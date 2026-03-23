Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

A reggelt egy laktató, avokádós-tojásos wrappal indítjuk, amely egyszerre friss és tápláló választás a nap kezdetére. Tízóraira egy könnyed, mégis krémes poharas cheesecake következik. Ebédre sütőzacskóban sült sertéskaraj kerül az asztalra, ízletes köretekkel kiegészítve, így egy igazán tartalmas fogást kapunk. A napot végül egy könnyed, mégis laktató spenótos tekercs zárja, amely tökéletes választás vacsorára.

Fehérje: 23,3 g Szénhidrát: 41,4 g Zsír: 24,1 g Kalória: 475 kcal

A wraplap felületét megkenjük a sajtkrémmel, majd rátesszük a karikákra szeletelt avokádót és a főtt tojást. Félbehajtjuk, és tapadásmentes serpenyőben ízlés szerint aranybarnára pirítjuk.

• teljes kiőrlésű wraplap • 25 g light krémsajt • 2 db főtt tojás • 50 g avokádó • 5-6 db koktélparadicsom • uborka

Hozzávalók

• 2 db cukormentes gullon keksz

• 70 g light tehéntúró

• 50 g 2%-os görög joghurt

• vaníliaaroma

• citromlé

• egy kiskanál stevia

• 100 g fagyasztott eper

• 5 g méz

Elkészítés

Egy tál aljára morzsoljuk a kekszet. A tehéntúrót összekeverjük a joghurttal, vaníliaaromával, citromlével és a steviával, majd a kekszrétegre kanalazzuk. A fagyasztott epret kevés vízzel felolvasztjuk, elkeverjük benne a mézet, végül a túrós krém tetejére simítjuk.

Tápérték:

Fehérje: 17,7 g

Szénhidrát: 26,4 g

Zsír: 7,5 g

Kalória: 239 kcal



Ebéd: Sertéskaraj bulgurral és párolt brokkolival

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:



• 110 g sertéskaraj

• 15 g mustár

• 50 g bulgur

• 150 g fagyasztott brokkoli

• 20 g édes chiliszósz

• só

• bors

• édes fűszerpaprika

Elkészítés

A sertéskarajt sóval, borssal és édes fűszerpaprikával ízesítjük, majd mindkét oldalát megkenjük mustárral és sütőzacskóban körülbelül 35 perc alatt készre sütjük. A bulgurt sós vízben megfőzzük, végül párolt brokkolival és édes chiliszósszal tálaljuk.

Tápérték:

Fehérje: 35,3 g

Szénhidrát: 49,8 g

Zsír: 10,3 g

Kalória: 420 kcal

Vacsora: Sajtos spenótos rizslaptekercs

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 3 db rizslap

• 1 tojás

• 70 g spenót

• 30 g light reszelt mozzarella

• 30 g krémsajt

• só

• bors

Elkészítés

Ha fagyasztott spenótot használunk, kevés vízben felengedjük, majd hozzáadjuk a sajtkrémet és a reszelt mozzarellát, és alaposan összeforgatjuk. Egy tojást felverünk, majd a rizslapokat vékonyan megkenjük vele. Három rizslapot szorosan egymás mellé helyezünk, ráhalmozzuk a tölteléket, a két oldalát behajtjuk, majd felcsavarjuk, és csigaformát alakítunk ki belőle. Airfryerben 200 °C-on 15-20 perc alatt aranybarnára pirítjuk.

Tápérték:

Fehérje: 20,6 g

Szénhidrát: 27,6 g

Zsír: 14,5 g

Kalória: 339 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 97 g

Szénhidrát: 145 g

Zsír: 56 g

Kalória: 1473 kcal