Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagyma szezonja érkezéséig érdemes megismerkednünk egy kevésbé ismert rokonával, a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény póréhagymára emlékeztető ízével sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető. Az is kiderül, milyen titkos kapcsolat fűzi össze az ibolyák és a hangyák életét.

Dakó Viola 2026. március 19., 19:162026. március 19., 19:16

Virágozni kezdtek az ibolyák, illatuk és szépségük miatt sokan lehajolunk utánuk. Több ibolyafaj is él a vidékünkön vadon, de ha gasztronómiai célra szeretnénk gyűjteni, kifejezetten az illatos ibolya (Viola odorata) virágait érdemes keresni. Az illatos ibolya virágai sötétlilák és édeskés illatúak, az illata az egyik legfontosabb határozóbélyege, és a szirmok sötétebb árnyalata. A vidékünkön még gyakori az erdei ibolya (V. reichenbachiana), később virágzik, és kimondottan erdei, erdőszéli élőhelyeken gyakori. Levélnyele hosszabb, és virágszíne is világos lila. Bármelyik ibolyafajjal is találkozzunk, mindegyik virága ehető, de az illatos ibolyán kívül csak dekorációs jelleggel tudjuk a többi fajt felhasználni, mivel nincsen különösebben sem illatuk, sem ízük. Emiatt a továbbiakban csak az illatos ibolya felhasználását fogjuk tárgyalni.

Illatos ibolya (Viola odorata) Fotó: Dakó Viola

Az ibolyák levele is fogyasztható, ezekből a zsengéket érdemes választani, de nem különösebben ízletesek. Számomra a textúrájuk sem vonzó, emiatt én az ibolya leveleit nem fogyasztom. Fontos tudni, hogy nem szabad túlzásba vinni az ibolya fogyasztását, tartsunk mértéket. Szaponintartalma miatt nagyobb mennyiségben gyomorpanaszokat okozhat, és enyhén hashajtó is lehet. Gyógynövényként ezt célzottan is tudjuk használni, főleg megfázás és felső légúti betegség esetén segítség lehet, jó nyálkaoldó és enyhe gyulladáscsökkentő hatása miatt. Tea vagy szirup, szörp formájában is tartsunk mértéket, ezek a formák koncentráltak és gyógynövényként kezeljük. Ha az íze miatt szeretjük az ibolyás készítményeket, akkor tudatosan érdemes csak fogyasztani.

Az ibolya kezdők számára is biztonságosan gyűjthető, nem téveszthető össze más nem ehető vagy mérgező fajokkal.

Begyűjtése időigényes kis mérete miatt, de különleges alapanyagnak számít és érdemes kísérletezni vele. Én leggyakrabban desszerteket díszítek vele, de sokszor salátakeverékben is fogyasztom. Finom szörpöt és szirupot lehet készíteni belőle, de virágzselét és fermentált üdítőt, limonádét is tudunk ízesíteni vele. A színe miatt is nagyon izgalmas, a lilás árnyalatai mellett rózsaszíneseket is elérhetünk, ha savanyítjuk a folyadékot citromlével vagy citromsavval. Ezt gyerekekkel közösen is érdemes kipróbálni, varázslatnak tűnik, amint a citromlé hatására rózsaszínre változik az üdítő.

Ehető virágok: ibolya, árvácska, kankalin Fotó: Dakó Viola

Romániában nincs védett ibolyafajunk, de Magyarországon van 3 védett faj is, ezért érdemes csak az illatos ibolyát keresnünk, a védett fajok halványlilák, és az egyik sárga ezek közül. Romániában hegyvidéki régiókban fordulnak elő ritka ibolyafajok, ezeket érdemes kímélni. Ibolyát nem nehéz találni, gyakorta előfordul gyümölcsösökben, félárnyékos ligetekben, de a napsütötte domboldalakon is. Tiszta helyről gyűjtsük mindenképp, ez alapvető szabály. Csak bőséges állományból érdemes gyűjteni, és a „jut is, marad is” elven, kicsit innen és kicsit onnan. Ne látszódjon, hogy leszedtünk belőle, így marad a beporzók számára is bőségesen.

Hangyakalács Fotó: Erutuon, FLICKR, CC BY-SA 2.0

Érdekesség, hogy az ibolyák és a hangyák között szoros kapcsolat van. A hangyák kimondottan vadásszák az ibolyamagokat, de meglepően nem a magokat fogyasztják el, csak a rajtuk lévő zsíros bevonatot, amit hangyakalácsnak hívnak. Ez a zsíros függelék értékes tápanyagokban, és kiváló hangyacsemege. A magok rosszul is csíráznak, ha nem eszik le a hangyák ezt a bevonatot róluk. Emiatt az ibolyáknak fontos, hogy a hangyák rátaláljanak ezekre az apró kis magokra. Nagyon sokszor beviszik a bolyba, majd a hangyakalács elfogyasztása után a magokat kihordják a közeli hangyaszemétdombra. Ez tápanyagokban gazdag, és ideális környezet a magok kicsírázásához, hiszen sokféle növényi törmeléket és hulladékot hordanak rá rendszeresen a szorgos hangyák.

