Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Fotó: Barabás Aretta
Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.
A reggelt egy laktató, avokádós-tojásos wrappal indítjuk, amely egyszerre friss és tápláló választás a nap kezdetére. Tízóraira egy könnyed, mégis krémes poharas cheesecake következik. Ebédre sütőzacskóban sült sertéskaraj kerül az asztalra, ízletes köretekkel kiegészítve, így egy igazán tartalmas fogást kapunk. A napot végül egy könnyed, mégis laktató spenótos tekercs zárja, amely tökéletes választás vacsorára.
Hozzávalók:
• teljes kiőrlésű wraplap
• 25 g light krémsajt
• 2 db főtt tojás
• 50 g avokádó
• 5-6 db koktélparadicsom
• uborka
Elkészítés
A wraplap felületét megkenjük a sajtkrémmel, majd rátesszük a karikákra szeletelt avokádót és a főtt tojást. Félbehajtjuk, és tapadásmentes serpenyőben ízlés szerint aranybarnára pirítjuk.
Tápérték/adag:
Fehérje: 23,3 g
Szénhidrát: 41,4 g
Zsír: 24,1 g
Kalória: 475 kcal
• 2 db cukormentes gullon keksz
• 70 g light tehéntúró
• 50 g 2%-os görög joghurt
• vaníliaaroma
• citromlé
• egy kiskanál stevia
• 100 g fagyasztott eper
• 5 g méz
Elkészítés
Egy tál aljára morzsoljuk a kekszet. A tehéntúrót összekeverjük a joghurttal, vaníliaaromával, citromlével és a steviával, majd a kekszrétegre kanalazzuk. A fagyasztott epret kevés vízzel felolvasztjuk, elkeverjük benne a mézet, végül a túrós krém tetejére simítjuk.
Tápérték:
Fehérje: 17,7 g
Szénhidrát: 26,4 g
Zsír: 7,5 g
Kalória: 239 kcal
Hozzávalók:
• 110 g sertéskaraj
• 15 g mustár
• 50 g bulgur
• 150 g fagyasztott brokkoli
• 20 g édes chiliszósz
• só
• bors
• édes fűszerpaprika
Elkészítés
A sertéskarajt sóval, borssal és édes fűszerpaprikával ízesítjük, majd mindkét oldalát megkenjük mustárral és sütőzacskóban körülbelül 35 perc alatt készre sütjük. A bulgurt sós vízben megfőzzük, végül párolt brokkolival és édes chiliszósszal tálaljuk.
Tápérték:
Fehérje: 35,3 g
Szénhidrát: 49,8 g
Zsír: 10,3 g
Kalória: 420 kcal
Hozzávalók:
• 3 db rizslap
• 1 tojás
• 70 g spenót
• 30 g light reszelt mozzarella
• 30 g krémsajt
• só
• bors
Elkészítés
Ha fagyasztott spenótot használunk, kevés vízben felengedjük, majd hozzáadjuk a sajtkrémet és a reszelt mozzarellát, és alaposan összeforgatjuk. Egy tojást felverünk, majd a rizslapokat vékonyan megkenjük vele. Három rizslapot szorosan egymás mellé helyezünk, ráhalmozzuk a tölteléket, a két oldalát behajtjuk, majd felcsavarjuk, és csigaformát alakítunk ki belőle. Airfryerben 200 °C-on 15-20 perc alatt aranybarnára pirítjuk.
Tápérték:
Fehérje: 20,6 g
Szénhidrát: 27,6 g
Zsír: 14,5 g
Kalória: 339 kcal
Fehérje: 97 g
Szénhidrát: 145 g
Zsír: 56 g
Kalória: 1473 kcal
