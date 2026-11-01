A turulmadár nyomában Alcsík déli részén

A csíkszentmártoni turulmadár részben egy szocialista munkakitüntetés bronzérméből született újjá
Fotó: Kocsis Károly
Bizony, előfordult, hogy miután Maniu gárdistái leverték, évtizedeken át templomtoronyban őrizték, és egy szocialista munkakitüntetés bronzérméből sikerült újjáéleszteni. Sorozatunk újabb állomásaként ezúttal Alcsíkon eredtünk a turulmadár nyomába.
A turulmadaras emlékműveket számba vevő székelyföldi körutunkat egy alkalommal Sepsibükszádnál hagytuk abba, ezért most innen folytatjuk. Alighogy áthaladunk a Tusnádi-szoroson, máris Csíkszéken, annak is természetföldrajzi, történeti-közigazgatási és néprajzi szempontok alapján jó körülhatárolható részén, Alcsíkon találjuk magunkat. Ide nyugaton Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csatószeg, Verebes, Tusnád, Újtusnád, Tusnádfürdő; keleten: Lázárfalva, Kozmás, Csíkcsekefalva, Csíkszentmárton; északkelet felé Csíkbánkfalva, Csíkszentgyörgy, Csíkmenaság, Pottyond, Mindszent és Csíkszentlélek sorolandó.
az ezt kifejező gesztusoknak, és most nemcsak Gál Sándorék, Tuzson Jánosék hősi helytállására gondolunk, arra, hogy itt is minden talpalatnyi földet vér öntözött. Hanem például arra is, hogy Székelyföldön itt, Csíkmenaságon szentelték fel az első országzászlót, mindjárt a visszacsatolást követő hónapban, 1940. október 13-án.
És még abban az évben Csíkszentimre, Tusnád, Csíkszentkirály is követte a jó példát, később Újtusnád, Kozmás, Csekefalva, Csíkszentmárton, Csíkbánkfalva, Csíkszentgyörgy és végül – utolsóként – Tusnádfürdő. Ezek után csoda-e, ha észak felé haladva majd minden településen turulmadár vigyázza lépteinket! De vegyük sorra!
Amint azt megírtuk, az utolsó székelyföldi országzászlót Tusnádfürdőn avatták fel 1944. július 23-án, az 1939 óta épülő ortodox templom fölötti sétányon.
A tusnádfürdői országzászló talapzatán eredetileg nem szerepelt turul
Fotó: Kocsis Károly
Hogy tudatos volt-e a helyválasztás, azt talán sosem fogjuk megtudni, de talán nem is annyira lényeges. A hányatott sorsú emlékmű melletti zászlórúd még az 1980-as években is látható volt, amíg teljesen tönkre nem ment.
Fotó: Kocsis Károly
Talapzatán eredetileg nem szerepelt turul, de a tervekben igen, csak aztán nyoma veszett. A magyarság szent madara végül az emlékmű helyreállításakor, 2005. március 15-én került rá, miután Zólya Zoltán akkor tusnádfürdői polgármester egy közeli magyarországi ismerőse, a pati Darab Csaba két évvel korábban felajánlotta a fürdővárosnak, és ugyancsak anyaországi támogatók jóvoltából Csepelen sikerült bronzból kiönteni.
– semmi sem hiányzik róla.
Fotó: Kocsis Károly
Alig hagyjuk el a várost északi irányba, máris tehetünk egy rövid kitérőt a Tusnád községhez tartozó Újtusnádra, ahol szintén múltja van a turulmadárnak, hiszen a háborús hősök 1922-ben leleplezett emlékművét is ékesítette az 1940-es évek elején (talán 1941. június 15-től, az országzászló felvonásától), ám azt 1945-ben eltüntették róla.
Újtusnád emlékműve több mint százéves
Fotó: Kocsis Károly
Az obeliszket viszont szerencsére nem bántották, így amikor 2008. május 11-én, pünkösdvasárnap újra avatták, ismét megkoronázták ősi szimbólumunkkal. Sárpátki Zoltán plasztikáját az udvarhelyi Lázár Imre műhelyében öntötték bronzba.
Fotó: Kocsis Károly
A csíkszeredai szobrászművész előzetesen tanulmányozta a művészettörténetben ismert turulábrázolásokat, Emese álmának megjelenítésétől egészen a legújabb alkotásokig. Kutatásai során megbizonyosodott afelől, hogy
A különböző ábrázolásokat összevetve azt is megfigyelte, hogy a kardot tartó, historizáló turul elterjedése előtt a madár karmai közé olykor a Földanya alakját, máskor Hunort és Magort helyezték, a magyarság eredetét és összetartozását jelképezve.
