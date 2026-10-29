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Közösségi térré alakul a műemléktemplom mellett újjáépülő imaház Csíkszentmártonban Közösségi térnek szánják a csíkszentmártoni római katolikus templom szoros szomszédságában újjáépülő imaházat. A kivitelező nyár óta dolgozik az épületen, az építkezés műemlékvédelmi szempontból is különös figyelmet kap. Mutatjuk a látványterveket. Barabás Hajnal 2026. október 29., 09:582026. október 29., 09:58

Fotó: Borbély Fanni

Közösségi térnek szánják a csíkszentmártoni római katolikus templom szoros szomszédságában újjáépülő imaházat. A kivitelező nyár óta dolgozik az épületen, az építkezés műemlékvédelmi szempontból is különös figyelmet kap. Mutatjuk a látványterveket.

Barabás Hajnal 2026. október 29., 09:582026. október 29., 09:58

Előrehaladott állapotba jutott a csíkszentmártoni templom melletti imaház újjáépítése. A kivitelezést tavaly nyáron kezdték el, most a födém betonozásánál tartanak. Czikó László helyi plébános érdeklődésünkre elmondta, Hirdetés

ez a beruházás nem csupán egy régi épület megújítását jelenti, hanem a közösségi élet erősítését is szolgálja.

A plébánián működő csoportoknak jelenleg nehéz megfelelő helyet biztosítani, az új tér azonban többféle tevékenységre adhat majd lehetőséget, például közös imádkozásokra, közösségi találkozókra, csoportfoglalkozásokra és kóruspróbákra is.

Czikó László, csíkszentmártoni plébános Fotó: Borbély Fanni

A plébános hozzátette, a közösségi teremben akár megemlékezéseket, hideg időben pedig szentmiséket lehet tartani, hogy ilyenkor ne kelljen használni a nagy templomot. Az épület manzárdján szolgálati lakásnak és irodának biztosítanak majd helyet. A templom szoros közelében zajló építkezés műemlékvédelmi szempontból is különös figyelmet kap, tudtuk meg. A római katolikus templom és a körülötte húzódó cinteremfal is műemléki védettséget élvez, ezért a terveket a műemlékvédelmi hatóság előírásaihoz kellett igazítani, a munkálatok pedig a szükséges engedélyek birtokában zajlanak – húzta alá.

Az épület az 1900-as évek elején épült harangozói lakásként,

később imaházként kezdték el használni. Mivel állapota időközben nagyon leromlott, ezért az egyházközség a felújítása és bővítése mellett döntött.

Így fog kinézni az újjáépített imaház Csíkszentmártonban Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Erőss Zsolt építésfelügyelőtől megtudtuk, hogy a kivitelezés 2025. augusztusában kezdődött el. A falak lebontása után azonban kiderült, hogy a régi alapok nem bírják el a tervezett bővítést. Emiatt az alapokat is el kellett bontani, ráadásul a pince elbontása szintén szükségessé vált, holott az eredeti tervben ez még nem szerepelt.

A munkálatok során régészeti leletek is előkerültek.

A feltárást a Csíki Székely Múzeum munkatársai, Botár István és Darvas Lóránd végezték, a leleteket pedig szakszerűen dokumentálták” – osztotta meg az építésfelügyelő.

Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Adományokat fogadnak Az egyházközség az imaház újjáépítése mellett további két tervet szeretne valóra váltani. Egyrészt folytatni szeretnék a templomot körülölelő cinteremfal tatarozását, a bejárati kapuk felújítását, másrészt rendeznék a temető környékét, bejáratához kiállítótermet építenének, valamint parkolókat is létrehoznának.

A csíkszentmártoni plébánia tervei megvalósulását pályázati forrásokból, saját pénzből és a hívek adományából kezdte el.

Czikó László nem tudta megmondani, mikorra tudnak elkészülni a beruházásokkal, pénzforrásokra lesz még szükségük, ezért kérik a hívek imáit és hálásan köszönik eddigi támogatásaikat.

Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Aki hozzájárulna anyagiakkal a beruházás kivitelezéshez, a következő számlára utalhat: Parohia Romano Catolica Sinmartin RO75 RNCB 0152 0423 6067 0001 RNCBROBU.

Az imaház hátterében látszik a tervezett kiállítóterem épülete is. Az egyházközség ezt is megszeretné valósítani Fotó: Projecta1 Architect Kft.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A templom és a cínteremfal közvetlen szomszéságában épül újjá az imaház, műemlékvédelmi engedéllyel Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Javában folyik az építkezés az imaháznál Fotó: Borbély Fanni

Folytatnák a cinteremfal felújítását Fotó: Borbély Fanni

A cínteremfalat tartó többszáz éves deszkák konzerválódtak Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A templomot körülvevő cinterem-fal tatarozását is szeretnék befejezni, nyolcvan százalékban van kész Fotó: Borbély Fanni