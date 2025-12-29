Az ünnep után húsmentes felfrissülés

A karácsonyi bőséges menük után jól esik egy kis húsmentes frissesség. Ez a napi étrend könnyed, mégis tápláló fogásokkal segít tehermentesíteni a szervezetet, miközben ízekben és tápanyagokban továbbra sem kell hiányt szenvednünk. Kímélő, de mégis finom fogásokkal támogatja az emésztést és feltölt energiával az ünnepek után.

Reggeli: Áfonyás joghurtos zabkása

Hozzávalók:

• 40 g zabpehely

• 200 ml mandulatej

• 50 g chiamag

• 100 g magas fehérjetartalmú skyr joghurt

• 50 g áfonya

• 10 g tökmag





Elkészítés:

A zabpelyhet mandulatejben folyamatos kevergetés mellett néhány perc alatt krémesre főzzük, majd belekeverjük a chiamagot és rövid ideig pihenni hagyjuk. Tálaláskor a tetejét skyr joghurttal, friss áfonyával, tökmaggal és egy csipet fahéjjal gazdagítjuk.

Tápérték/adag:

Fehérje: 22,5 g

Szénhidrát: 35,4 g

Zsír: 10 g

Kalória: 328 kcal

Uzsonna: Alma dióval

Hozzávalók:

• egy közepes alma

• 20 g dió

Tápérték:

Fehérje: 5,3 g

Szénhidrát: 20,2 g

Zsír: 12,1 g

Kalória: 207 kcal

Ebéd: Zöldborsókrémleves pirítóssal

Hozzávalók (2 adaghoz):

• 300 g zöldborsó

• 200 g fehérbab

• egy kisebb burgonya

• 2 gerezd fokhagyma

• 10 g olívaolaj

• 50 g kovászos kenyér

Elkészítés:

Kevés olívaolajon finoman megpirítjuk a fokhagymát, majd hozzáadjuk a zöldborsót, a fehérbabot (konzerv is jó), valamint a felkockázott burgonyát. Ízlés szerint fűszerezzük, majd puhára, készre főzzük. Pirítóssal fogyasztjuk.

Tápérték:

Fehérje: 19,1 g

Szénhidrát: 60 g

Zsír: 7,2 g

Kalória: 421 kcal

Vacsora: Édesburgonyás zöldségtál joghurtos mártással

Hozzávalók:

• 100 g édesburgonya

• 100 g avokádó

• 50 g csicseriborsó

• 30 g feta sajt

• 70 g 2%-os görög joghurt

• egy gerezd fokhagyma

Elkészítés:

Az édesburgonyát puhára főzzük, majd a többi hozzávalót felszeleteljük, és egy tálba rendezzük. Egy gerezd fokhagymát finomra zúzunk, a joghurthoz keverjük és ezzel a mártással tálaljuk az ételt.

Tápérték:

Fehérje: 15,3 g

Szénhidrát: 37,8 g

Zsír: 23,9 g

Kalória: 430 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 62 g

Szénhidrát: 153 g

Zsír: 53 g

Kalória: 1386 kcal

