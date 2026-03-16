Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Művészeti párbeszéd – Ceglédi alkotók Csíkszeredában

cegléd, csíkszereda, Karda-Markaly Aranka, Rónai Gábor, Ujházi György, ceglédi alkotók egyesülete

Fotó: Nagy Lilla

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Festmények, fotogramok, cianotípiák és lírai csendéletek: a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészei mutatkoznak be Csíkszeredában. A kiállítás nemcsak műveket hozott, hanem történeteket a tehetséggondozásról, közösségről és alkotói sorsokról is.

Nagy Lilla

2026. március 16., 11:352026. március 16., 11:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Ceglédi Alkotók Egyesülete 2001-ben jött létre egy szűk helyi művészcsoport kezdeményezésére. Az alapítók célja az volt, hogy a városban és környékén tevékenykedő képzőművészeket és kézműves alkotókat közösségbe szervezzék, valamint teret biztosítsanak a művészeti és kézműves képzésnek. Az egyesület az elmúlt negyedszázadban nem csupán alkotói platformként működött, hanem kulturális missziót is vállalt: rendszeresen szerveznek egyéni és csoportos kiállításokat, részt vesznek városi rendezvényeken, és aktív szerepet vállalnak a vizuális kultúra népszerűsítésében az óvodás és iskolás korosztály körében is.

Karda-Markaly Aranka, Ujházi György és Rónai Gábor

A csíkszeredai kiállítás különleges alkalom: a tárlat a két testvérváros kulturális kapcsolatát kívánta erősíteni, miközben a Ceglédi Alkotók Egyesületének Képzőművészeti Szekciója mutatkozik be a székelyföldi közönségnek. A kiállítás megnyitóján a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola 4.B osztályának kórusa működött közre.

Testvérvárosi kapcsolatok a művészet tükrében

A szombaton tartott megnyitón Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy az ilyen kiállítások túlmutatnak a művek bemutatásán: valódi kulturális hidakat építenek városok és alkotói közösségek között. A tárlatot Rónai Gábor képzőművész nyitotta meg.

Hirdetés
A ceglédi művészek jelenléte lehetőséget teremt arra, hogy a csíkszeredai közönség közelebb kerüljön egy másik város művészeti világához, miközben a két alkotói közeg inspirálhatja is egymást. A hasonló léptékű városok kulturális élete sok tekintetben párhuzamos utakat jár, így a kapcsolat erősítése mindkét fél számára értékes tapasztalatokat hozhat.

Egy személyes történet: visszatérés Csíkszeredába

A kiállítás egyik kezdeményezője, Ujházi György, a képzőművészeti szekció vezetője személyes hangvételű visszaemlékezéssel idézte fel első, 1969-ben tett csíkszeredai látogatását. Akkori útja – amely során Erdélyben járt egy művészeti küldetés részeként – meghatározó élménnyé vált számára. Mint fogalmazott, az itt megélt emberi találkozások, barátságok és tapasztalatok formálták későbbi szemléletét is. Azóta szinte minden évben visszatér a térségbe, és a testvérvárosi kapcsolatok számára nem pusztán intézményi együttműködést, hanem valódi emberi kötődést jelentenek.

A Benedek Péter Rajzkör: tehetségek műhelye

A ceglédi képzőművészeti élet egyik meghatározó kezdeményezése a mintegy húsz éve működő Benedek Péter Rajzkör. Rónai Gábor felidézte a rajzkör történetét, hangsúlyozva, hogy a névadó autodidakta parasztfestő példája azt a gondolatot testesíti meg, hogy a művészi tehetség gyakran intézményi kereteken kívül bontakozik ki. „A rajzkör célja a tehetséggondozás: fiatalok és felnőttek egyaránt lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai irányítás mellett fejlesszék rajz- és festészeti készségeiket.” A műhely munkájában olyan elismert szakemberek is részt vesznek, mint Csurgai Ferenc szobrászművész vagy Somogyi Dóra, aki nemzetközi tapasztalatait is megosztja a hallgatókkal. A műhely egyik fontos üzenete, hogy a művészet tanulható folyamat – sokszor egyszerű formák rajzolásával, lámpák, kockák vagy portrék gyakorlásával kezdődik, majd fokozatosan alakul át egyéni kifejezésmóddá.

A Nagy István Művészeti Középiskola 4.B osztályának kórusa

Alkotói utak és különböző művészeti nyelvek

A kiállításon szereplő művészek munkái jól tükrözik a ceglédi alkotói közösség sokszínűségét. A klasszikus festészettől a kísérletező technikákig több irányzat és generáció is megjelenik. A kiállítás megnyitóján Rónai Gábor részletesen bemutatta az alkotásokat, bepillantást engedve a képek mögé is. Láthatók például lírai hangulatú csendéletek és festmények, amelyek a mindennapi élet apró rezdüléseit ragadják meg. Más alkotók a fotó és a kísérleti grafika felé fordulnak: fotogramok, cianotípiák és absztrakt kompozíciók is helyet kaptak a tárlaton.

A művek mögött sokszor különleges életutak húzódnak. Egyes alkotók tanári pálya mellett festenek, mások későn találtak rá a művészetre. Akad olyan is, aki eredetileg asztalosként dolgozott, majd a fa mellett a festészetben is megtalálta saját kifejezési formáját.

