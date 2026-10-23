Két bárban is botrányt rendezett egy felfegyverkezett férfi Csíkszeredában – videóval

Két embert bántalmazott, több vendéget pedig erőszakkal fenyegetett meg egy 43 éves férfi Csíkszeredában. A rendőrök kardot, két bicskát, boxert és könnygázspray-t is találtak nála. A férfit pszichiátriai osztályra utalták be.

Székelyhon 2026. október 23., 11:112026. október 23., 11:11 2026. október 23., 12:182026. október 23., 12:18

Két vendéglátóhelyen is botrányt okozott egy 43 éves férfi csütörtök este Csíkszeredában. Az illető

előbb arcon ütött egy személyt az egyik bárban, majd egy másik helyen is bántalmazott valakit, és több vendéget erőszakkal fenyegetett meg

– közölte kérdésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Hirdetés A hatóságokat este fél kilenc körül értesítették az incidensekről. Az ellenőrzések során

a férfinál egy kardot, két bicskát, egy boxert, egy könnygázspray-t és két P1-es kategóriájú pirotechnikai eszközt találtak,

amelyeket a gyanú szerint engedély nélkül tartott magánál.

Fotó: Hargita megyei rendőrség

A csíkszeredai férfit az incidenst követően elfogták, és egészségügyi intézménybe szállították, majd

szakorvosi vizsgálat után pszichiátriai osztályra utalták be.