Az ünnep után húsmentes felfrissülés

• Fotó: Barabás Aretta

Fotó: Barabás Aretta

A karácsonyi bőséges menük után jól esik egy kis húsmentes frissesség. Ez a napi étrend könnyed, mégis tápláló fogásokkal segít tehermentesíteni a szervezetet, miközben ízekben és tápanyagokban továbbra sem kell hiányt szenvednünk. Kímélő, de mégis finom fogásokkal támogatja az emésztést és feltölt energiával az ünnepek után.

Barabás Aretta

2025. december 29., 13:032025. december 29., 13:03

2025. december 29., 13:052025. december 29., 13:05

Reggeli: Áfonyás joghurtos zabkása

Hozzávalók:

• 40 g zabpehely
• 200 ml mandulatej
• 50 g chiamag
• 100 g magas fehérjetartalmú skyr joghurt
• 50 g áfonya
• 10 g tökmag


• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Elkészítés:

A zabpelyhet mandulatejben folyamatos kevergetés mellett néhány perc alatt krémesre főzzük, majd belekeverjük a chiamagot és rövid ideig pihenni hagyjuk. Tálaláskor a tetejét skyr joghurttal, friss áfonyával, tökmaggal és egy csipet fahéjjal gazdagítjuk.

Tápérték/adag:
Fehérje: 22,5 g
Szénhidrát: 35,4 g
Zsír: 10 g
Kalória: 328 kcal

Uzsonna: Alma dióval

Hozzávalók:

• egy közepes alma
• 20 g dió

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Tápérték:

Fehérje: 5,3 g
Szénhidrát: 20,2 g
Zsír: 12,1 g
Kalória: 207 kcal

Ebéd: Zöldborsókrémleves pirítóssal

Hozzávalók (2 adaghoz):

• 300 g zöldborsó
• 200 g fehérbab
• egy kisebb burgonya
• 2 gerezd fokhagyma
• 10 g olívaolaj
• 50 g kovászos kenyér

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Elkészítés:

Kevés olívaolajon finoman megpirítjuk a fokhagymát, majd hozzáadjuk a zöldborsót, a fehérbabot (konzerv is jó), valamint a felkockázott burgonyát. Ízlés szerint fűszerezzük, majd puhára, készre főzzük. Pirítóssal fogyasztjuk.

Tápérték:

Fehérje: 19,1 g
Szénhidrát: 60 g
Zsír: 7,2 g
Kalória: 421 kcal

Vacsora: Édesburgonyás zöldségtál joghurtos mártással

Hozzávalók:

• 100 g édesburgonya
• 100 g avokádó
• 50 g csicseriborsó
• 30 g feta sajt
• 70 g 2%-os görög joghurt
• egy gerezd fokhagyma

• Fotó: Barabás Aretta Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Elkészítés:

Az édesburgonyát puhára főzzük, majd a többi hozzávalót felszeleteljük, és egy tálba rendezzük. Egy gerezd fokhagymát finomra zúzunk, a joghurthoz keverjük és ezzel a mártással tálaljuk az ételt.

Tápérték:

Fehérje: 15,3 g
Szénhidrát: 37,8 g
Zsír: 23,9 g
Kalória: 430 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 62 g
Szénhidrát: 153 g
Zsír: 53 g
Kalória: 1386 kcal

Egy jól összeállított napi étkezés nem bonyolult, csak következetes. Az alapanyagok egyszerűek, az elkészítés követhető, az eredmény pedig egy stabil, egész nap működő rendszer. Az egészséges táplálkozás tudatos választásokról szól.

A tudatos étkezés nem feltétlenül igényel bonyolult alapanyagokat vagy hosszadalmas előkészületeket. A mai rohanó életvitelben egyre nagyobb értékük van azoknak az étrendi ajánlásoknak, amelyek gyorsan és könnyen elkészíthetők.

Egészség tálalva
