Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban

A vadonban sokféle izgalmas fűszernövény megterem, a zellerfélékhez tartozó podagrafüvet érdemes a tavaszi időszakban megismerni. Ezúttal egy podagrafüves, fermentált savanyúság elkészítésének a receptjét is bemutatjuk. A piros árvacsalánt gyakran mellőzzük erős illata miatt, de a növény legszebb részeit bátran felhasználhatjuk.

Dakó Viola 2026. március 26., 17:542026. március 26., 17:54

A piros árvacsalán (Aegopodium podagraria) apró kis virágaival szépen díszíti a tavaszi tájat. Sokféle beporzó látogatja, így nagy a nyüzsgés a virágok körül. Gyakori növénynek számít és kedvelt élőhelyein nagy telepeket alkot. Egyszerű megjelenésű növény, de a maga egyszerűségében sok szépség rejlik. Gyógynövényként antimikrobiális és enyhén összehúzó hatású, így hétköznapi használatra és az immunrendszer támogatásra is használható, szelíd gyógynövény.

Antioxidáns tartalma miatt gyulladáscsökkentő, emiatt régen megfázás és légúti betegségek esetén közkedvelt volt a teája.

Érdemes keverékben használni más gyógynövényekkel, melyeknek kellemesebb íze van. Az illata és íze miatt sok ember számára nem vonzó, kissé dohos, pinceszagúak a levelei. A teljes föld feletti része fogyasztható a növénynek, de leginkább a virágokat érdemes gyűjteni, ezeknek nincs kellemetlen illata és íze. A friss hajtáscsúcsai is keverhetők salátákba, de párolva vagy leforrázva kellemesebb állagú lesz. Én nem szeretem fogyasztani nyersen a leveleit a szőrözöttség miatt, de ez hőkezeléssel jól orvosolható.

Piros árvacsalántelep Fotó: Dakó Viola

A virágokat mindenképp javaslom kipróbálni, könnyedén kihúzhatóak kettesével, picit rá kell csípni a virágokra és már kerülhet is a dobozkába. Nem érdemes levágni az egész növényt, csak kicsipkedni a virágait. Az élénkebb színűeket érdemes gyűjteni, a fakóbbak idősebbek és rövidebb ideig fogják bírni a tárolást. Sokféle élőhelyen előfordul, de kedveli a bolygatott területeket. Emiatt figyeljünk oda, ha csak tiszta helyről gyűjtsük be. Leginkább félárnyékos élőhelyeken, fák árnyékában alkot nagyobb telepeket, a tűző napot nem kedveli.

Felismeréséhez a levelek színét érdemes elsősorban nézni, a felső hajtáscsúcs bíboros árnyalata segít beazonosítani.

A levelek szőrözöttek, bársonyos hatásúak és szíves-háromszög alakúak, szélük csipkézett. A virágzó példányokat, apró kis rózsaszín ajakos virágairól tudjuk felismerni. Az árvacsalánok nem csípnek, emiatt bátran gyűjthetjük kesztyű nélkül. Szeptember végéig virágzik, de a kora tavaszi időszakban támaszkodnak rá a beporzók leginkább, amikor még szegényes a felhozatal.

Piros árvacsalán virágai Fotó: Dakó Viola

Összetéveszthető rokon fajaival, de ezek is ehetőek és gyógynövénynek számítanak. Hasonlít rá a bársonyos árvacsalán (L. amplexicaule), de ennek a fajnak a hajtáscsúcsa nem bíboros színű, csak zöldes. A levelei vese alakúak és örvösen helyezkednek el. Igazából csak az ajakos virágai hasonlítanak a piros árvacsalánra, de ha a növényt jól megfigyeljük, akkor látszanak a különbségek. A foltos árvacsalán (L. maculatum) is hasonló virágokkal rendelkezik, leveleinek formája is közel azonos, de nem bíboros a hajtáscsúcs és fehér mintázat tarkítja a zöld leveleit.

A piros árvacsalán friss virágaival szépen lehet dekorálni, sós és édes ételeket egyaránt.

Aszalt gyümölcsös és magvas golyócskákat is lehet beleforgatni, de egyszerűen csak szórhatjuk is. Én desszerteken szeretem a leginkább, színe miatt kedves tavaszi hangulatot sugároz.

Podagrafű Fotó: Dakó Viola

A podagrafű (Aegopodon podagraria) egy vadon termő fűszernövényünk, a zellerfélék családjába tartozik. Illata és íze is zelleres, finom fűszeres. Félárnyékos és árnyékos részek gyakori növénye, telepeket alkot és agresszíven terjedhet. A kertben sokak számára bosszúságot okoz a jelenléte, de jó hír, hogy fogyasztható és begyűjtéssel tudjuk a leginkább ritkítani az állományt.

