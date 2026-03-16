Művészeti párbeszéd – Ceglédi alkotók Csíkszeredában

Festmények, fotogramok, cianotípiák és lírai csendéletek: a Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészei mutatkoznak be Csíkszeredában. A kiállítás nemcsak műveket hozott, hanem történeteket a tehetséggondozásról, közösségről és alkotói sorsokról is.

Nagy Lilla 2026. március 16., 11:352026. március 16., 11:35

A Ceglédi Alkotók Egyesülete 2001-ben jött létre egy szűk helyi művészcsoport kezdeményezésére. Az alapítók célja az volt, hogy a városban és környékén tevékenykedő képzőművészeket és kézműves alkotókat közösségbe szervezzék, valamint teret biztosítsanak a művészeti és kézműves képzésnek. Az egyesület az elmúlt negyedszázadban nem csupán alkotói platformként működött, hanem kulturális missziót is vállalt: rendszeresen szerveznek egyéni és csoportos kiállításokat, részt vesznek városi rendezvényeken, és aktív szerepet vállalnak a vizuális kultúra népszerűsítésében az óvodás és iskolás korosztály körében is.

Karda-Markaly Aranka, Ujházi György és Rónai Gábor Fotó: Nagy Lilla

A csíkszeredai kiállítás különleges alkalom: a tárlat a két testvérváros kulturális kapcsolatát kívánta erősíteni, miközben a Ceglédi Alkotók Egyesületének Képzőművészeti Szekciója mutatkozik be a székelyföldi közönségnek. A kiállítás megnyitóján a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola 4.B osztályának kórusa működött közre. Testvérvárosi kapcsolatok a művészet tükrében A szombaton tartott megnyitón Karda-Markaly Aranka, a Csíki Székely Múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy az ilyen kiállítások túlmutatnak a művek bemutatásán: valódi kulturális hidakat építenek városok és alkotói közösségek között. A tárlatot Rónai Gábor képzőművész nyitotta meg.

Fotó: Nagy Lilla

A ceglédi művészek jelenléte lehetőséget teremt arra, hogy a csíkszeredai közönség közelebb kerüljön egy másik város művészeti világához, miközben a két alkotói közeg inspirálhatja is egymást. A hasonló léptékű városok kulturális élete sok tekintetben párhuzamos utakat jár, így a kapcsolat erősítése mindkét fél számára értékes tapasztalatokat hozhat. Egy személyes történet: visszatérés Csíkszeredába A kiállítás egyik kezdeményezője, Ujházi György, a képzőművészeti szekció vezetője személyes hangvételű visszaemlékezéssel idézte fel első, 1969-ben tett csíkszeredai látogatását. Akkori útja – amely során Erdélyben járt egy művészeti küldetés részeként – meghatározó élménnyé vált számára. Mint fogalmazott, az itt megélt emberi találkozások, barátságok és tapasztalatok formálták későbbi szemléletét is. Azóta szinte minden évben visszatér a térségbe, és a testvérvárosi kapcsolatok számára nem pusztán intézményi együttműködést, hanem valódi emberi kötődést jelentenek. A Benedek Péter Rajzkör: tehetségek műhelye A ceglédi képzőművészeti élet egyik meghatározó kezdeményezése a mintegy húsz éve működő Benedek Péter Rajzkör. Rónai Gábor felidézte a rajzkör történetét, hangsúlyozva, hogy a névadó autodidakta parasztfestő példája azt a gondolatot testesíti meg, hogy a művészi tehetség gyakran intézményi kereteken kívül bontakozik ki. „A rajzkör célja a tehetséggondozás: fiatalok és felnőttek egyaránt lehetőséget kapnak arra, hogy szakmai irányítás mellett fejlesszék rajz- és festészeti készségeiket.” A műhely munkájában olyan elismert szakemberek is részt vesznek, mint Csurgai Ferenc szobrászművész vagy Somogyi Dóra, aki nemzetközi tapasztalatait is megosztja a hallgatókkal. A műhely egyik fontos üzenete, hogy a művészet tanulható folyamat – sokszor egyszerű formák rajzolásával, lámpák, kockák vagy portrék gyakorlásával kezdődik, majd fokozatosan alakul át egyéni kifejezésmóddá.

A Nagy István Művészeti Középiskola 4.B osztályának kórusa Fotó: Nagy Lilla

Alkotói utak és különböző művészeti nyelvek A kiállításon szereplő művészek munkái jól tükrözik a ceglédi alkotói közösség sokszínűségét. A klasszikus festészettől a kísérletező technikákig több irányzat és generáció is megjelenik. A kiállítás megnyitóján Rónai Gábor részletesen bemutatta az alkotásokat, bepillantást engedve a képek mögé is. Láthatók például lírai hangulatú csendéletek és festmények, amelyek a mindennapi élet apró rezdüléseit ragadják meg. Más alkotók a fotó és a kísérleti grafika felé fordulnak: fotogramok, cianotípiák és absztrakt kompozíciók is helyet kaptak a tárlaton. A művek mögött sokszor különleges életutak húzódnak. Egyes alkotók tanári pálya mellett festenek, mások későn találtak rá a művészetre. Akad olyan is, aki eredetileg asztalosként dolgozott, majd a fa mellett a festészetben is megtalálta saját kifejezési formáját.

Fotó: Nagy Lilla

A művészet mint közösségi és személyes élmény A kiállítás egyik visszatérő gondolata, hogy a művészet nem csupán szakmai vagy esztétikai kérdés. Sok alkotó számára az alkotás személyes folyamat: érzelmek, élmények és belső konfliktusok feldolgozásának eszköze. A festés vagy rajzolás így egyszerre lehet önkifejezés, közösségi élmény és akár terápiás hatású tevékenység is. Az alkotók szerint a művészet értéke nem feltétlenül a nemzetközi hírnévben mérhető, hanem abban a belső folyamatban, amelyet az alkotás során átélnek. Kortárs művészet és hagyomány A tárlaton bemutatott munkák azt is jelzik, hogy a kortárs művészet és a hagyományos festészeti szemlélet nem feltétlenül állnak szemben egymással. Sok alkotás a klasszikus motívumokból indul ki, majd modern, kísérletező formában jeleníti meg azokat. Ez a kettősség – a hagyomány tisztelete és az új utak keresése – jól jellemzi a ceglédi alkotói közösséget. A művészek számára a múlt inspirációt jelent, miközben nyitottak a digitális és kortárs művészeti irányzatokra is.

Fotó: Nagy Lilla