáért küzdöttetek”? – Nem klasszikus értelemben, de voltak kalandos bevásárlások, például amikor kölcsönkértünk egy biciklit, és ketten mentek be Örvényesről Balatonfüredre bevásárolni, az egyik a kormányon ült, a másik tekert. A sztorihoz hozzátartozik, hogy útközben rendszeresen defektet kaptak. – Benzinkút vs. backstage rider – melyik a gyakoribb valójában? – Nálunk inkább „saját rider” van, mi főzünk magunknak. A strand viszont más kategória.

Bűnös élvezetek – Mi a legnagyobb turnés „junk food” gyengeségetek? – A Balaton = hamburger + lángos. Ez az egy hét alatt nagyon komoly mennyiségben fogy. – Van olyan kaja, amit otthon soha nem ennél, de turnén valamiért mégis? – Talán az hangsúlyosabb, hogy mennyi street food lemegy egymás után. Otthon ritkábban, itt viszont megkívánjuk nap mint nap. Vagy például az a rengeteg pástétomos kenyér... – Éjszakai koncert után: mi az első, amit ennétek? – Ha maradt bográcsos kaja, mert általában azt esszük egész nap, amit aznap főztünk. Ha nem, irány a strandos gyors megoldások.

Egészség vs. valóság – Próbáltok figyelni az egészséges étkezésre turnén, vagy ez teljesen illúzió? – Muszáj. Ötvenöt ember egészsége a tét, főleg a hőségben. Figyelünk arra, hogy friss legyen minden, és ne romoljon meg. – Volt már „diéta turnén” próbálkozás? Meddig tartott? – Elméletben biztos volt már ilyen ötlet, de gyakorlatban a lángos gyorsan felülírja. – Mennyire befolyásolja az étkezés a teljesítményeteket a színpadon? – Nagyon! Ha nincs rendes kaja vagy hidratálás, az a színpadon azonnal érződik. Helyi ízek és élmények – Volt olyan város/ország, ahol az étel legalább akkora élmény volt, mint a koncert? – A Balaton maga ilyen. A strandos kaják hangulata legalább akkora élmény, mint a koncert. – Mi volt a legfurcsább étel, amit turnén ettetek? – Egyszer készítettünk egy olyan levest, amibe löncshúskonzervet raktunk és az eléggé furcsa volt, de elfogyott. És volt még egy extrém helyzet: amikor a babgulyás a melegtől másnap reggelre „magától felfőtt”. – Van kedvenc „turné gasztro-felfedezésetek”? – Palacsinta sütése kicsi gázos sütőn és elektromoson, improvizációból lett klasszikus.

Konyhai szerepek – Van a csapatban valaki, aki főz is turnén? – Igen, mindig én vagyok az, aki végig viszi a főzést, de sokan besegítenek, igazi csapatmunka. – Ha lenne egy mobil konyhátok a buszban, mit készítenétek először? – Valószínűleg egy egyszerű sajtos laskát kolbásszal. Ez már bevált. – Ki a legválogatósabb a zenekarban? – Erre mindig van egy-két jelölt, de végül mindenki megeszi, amit főzünk.

– Pizza vagy hamburger?

– Pizza.

– Kávé vagy energiaital?

– Kávé.

– Street food vagy fine dining?

– Street food.

– „Legjobb backstage kaja” – egy szóban?

– Bogrács.

– „Legrosszabb turnés ételélmény” – rövid sztori?

– Amikor a meleg felfőzte az aznapi kajánkat.