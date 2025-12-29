Az ünnep után húsmentes felfrissülés

Fotó: Barabás Aretta
A karácsonyi bőséges menük után jól esik egy kis húsmentes frissesség. Ez a napi étrend könnyed, mégis tápláló fogásokkal segít tehermentesíteni a szervezetet, miközben ízekben és tápanyagokban továbbra sem kell hiányt szenvednünk. Kímélő, de mégis finom fogásokkal támogatja az emésztést és feltölt energiával az ünnepek után.
Hozzávalók:
• 40 g zabpehely
• 200 ml mandulatej
• 50 g chiamag
• 100 g magas fehérjetartalmú skyr joghurt
• 50 g áfonya
• 10 g tökmag
Fotó: Barabás Aretta
Elkészítés:
A zabpelyhet mandulatejben folyamatos kevergetés mellett néhány perc alatt krémesre főzzük, majd belekeverjük a chiamagot és rövid ideig pihenni hagyjuk. Tálaláskor a tetejét skyr joghurttal, friss áfonyával, tökmaggal és egy csipet fahéjjal gazdagítjuk.
Tápérték/adag:
Fehérje: 22,5 g
Szénhidrát: 35,4 g
Zsír: 10 g
Kalória: 328 kcal
Hozzávalók:
• egy közepes alma
• 20 g dió
Fotó: Barabás Aretta
Tápérték:
Fehérje: 5,3 g
Szénhidrát: 20,2 g
Zsír: 12,1 g
Kalória: 207 kcal
Hozzávalók (2 adaghoz):
• 300 g zöldborsó
• 200 g fehérbab
• egy kisebb burgonya
• 2 gerezd fokhagyma
• 10 g olívaolaj
• 50 g kovászos kenyér
Fotó: Barabás Aretta
Elkészítés:
Kevés olívaolajon finoman megpirítjuk a fokhagymát, majd hozzáadjuk a zöldborsót, a fehérbabot (konzerv is jó), valamint a felkockázott burgonyát. Ízlés szerint fűszerezzük, majd puhára, készre főzzük. Pirítóssal fogyasztjuk.
Tápérték:
Fehérje: 19,1 g
Szénhidrát: 60 g
Zsír: 7,2 g
Kalória: 421 kcal
Hozzávalók:
• 100 g édesburgonya
• 100 g avokádó
• 50 g csicseriborsó
• 30 g feta sajt
• 70 g 2%-os görög joghurt
• egy gerezd fokhagyma
Fotó: Barabás Aretta
Elkészítés:
Az édesburgonyát puhára főzzük, majd a többi hozzávalót felszeleteljük, és egy tálba rendezzük. Egy gerezd fokhagymát finomra zúzunk, a joghurthoz keverjük és ezzel a mártással tálaljuk az ételt.
Tápérték:
Fehérje: 15,3 g
Szénhidrát: 37,8 g
Zsír: 23,9 g
Kalória: 430 kcal
Fehérje: 62 g
Szénhidrát: 153 g
Zsír: 53 g
Kalória: 1386 kcal
Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.
