Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Fotó: Barabás Aretta

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

Barabás Aretta

2026. március 23., 13:502026. március 23., 13:50

A reggelt egy laktató, avokádós-tojásos wrappal indítjuk, amely egyszerre friss és tápláló választás a nap kezdetére. Tízóraira egy könnyed, mégis krémes poharas cheesecake következik. Ebédre sütőzacskóban sült sertéskaraj kerül az asztalra, ízletes köretekkel kiegészítve, így egy igazán tartalmas fogást kapunk. A napot végül egy könnyed, mégis laktató spenótos tekercs zárja, amely tökéletes választás vacsorára.

Reggeli: Avokádós tojásos wrap

Hozzávalók:

• teljes kiőrlésű wraplap
• 25 g light krémsajt
• 2 db főtt tojás
• 50 g avokádó
• 5-6 db koktélparadicsom
• uborka

Elkészítés

A wraplap felületét megkenjük a sajtkrémmel, majd rátesszük a karikákra szeletelt avokádót és a főtt tojást. Félbehajtjuk, és tapadásmentes serpenyőben ízlés szerint aranybarnára pirítjuk.

Tápérték/adag:

Fehérje: 23,3 g
Szénhidrát: 41,4 g
Zsír: 24,1 g
Kalória: 475 kcal

Tízórai: Poharas cheesecake

Hozzávalók

• 2 db cukormentes gullon keksz
• 70 g light tehéntúró
• 50 g 2%-os görög joghurt
• vaníliaaroma
• citromlé
• egy kiskanál stevia
• 100 g fagyasztott eper
• 5 g méz

Elkészítés

Egy tál aljára morzsoljuk a kekszet. A tehéntúrót összekeverjük a joghurttal, vaníliaaromával, citromlével és a steviával, majd a kekszrétegre kanalazzuk. A fagyasztott epret kevés vízzel felolvasztjuk, elkeverjük benne a mézet, végül a túrós krém tetejére simítjuk.

Tápérték:

Fehérje: 17,7 g
Szénhidrát: 26,4 g
Zsír: 7,5 g
Kalória: 239 kcal


Ebéd: Sertéskaraj bulgurral és párolt brokkolival

Hozzávalók:


• 110 g sertéskaraj
• 15 g mustár
• 50 g bulgur
• 150 g fagyasztott brokkoli
• 20 g édes chiliszósz
• só
• bors
• édes fűszerpaprika

Elkészítés

A sertéskarajt sóval, borssal és édes fűszerpaprikával ízesítjük, majd mindkét oldalát megkenjük mustárral és sütőzacskóban körülbelül 35 perc alatt készre sütjük. A bulgurt sós vízben megfőzzük, végül párolt brokkolival és édes chiliszósszal tálaljuk.

Tápérték:

Fehérje: 35,3 g
Szénhidrát: 49,8 g
Zsír: 10,3 g
Kalória: 420 kcal

Vacsora: Sajtos spenótos rizslaptekercs

Hozzávalók:

• 3 db rizslap
• 1 tojás
• 70 g spenót
• 30 g light reszelt mozzarella
• 30 g krémsajt
• só
• bors

Elkészítés

Ha fagyasztott spenótot használunk, kevés vízben felengedjük, majd hozzáadjuk a sajtkrémet és a reszelt mozzarellát, és alaposan összeforgatjuk. Egy tojást felverünk, majd a rizslapokat vékonyan megkenjük vele. Három rizslapot szorosan egymás mellé helyezünk, ráhalmozzuk a tölteléket, a két oldalát behajtjuk, majd felcsavarjuk, és csigaformát alakítunk ki belőle. Airfryerben 200 °C-on 15-20 perc alatt aranybarnára pirítjuk.

Tápérték:

Fehérje: 20,6 g
Szénhidrát: 27,6 g
Zsír: 14,5 g
Kalória: 339 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 97 g
Szénhidrát: 145 g
Zsír: 56 g
Kalória: 1473 kcal

2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.

2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.

2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.

2026. március 17., kedd

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.

2026. március 16., hétfő

Padlizsánnal töltött darált húsos párna

Ebben a fogásban a darált hús nem csupán alapanyag, hanem egy puha „takaró”, ami magában rejti a fokhagymán megfuttatott padlizsánkockákat.

2026. március 15., vasárnap

Hány „kilométer” van a tányérodon?

Vajon mennyire tudatosul bennünk, hogy mi van a tányérunkon, amikor nekifogunk egy étkezésnek? Jobb esetben felismerjük az alapanyagokat az ételben – de tudjuk, hogy honnan érkeztek, milyen utat jártak be, amíg a tányérunkra kerültek?

2026. március 14., szombat

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

A kockasajtot főleg szendvicsekhez fogyasztjuk, de az unalmas rántott húsból is mennyei ételt varázsolhatunk a felhasználásával.

2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban – továbbra is a csendéleteknél maradva – ezúttal egy különös darabra esett a választásunk: T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

