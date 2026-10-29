Vadállatnak nézhette a nőt, halálos lövést adott le rá egy férfi

Halálos lövés ért egy 45 éves nőt szerda este a Máramaros megyei Ruszpolyánán. A gyanú szerint egy 35 éves férfi vadászfegyverrel lőtt rá, mert vadállatnak nézhette. A nő a helyszínen életét vesztette.

Székelyhon 2026. október 29., 10:232026. október 29., 10:23

A Máramaros megyei rendőrséget szerda este, október 28-án, 21 óra körül értesítették arról, hogy egy nőt meglőttek a Máramaros megyei Ruszpolyánán. A helyszínre érkező rendőrök

egy 45 éves nőt találtak, akinek a nyakán lőtt seb volt.

Halálát a helyszínen megállapították – számolt be csütörtökön a Máramaros Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján az Agerpres. Hirdetés A rendőrök az első vizsgálatok során azonosítottak egy 35 éves férfit, akit

azzal gyanúsítanak, hogy vadászfegyverével a nő irányába lőtt, mert vadállatnak nézhette.