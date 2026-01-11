Gulyás, szalonna és éjféli rakott krumpli a Titán turnékonyhájából

Mi fő a Titánnál? Hát gulyás!
Fotó: Facebook/Titán zenekar
Mit eszik egy zenekar, ha turnéra indul? A Titánnál gulyás rotyog, retró szendvics kerül a tányérra, és néha szalonna menti meg a napot. Turnékonyhás interjúnkban ételről, szokásokról és túlélési praktikákról mesélnek a zenekar tagjai.
A Liget Turnékonyha-sorozatában zenekarok backstage-ébe és gasztronómiai szokásaiba pillantunk bele. Arra vagyunk kíváncsiak, mi sül-fő koncert előtt és után, mit jelent a tudatos étkezés egy turnébusz árnyékában, és milyen ízekhez kötődnek a legemlékezetesebb zenei pillanatok. A szászrégeni Titán zenekarnál a válaszok egyszerre egyszerűek, nosztalgikusak és őszinték.
Turnékonyha sorozatunkban a Titán zenekarral beszégettünk
Fotó: Facebook/Titán zenekar
Ha a Titán turnékonyhájába lépnénk be, akkor ott mindenekelőtt gulyás főne. Nem kérdés, nem trendi, nem újragondolt verzió, egyszerűen gulyás.
A turnézás persze nem mindig romantikus bográcsozás. Az egyik legszebb gasztroemlékük mégis egy ilyen emberi pillanathoz kötődik: egy koncert után, éjfélkor, egy vidéki öltözőben kaptak frissen főtt, forró házi tyúkhúslevest. Egy tányér leves, ami többet mond minden szónál vagy menűsornál. Az ellenpélda sem ismeretlen: a tengeri herkentyűk például azok közé tartoznak, amelyeket a zenekar nagy része messziről elkerülne, ha újra felbukkannának a backstage-ben.
Koncert utáni vacsora
Fotó: forrás: Titán zenekar
A turnéétkezés náluk hol tudatos, hol kényszermegoldás. Ha van idő, figyelnek rá, ha nincs, akkor jönnek a gyors falatok. És mert nem mindenhol működik még olajozottan a protokoll, a Titán megtanulta: a túlélőcsomag kötelező. Egy kis szalonna, vöröshagyma vagy egy klasszikus szendvics mindig lapul a szatyorban – mert volt már nem egy koncert, amit kaja nélkül kellett végignyomni.
Ideális esetben mindkettő belefér, de a többség szerint az evés inkább a koncert utáni levezetés része. Egy dolog azonban fix pont: a retró szendvics mindig szerepel a menüben, ahogy a mentes víz is alapfeltétel az öltözőben. Ha egy szabadnapon nekik kellene főzni, az asztalra először erdélyi csorba kerülne, majd csülök pékné módra, desszertnek pedig egy jó krémes. Nem véletlen, hogy gasztronómiai szempontból is van egy biztos visszatérési pontjuk: Székelyudvarhely. Olyan élmények érik ott őket újra és újra, amelyek miatt – mint mondják – bűn lenne nem visszamenni.
Szabó Előd énekes. Egy finom sajtos-tejföles lángos mindig jöhet a turnébusz árnyékában
Fotó: forrás: Titán zenekar
És hogy melyik dalukhoz milyen étel találna? A 2023-ban Az év dala címet elnyerő Éjféli járat mellé például egy adag rakott krumpli dukálna, ami laktató, ismerős, és pont jókor érkezik – vallják. A Liget olvasóinak szánt üzenetük is tükrözi a gasztronómiai világukat, egyszerű, mégis találó: az élet minden napja egy-egy recept. „Van, amelyik jól sikerül, van, amelyik kevésbé, de mindet el kell fogadni, meg kell kóstolni, mert a miénk. Ahogy egy jó turné is: néha gulyás, néha szendvics, de mindig Titán.”