A művészet mint közösségi és személyes élmény

A kiállítás egyik visszatérő gondolata, hogy a művészet nem csupán szakmai vagy esztétikai kérdés. Sok alkotó számára az alkotás személyes folyamat: érzelmek, élmények és belső konfliktusok feldolgozásának eszköze. A festés vagy rajzolás így egyszerre lehet önkifejezés, közösségi élmény és akár terápiás hatású tevékenység is. Az alkotók szerint a művészet értéke nem feltétlenül a nemzetközi hírnévben mérhető, hanem abban a belső folyamatban, amelyet az alkotás során átélnek.

Kortárs művészet és hagyomány

A tárlaton bemutatott munkák azt is jelzik, hogy a kortárs művészet és a hagyományos festészeti szemlélet nem feltétlenül állnak szemben egymással. Sok alkotás a klasszikus motívumokból indul ki, majd modern, kísérletező formában jeleníti meg azokat. Ez a kettősség – a hagyomány tisztelete és az új utak keresése – jól jellemzi a ceglédi alkotói közösséget. A művészek számára a múlt inspirációt jelent, miközben nyitottak a digitális és kortárs művészeti irányzatokra is.

Művészet mint élő kapcsolat

A csíkszeredai kiállítás legfontosabb üzenete talán az, hogy a művészet nem csupán tárgyak vagy képek összessége. Inkább egy olyan élő kapcsolat, amely embereket, városokat és generációkat köt össze. A ceglédi művészek bemutatkozása így egyszerre szól alkotásról, közösségről és barátságról – arról a kulturális párbeszédről, amely a testvérvárosi kapcsolatok egyik legfontosabb értéke.

A kiállítás április 12-ig látogatható.

Kiállítás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Irodalmi est: derűt visznek a székely irodalommal

Száz évvel ezelőtt indultak el a székely írók Benedek Elek és Tamási Áron vezetésével, hogy derűt vigyenek és a székely irodalom sajátosságait megmutassák nemzettársaiknak. Ma egy másik csoport teszi ugyanezt – remélhetőleg, több szerencsével.

2026. március 13., péntek

Hirdetés
2026. március 11., szerda

Sírig tartó szerelem: Benedek Elek és Fischer Mária házassága

Hogyan találkozott a nagy mesemondó egy trafikosné aranyszőke hajú lányával, majd hogyan vallott szerelmet neki? Miként lett házasság ebből, hová indultak nászútra? És miről leveleztek egymással? Ez is kiderül a Székely Menyasszony kiállításon.

2026. március 11., szerda

2026. március 10., kedd

Szavak, amelyek összekötnek – több tízezren olvassák fel Lackfi János műveit

Több tízezer résztvevő, számos ország és rengeteg hangosan kimondott vers: idén Lackfi János művei köré szerveződik a Nemzetközi Felolvasómaraton, amely ismét bebizonyítja, hogy az irodalom közösségi élmény és élő párbeszéd.

2026. március 10., kedd

2026. március 09., hétfő

A művészi szabadság és a spontán formálódó esztétikum egyesül Máthé Lóránt-Pál alkotásaiban – videó

Az ősi japán és koreai kerámiaművészet világába kalauzolja el a látogatókat Máthé Lóránt-Pál keramikus székelyudvarhelyi kiállítása.

2026. március 09., hétfő

Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

A természet visszanéz ránk – újrarajzolt mítoszok

Tusrajzok, amelyek egyszerre idézik a mikroszkóp alatti világot és az ókori mítoszokat. Sárosi Mátyás Zsolt csíkszeredai kiállítása a természet és az ember viszonyát boncolgatja – nyugtalanító pontossággal.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 04., szerda

Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja

Egy frissen restaurált műtárgyat, Sikó Miklós Bem tábornok című alkotását választotta a Csíki Székely Múzeum a márciusi hónap tárgyává, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe előtt tiszteleg.

2026. március 04., szerda

2026. március 02., hétfő

Egy jól felépített, átgondolt böjt kifejezetten hasznos lehet – videó

Sok szempontból egészséges, de egyáltalán nem mindegy, hogy meddig böjtölünk – vallja dr. Lőrinczi Kincső diabetológus és dietetológus szakorvos. Videónkból kiderül az is, mire érdemes fokozottan odafigyelni, illetve kiknek nem ajánlott a böjtölés.

2026. március 02., hétfő

Hirdetés
2026. február 28., szombat

Erdélyből Madridig – Vass Krisztina tervezői világa

Fa, fém, filozofikus gondolkodás és karakteres tárgyak: Vass Krisztina számára a dizájn nem trendkövetés, hanem kapcsolatkeresés. Erdélyből indulva épít nemzetközi jelenlétet, tudatosan, mégis nyitottan.

2026. február 28., szombat

2026. február 27., péntek

Új korszak, új dalok: érkezik a 4S Street legújabb nagylemeze

Négyes Járat címmel jelenik meg március 5-én a 4S Street negyedik nagylemeze. Az albumon már közönségkedvenccé vált dalok is szerepelnek – például az Ilyen ez az élet, a Köszi, hogy eljöttél vagy az Erdőben nem jártál.

2026. február 27., péntek

2026. február 24., kedd

Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar

A frontemberváltás minden zenekar életében mérföldkő. Nem a múlt felülírásáról szól, hanem arról, hogyan tud egy új hang új színeket hozni egy már jól ismert történetbe. A No Sugar Szőcs Renivel új fejezetet nyit.

2026. február 24., kedd

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!