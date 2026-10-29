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Közösségi térré alakul a műemléktemplom mellett újjáépülő imaház Csíkszentmártonban

Közösségi térnek szánják a csíkszentmártoni római katolikus templom szoros szomszédságában újjáépülő imaházat. A kivitelező nyár óta dolgozik az épületen, az építkezés műemlékvédelmi szempontból is különös figyelmet kap. Mutatjuk a látványterveket.

Barabás Hajnal

2026. október 29., 09:582026. október 29., 09:58

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Közösségi térnek szánják a csíkszentmártoni római katolikus templom szoros szomszédságában újjáépülő imaházat. A kivitelező nyár óta dolgozik az épületen, az építkezés műemlékvédelmi szempontból is különös figyelmet kap. Mutatjuk a látványterveket.

Barabás Hajnal

2026. október 29., 09:582026. október 29., 09:58

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Előrehaladott állapotba jutott a csíkszentmártoni templom melletti imaház újjáépítése. A kivitelezést tavaly nyáron kezdték el, most a födém betonozásánál tartanak.

Czikó László helyi plébános érdeklődésünkre elmondta,

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ez a beruházás nem csupán egy régi épület megújítását jelenti, hanem a közösségi élet erősítését is szolgálja.

A plébánián működő csoportoknak jelenleg nehéz megfelelő helyet biztosítani, az új tér azonban többféle tevékenységre adhat majd lehetőséget, például közös imádkozásokra, közösségi találkozókra, csoportfoglalkozásokra és kóruspróbákra is.

Czikó László, csíkszentmártoni plébános • Fotó: Borbély Fanni

Czikó László, csíkszentmártoni plébános

Fotó: Borbély Fanni

A plébános hozzátette, a közösségi teremben akár megemlékezéseket, hideg időben pedig szentmiséket lehet tartani, hogy ilyenkor ne kelljen használni a nagy templomot.

Az épület manzárdján szolgálati lakásnak és irodának biztosítanak majd helyet.

A templom szoros közelében zajló építkezés műemlékvédelmi szempontból is különös figyelmet kap, tudtuk meg. A római katolikus templom és a körülötte húzódó cinteremfal is műemléki védettséget élvez, ezért a terveket a műemlékvédelmi hatóság előírásaihoz kellett igazítani, a munkálatok pedig a szükséges engedélyek birtokában zajlanak – húzta alá.

Az épület az 1900-as évek elején épült harangozói lakásként,

később imaházként kezdték el használni. Mivel állapota időközben nagyon leromlott, ezért az egyházközség a felújítása és bővítése mellett döntött.

Így fog kinézni az újjáépített imaház Csíkszentmártonban • Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Így fog kinézni az újjáépített imaház Csíkszentmártonban

Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Erőss Zsolt építésfelügyelőtől megtudtuk, hogy a kivitelezés 2025. augusztusában kezdődött el. A falak lebontása után azonban kiderült, hogy a régi alapok nem bírják el a tervezett bővítést. Emiatt az alapokat is el kellett bontani, ráadásul a pince elbontása szintén szükségessé vált, holott az eredeti tervben ez még nem szerepelt.

Idézet
A munkálatok során régészeti leletek is előkerültek.

A feltárást a Csíki Székely Múzeum munkatársai, Botár István és Darvas Lóránd végezték, a leleteket pedig szakszerűen dokumentálták” – osztotta meg az építésfelügyelő.

• Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Adományokat fogadnak

Az egyházközség az imaház újjáépítése mellett további két tervet szeretne valóra váltani. Egyrészt folytatni szeretnék a templomot körülölelő cinteremfal tatarozását, a bejárati kapuk felújítását, másrészt rendeznék a temető környékét, bejáratához kiállítótermet építenének, valamint parkolókat is létrehoznának.

A csíkszentmártoni plébánia tervei megvalósulását pályázati forrásokból, saját pénzből és a hívek adományából kezdte el.

Czikó László nem tudta megmondani, mikorra tudnak elkészülni a beruházásokkal, pénzforrásokra lesz még szükségük, ezért kérik a hívek imáit és hálásan köszönik eddigi támogatásaikat.

• Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Aki hozzájárulna anyagiakkal a beruházás kivitelezéshez, a következő számlára utalhat: Parohia Romano Catolica Sinmartin RO75 RNCB 0152 0423 6067 0001 RNCBROBU.

Az imaház hátterében látszik a tervezett kiállítóterem épülete is. Az egyházközség ezt is megszeretné valósítani • Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Az imaház hátterében látszik a tervezett kiállítóterem épülete is. Az egyházközség ezt is megszeretné valósítani

Fotó: Projecta1 Architect Kft.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A templom és a cínteremfal közvetlen szomszéságában épül újjá az imaház, műemlékvédelmi engedéllyel • Fotó: Borbély Fanni

A templom és a cínteremfal közvetlen szomszéságában épül újjá az imaház, műemlékvédelmi engedéllyel

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Javában folyik az építkezés az imaháznál • Fotó: Borbély Fanni

Javában folyik az építkezés az imaháznál

Fotó: Borbély Fanni

Folytatnák a cinteremfal felújítását • Fotó: Borbély Fanni

Folytatnák a cinteremfal felújítását

Fotó: Borbély Fanni

A cínteremfalat tartó többszáz éves deszkák konzerválódtak • Fotó: Borbély Fanni

A cínteremfalat tartó többszáz éves deszkák konzerválódtak

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A templomot körülvevő cinterem-fal tatarozását is szeretnék befejezni, nyolcvan százalékban van kész • Fotó: Borbély Fanni

A templomot körülvevő cinterem-fal tatarozását is szeretnék befejezni, nyolcvan százalékban van kész

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszentmárton műemléktemploma • Fotó: Borbély Fanni

Csíkszentmárton műemléktemploma

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszentmárton
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