Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából

Mit eszik egy zenekar, ha turnéra indul? A Titánnál gulyás rotyog, retró szendvics kerül a tányérra, és néha szalonna menti meg a napot. Turnékonyhás interjúnkban ételről, szokásokról és túlélési praktikákról mesélnek a zenekar tagjai.

Nagy Lilla 2026. január 11., 18:342026. január 11., 18:34

A Liget Turnékonyha-sorozatában zenekarok backstage-ébe és gasztronómiai szokásaiba pillantunk bele. Arra vagyunk kíváncsiak, mi sül-fő koncert előtt és után, mit jelent a tudatos étkezés egy turnébusz árnyékában, és milyen ízekhez kötődnek a legemlékezetesebb zenei pillanatok. A szászrégeni Titán zenekarnál a válaszok egyszerre egyszerűek, nosztalgikusak és őszinték.

Turnékonyha sorozatunkban a Titán zenekarral beszégettünk Hirdetés Fotó: Facebook/Titán zenekar

Ha a Titán turnékonyhájába lépnénk be, akkor ott mindenekelőtt gulyás főne. Nem kérdés, nem trendi, nem újragondolt verzió, egyszerűen gulyás.

Olyan étel, ami összetart, felmelegít, és mindenkinek ismerős.

A turnézás persze nem mindig romantikus bográcsozás. Az egyik legszebb gasztroemlékük mégis egy ilyen emberi pillanathoz kötődik: egy koncert után, éjfélkor, egy vidéki öltözőben kaptak frissen főtt, forró házi tyúkhúslevest. Egy tányér leves, ami többet mond minden szónál vagy menűsornál. Az ellenpélda sem ismeretlen: a tengeri herkentyűk például azok közé tartoznak, amelyeket a zenekar nagy része messziről elkerülne, ha újra felbukkannának a backstage-ben.

Koncert utáni vacsora Fotó: forrás: Titán zenekar

A turnéétkezés náluk hol tudatos, hol kényszermegoldás. Ha van idő, figyelnek rá, ha nincs, akkor jönnek a gyors falatok. És mert nem mindenhol működik még olajozottan a protokoll, a Titán megtanulta: a túlélőcsomag kötelező. Egy kis szalonna, vöröshagyma vagy egy klasszikus szendvics mindig lapul a szatyorban – mert volt már nem egy koncert, amit kaja nélkül kellett végignyomni.

A zenekaron belül is megoszlanak az ízlések és a szokások. Van, aki koncert előtt szeret enni, más inkább utána.

Ideális esetben mindkettő belefér, de a többség szerint az evés inkább a koncert utáni levezetés része. Egy dolog azonban fix pont: a retró szendvics mindig szerepel a menüben, ahogy a mentes víz is alapfeltétel az öltözőben. Ha egy szabadnapon nekik kellene főzni, az asztalra először erdélyi csorba kerülne, majd csülök pékné módra, desszertnek pedig egy jó krémes. Nem véletlen, hogy gasztronómiai szempontból is van egy biztos visszatérési pontjuk: Székelyudvarhely. Olyan élmények érik ott őket újra és újra, amelyek miatt – mint mondják – bűn lenne nem visszamenni.

Szabó Előd énekes. Egy finom sajtos-tejföles lángos mindig jöhet a turnébusz árnyékában Fotó: forrás: Titán zenekar