Fotó: Kocsis Károly
„Kitártam a szárnyait, és úgy ábrázoltam, hogy leszáll a turul, mert én még látok erőt a népben.
– nyilatkozta akkoriban.
Az első világháborúban elesett harmincnégy újtusnádi hősi halott neve mellett ott maradt rajta a régi felirat is, miszerint „Újtusnád százéves fennállása emlékére emelte Újtusnád népe 1922-ben.”
Bizony, 1822. szeptember 11-én egy hatalmas tűzvész során Nagytusnád Szeretszeg nevű falurésze leégett, ám a lakosok egy része nem ott, hanem a község határában lévő Oltelvén húzta fel új házait, így jött létre a falu.
Ha Tusnádtól az E578-as számú európai utat követjük tovább, a következő faluban, Csíkkozmáson ismét megállásra késztet egy gyönyörű alkotás. A községháza előtt őrködik, ott, ahol az első világháborús hősök emlékműve, illetve az országzászló is állt egykoron.
A csíkkozmási emlékmű avatásakor elmaradt a bankett
Fotó: Kocsis Károly
Mindkettőt 1941. szeptember 28-án avatták fel „a Csíkkozmásról elszármazottak indítványára és támogatásából”, a két évvel korábban még a román hatóságok börtönében sínylődő Szántó Lőrinc községi bíró és társai fáradhatatlan munkája eredményeként (a községháza két évvel később készült el).
Fotó: Kocsis Károly
Ma már elképzelhetetlennek tűnik, de háborús időkben nem volt az: a korabeli meghívó tanúsága szerint az ünnepségen „bankettet” nem tartottak, „a hazalátogatókat a rokonok, a vendégeket pedig egyes családok szívesen látják.”
„Bensőséges ünnepnapra készül Csíkkozmás község lakossága. Szeptember 28-án avatják fel az országzászlót és szentelik fel a világháborúban elesett csíkkozmási hősök emlékoszlopát. Az országzászlót Csíkkozmás elszármazott szülöttjei ajánlották fel szülőfalujuknak, s ők emeltették az emlékoszlopot is.
A község lakossága munkájával járult hozzá az emlékoszlop felemeléséhez. A mozgalmat Csíkkozmás három nagynevű szülötte: Boga Alajos dr. prelátus kanonok, Lőrincz Ernő dr. egyetemi adjunktus és Kelemen Béla tanár, tanügyi előadó indították. Felhívásokat küldöttek szét a szülőfalujukból elszármazott véreiknek, és mindnyájukat felszólították, hogy miután az országzászlót már beszerezték, s az emlékmű tervét is elkészítették, járuljanak hozzá a költségekhez.
A felhívás eredményes volt, az ország minden részében megmozdultak azok, akik kozmásiaknak tartják magukat, s a község közepén már ott emelkedik az impozáns, 5 és fél méter magas emlékmű.
Az emlékművet Kiczkó Z. László kolozsvári iparművész terve szerint Csedő Imre tusnádi kőfaragó készítette el. A lépcsőzetes alapon emelkedő, nemesvonalú emlékoszlop tetejét kiterjesztett szárnyú Turulmadár díszíti.”
(Keleti Újság, 1941/221.)
A második világháború után berendezkedő román hatalom az 1960-as évek közepéig tűrte meg, amikor is – az országút modernizálása ürügyén –
„A parancsot azonnal végrehajtották: darabokra szedték az emlékművet, és először átvitték a templom kerítéséhez, majd a darabokat daruval átemelték a kerítésen, be a templom udvarára. Ott hevertek a kövek, és két részben maga az obeliszk is évtizedeken át” – mesélte később Léstyán Imre.
Fotó: Kocsis Károly
A ’89-es decemberi fordulatot követően az akkor 50 éves helybéli mesterember, egyben megyebíró és a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka vette kezébe az emlékmű sorsát. Gyűjtést szervezett (270 családtól 25 380 lejt folyt be az alapba, amikor egy liter pálinka 34 lejbe került!), és ügybuzgalma eredményeként
és Pál Vince jóvoltából elhelyezték rajta az első világháború 64, a második világháború 37 hősi halottja nevét tartalmazó, valamint az emlékmű történetét összefoglaló márványtáblákat. A turulmadár – a csíkzsögödi születésű Dóczy András alkotása – 1991. március 14-én került a közel 4 méter magas oszlopra, illetve gömbre, kiterjesztett szárnnyal, karmai között karddal.
– olvashatjuk alatta, amin azért érdemes eltöprengeni.
A világháborús emlékmű nagyjából a ma már minden szempontból egy falut alkotó Csíkszentmárton és Csíkcsekefalva egykori határán áll 1941. november 16-i avatása óta, amikor is kettős országzászlót is felvontak.