A levelei mellett fogyasztható a virágzata is, majd május végétől hozza illatos és fehér színű virágait.

A zsenge és kis méretű levelekkel épen is dekorálhatunk vagy keverhetjük salátába is. A nagyobb leveleket érdemes átaprítani, apróbbra, ha fűszerként használnánk. A felismeréséhez a levelek formája és illata a legfontosabb. A levelei mélyen háromosztatúak, szélük csipkézett. A szára szögletes, virágszára egy méter magas is lehet.

Tarkalevelű podagrafű Fotó: FLICKR, Funkisockmunki, CC BY 2.0

Ha rendszeresen levágjuk vagy kaszáljuk a kertben a podagrafüves állományokat, akkor mindig zsenge leveleket hoz és nem csak tavasszal élvezhetjük a fogyasztását. Az idősebb leveleket nem érdemes gyűjteni, a frissek ízletesebbek és jobb az állaguk is. Főzelék és leves is készülhet belőle, de például nálam gyakran készül szárított fűszerőrlemény belőle és reszelt káposztával is szoktam fermentálni savanyúságként. Teája is fűszeres ízű, enyhe gyulladáscsökkentő és antimikrobiális hatású. Régen köszvény esetén gyakorta használták, vizelethajtó tulajdonsága miatt.

Podagrafű begyűjtése Fotó: Dakó Viola

A félárnyékos részeket kedveli, erdők és ligetek szélein gyakorta alkot telepeket. A tavaszi időszakban a zsenge hajtásait olykor az őzek is legelik, gyakorta látok rágásnyomokat a növényeken. Sűrű állományai talajtakarók, ezáltal csökkenti a talajfelszíni párolgást és támogatja a vízmegtartást. Jól érzi magát a diófa alatt is, nálam például a diófák alatt sok helyen előfordul a kertben, ez mindenképp egy előnyös tulajdonsága. Létezik dísznövényként tarkalevelű változat is (Aegopodon podagraria ‘Variegatum’), a levelei fehéres mintázattal tarkítottak. Ugyanúgy fogyasztható, csak dekoratívabb a megjelenése. Árnyékos kertek gyakori kihívása, hogy milyen növényeket lehetne telepíteni, úgy, hogy jól is érezzék magukat. Csak olyan árnyékos helyre ültessük, ahol más növény nem igazán él meg, nálam a sötétebb kerti részeken kevésbé agresszív, de talajtakaróként hasznos. Épületek közé, ahol korlátolt a terjedése, de mégis jótékony lehetne a jelenléte. Másképp nem javasolt a kertbe bevinni, legyünk óvatosak vele.

Káposztás keverék sózás után Fotó: Dakó Viola

Fermentált podagrafüves káposztasavanyúság Összetevők: 1 kg reszelt káposzta

1 nagy csokor podagrafű, ízlés szerint

20–30 g só Elkészítés: A káposztát megtisztítás után gyaluljuk (reszeljük) le, a megmosott podagrafüvet aprítsuk át, majd keverjük alaposan össze. Adjuk hozzá a pontosan kimért sót, én 30 g sóval szeretem készíteni, hogy elég sós legyen a végeredmény. 20 g alá semmiképp se menjünk kilónként, mert a sikeres tejsavas erjedést ez biztosítja. Keverjük át az alapanyagokat, átgyúrni is lehet a sóval, takarjuk le az edényt legalább egy órára. Ez idő alatt a keverék kiengedi a levét és meglágyulnak kellően a zöldségek. Tiszta befőttesüvegeket használjunk, nem kell sterilek legyenek. Ebbe nyomkodjuk bele a zöldségeket kissé kicsavarva, az üveg maximum háromnegyedéig. A saját sós levével öntsük fel, picike rést hagyjunk szabadon, majd zárjuk le szorosan új vagy jól záródó tetővel.

Fontos a légmentesség, és ne nyitogassuk erjedés közben.

Tegyünk tálat vagy tányért az üvegek alá és 2–3 hétig erjesszük konyhapulton szobahőmérsékleten. Megbontás után hűtőben kell tárolni, akárcsak a lekvárokat. Bontatlanul mehetnek pincébe, kamrába vagy hűvösebb tárolórészbe. Évekig eláll, csak lágyulni fog az idő telésével. Az első évben a legjótékonyabb fogyasztani, gazdag probiotikumokban és ízletessége mellett az emésztést és a jó közérzetet is támogatja. Sokféle ízesítéssel készíthető, a podagrafüves verzió csak egy a sok közül.

A savanyúságok lezárás előtt Fotó: Dakó Viola