Így kezdődik az ibolya új élete, a hangyák elhordozzák a magokat, és általuk messzebbre is eljutnak.

Sok növény támaszkodik a rovarokra különböző módokon, ez a beporzás mellett egy szintén izgalmas növény és rovar kapcsolat. A hangyakalácsot mindig kicsinek képzeltem el, amíg nem láttam róla közeli felvételt. A zsíros bevonat lehet azonos méretű a maggal, de nagyobbakat is láttam. Így érthető, hogy miért olyan értékes energiaforrás a hangyák számára. Legközelebb, ha ibolyát látunk, akkor képzeljük el, amint egy hangya a magjaira vadászik, és cipeli haza a bolyba. Ezeket a folyamatokat szabad szemmel nem tudjuk megfigyelni, de mégis formálják a körülöttünk élő élőlények mindennapos életét.

Kígyóhagyma (Allium scorodoprasum) Fotó: Dakó Viola

A vadhagymák között nemsokára megérkezik a medvehagyma ideje is, de addig még megismerkedünk egy ízletes vadhagymafajjal. A kígyóhagyma (Allium scorodoprasum), népi nevén vadpóré, gyakori fűszernövényünk, sokkal könnyebben beszerezhetjük, mint a medvehagymát. Medvehagymáért jól ismert lelőhelyekre kell ellátogatnunk, de amíg a levelek elérik a megfelelő méretet a gyűjtéshez, addig érdemes megtanulnunk a kígyóhagyma felismerését és felhasználását. A régi népi hiedelemmel ellentétben ehető, de például én is mérgezőnek tanultam dédimamától.

Minden része ehető, akárcsak az összes vadhagymafajnak.

A hagymát és a terméseket mértékkel fogyasszuk, és csak bőséges állományokból érdemes ezeket a részeket begyűjteni. Kedvelt félárnyékos, nedves élőhelyein tömegesen terem. Olykor előfordul napsütötte domboldalakon is, így ilyen élőhelyeken is érdemes keresni, főleg virágzás idején. A levelek begyűjtése sikeresebb nedves, félárnyékos élőhelyekről. Itt zsengébbek a levelek, és lassabban is öregednek el. Illata póréhagymás, nem annyira csípősen fokhagymás, mint a bajuszos hagyma. A levelei laposak és szélesek, ez az egyik jelentős különbség a többi korai vadhagymafajjal szemben.

Kígyóhagyma csíkos pálhalevelei Fotó: Dakó Viola

A többi faj inkább snidlingszerű levelekkel rendelkezik, a kígyóhagyma pedig inkább a fűfélékre hasonlít megjelenésben. A levelek talajközeli részén csíkos pálhaleveleket keressünk a biztonságos felismeréshez, ez egy vékony lehúzható hártya. A mérgező fajoknak nincs ilyen pálhalevelük, így biztosra meg tudjuk különböztetni azoktól. Ha találni szeretnénk, akkor patakparton vagy gyümölcsfák alatt keressük. Idősödve húsos lesz, főleg a talajközeli résznél. Egy növény 3–5 levelet is fejleszt, ezek szárölelők. Fiatalon 2–3 leveles állapotú, de a kifejlett példányokon akár 5 levél is lehet. Virága egy gömb alakú fürt, a gömb sarjhagymákból áll (bulbilli), ezek között hozza lila virágait. Fűszernövényként frissen, szárítva, de fagyasztva is fogyasztható. Vágjuk apróra vagy harapjuk zöldhagyma-szerűen, ízletes csemege egészen a nyári hőség megérkezéséig. Nálam most éppen fermentált savanyúság készül belőle, reszelt káposztához fogom aprítani, és 3–4 hétig fogom erjeszteni sós lében. Érdemes kísérletezni vele, amihez a hagymás ízeket el tudjuk képzelni, oda jól társítható lesz.

Mérgező őszi kikerics levelei Fotó: Dakó Viola

Összetéveszthető a súlyosan mérgező őszi kikerics (Colchicum autumnale) húsos leveleivel. Már elkezdtek bújni, és azonos élőhelyen, egymás mellett is gyakran előfordulnak. A kikerics mérgezése halálos kimenetelű is lehet, ezért fontos megtanulni a felismerését. A kikerics levelei nagyon fényesek, és sokkal szélesebbek, mint a kígyóhagymáé. Kirándulás közben leveleire rálépve hangosan roppanó hangot hallatnak, húsos állaguk miatt. Nincs hagymás illatuk, de a levelek szélességéből és fényességéből már távolról is látszódik, hogy kikericcsel van dolgunk. Legyünk figyelmesek az enyhén mérgező tyúktaréj (Gagea spp.) fajok levelére is. Nemsokára már mindenfelé fognak virágozni apró sárga virágaikkal, de virágzás előtt hasonlít a levelük. A kígyóhagyma 2–3 szárölelő levelével szemben a tyúktaréj fajok egyesével hozzák a leveleiket. Ezek kicsit fényesebbek, és nincs semmilyen illatuk.