Közbirtokossági vezetők, egyházi elöljárók, tanítók és más tehetős magánszemélyek adományából emelték, az építőanyagot Lázárfalváról szerezték be, a munkát Tamás László és Keresztes Tamás helybeli kőművesmesterekre bízták.
Csíkszentmárton büszkesége
Fotó: Kocsis Károly
Amint azt Gergely András, a község korábbi polgármestere lapunknak felidézte, az eredeti változaton a turulmadár nem kettős kereszten állt, azt minden bizonnyal 1942-ben faragtatta kőből Nagy Antal esperes plébános, mert úgy ítélte meg, hogy oda jár. Aztán amikor ’44 szeptemberében a Maniu-gárdisták Bocskor Józseffel eltávolíttatták a madarat, s levetették a táblákat meg a zászlórudakat, a kettős keresztet meghagyták…
Merre nézett a turul?
„Délre jár már az idő, mikor bedöcögünk Csíkszentmártonba. Kedves kicsi ősi székely fészek, amely szinte ránk mosolygott barátságos faházaival, faragott galambdúcos székely kapuival. Szalmakalapos menyecskék jártak az utcán, a kis patakban asszonyok mostak. Feltűrték a szoknyát, térdig álltak a sebesfolyású vízben, és paskolták a ruhát. Csakúgy, mint a Dunántúlon szokás...
A templomnál van két falu határa. Csíkszentmárton és Csíkcsekefalva találkozik ott össze. Mindegyiknek külön elöljárósága, iskolája van. Csak a templomuk közös, Csíkszentmárton földjén. Veszekedtek is a székelyek mindig a búcsú alkalmával, hogy melyik falué is a templom. Történt azonban, hogy – a visszacsatolás után – hősi emlékművet kapott a két falu. Szép oszlopot, amelyre a székely hősök nevét vésték. Egyik oldalra a szentmártoniakét, a másik oldalra a csekefalviakét. Az oszlop ott áll a templom előtt. Tetejére turulmadár került. Hogy, hogy nem, a turulmadár a szentmártoniak felé néz – t. i. a templom felé.
Nosza, olaj lett ez a tűzre! A szentmártoniak büszkék, hogy rájuk néz a magyar madár, és bizony nem hagyják békében a csekifalviakat. Búcsúk alkalmával aztán jól, magyarul egymásnak esik a két falu fiatalsága. Nem rosszindulat vagy gyűlölet vezeti ezeket a kis csatározásokat, hanem valami szilaj, ősi, virtusos lelki örökség, amit Csaba népe egy évezredig megőrzött a lelkében...”
(Déli Magyar Szó, 1943/160.)
1983-ban az emléktáblákat újra felhelyezték az emlékmű két oldalára, bevésve a második világháború negyvenhat csíkszentmártoni áldozatának nevét is.
A több mint 4 méter magas, 400×400×97 cm talapzatú emlékmű felújítását 1990-ben Gergely András polgármester és a helyi RMDSZ kezdeményezte, a munkálatokat közadakozásból fedezték. Az összetört, addig a templom tornyában őrzött turul torzójából Dóczy András szobrászművész „élesztett” újat, de formájára nézve ugyanolyat: magassága 65 cm, szárnyfesztávolsága 104 cm, a kard hossza 76 cm. Egyfajta lelki igazságtétel gyanánt az öntésnél alapanyagként egy szocialista munkakitüntetés bronzmedálját is felhasználták…
Gergely András szerint azóta sikerült azonosítani olyan hősi halottakat, akiknek neve nem szerepel a táblákon, előbb-utóbb talán kerül elegendő erő és akarat a pótlásra.
Az emlékművet 1991 pünkösdvasárnapján szentelték újra. A millennium alkalmából évszámokkal és az ugyancsak Dóczy András alkotta országcímerrel egészítették ki (a címert övező babérkoszorú Nagy Ödön szobrászművész munkája), majd 2000. november 12-én ünnepélyesen felavatták és megáldották.
Fotó: Kocsis Károly
Néhány lelkes szentmártoni embernek köszönhetően 2001-től újra állnak a zászlórudak is, melyeken ünnepnapokon ott lengnek a nemzeti lobogók. Azóta is a március 15-i megemlékezések, a november elseji közös imák, gyertyagyújtások, a templombúcsúk alkalmával szervezett kulturális rendezvények helyszíne.
Alcsíkon még három turulmadaras emlékműről van tudomásunk, sőt a Nyergestetőn is felfedeztünk egy faragványt, de ezeket következő kirándulásunk során látogatjuk meg.
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