Átfogó felújításba fogtak a negyven éve épült szépvízi gátnál, halátjáró is épül

Fotó: Borbély Fanni
Négy évtizedes működés után átfogó felújítási és korszerűsítési munkálatok kezdődtek ősszel a szépvízi gátnál. A beruházás célja a víztározó biztonságos üzemeltetésének fenntartása, a gát ugyanis továbbra is megfelelő állapotban van.
„A szépvízi gát testében nem észleltek repedéseket, a létesítmény üzembiztonsága megfelelő” – húzta alá Silviu Gheorghe Boțone, az Olt Vízügyi Igazgatóság vezetője, akitől azt kérdeztük, hogy milyen munkálatok zajlanak jelenleg a víztározónál. A hiteles válaszra azért is szükség volt a részéről, mert
Mint az igazgató a Székelyhonnal közölte, a szépvízi víztározó 1986-ban kezdett el üzemelni.
Fotó: Borbély Fanni
A több mint negyvenéves működés után elindított beruházás célja, hogy átfogó felújítást végezzenek az infrastruktúráján, korszerűsítsék berendezéseit, valamint a műszaki állapotának folyamatos megfigyelésére szolgáló rendszerét. Mindeddig
A terveket az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) szerették volna megvalósítani, azonban a kormány megszorításai miatt ez elmaradt, ezért a beruházást saját és állami költségvetésből végzik most el. Az igazgatótól tudjuk, hogy a kivitelezéshez szeptemberben fogtak hozzá, a munkálatok befejezésének határideje azonban függ majd a jövőben jóváhagyott költségvetéstől.
Fotó: Borbély Fanni
A megvalósítás során felújítják többek között a vízkivételi toronyhoz, az alsó leürítőhöz és a tolózárak kamrájához tartozó hidromechanikai berendezéseket, továbbá az elektromos rendszereket is korszerűsítik.
Fotó: Borbély Fanni
A vízkivételi és kezelőtorony helyisége szintén megújul. Továbbá
Ez a halátjáró nem fogja befolyásolni a gát szerkezetét.
Fotó: Borbély Fanni
A tervek között szerepel még a minimális ökológiai vízhozam biztosítása, valamint a bal oldali hegyoldal és a gát állapotának megfigyelésére szolgáló rendszer kialakítása is. Emellett
Mindezeken túl úszó, növényzettel borított szigetet alakítanak ki. A víztározó egy szakaszán, a vízbefolyásoknál növényzeti védősávokat telepítenek, fákat is ültetnek.
Fotó: Borbély Fanni
A vízügyi igazgató a gát állapotának ellenőrzésére vonatkozó, 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti időszakot vizsgáló tanulmányra is hivatkozott. A dokumentum szerint a gát a megfigyelt időszakban normálisan üzemelt
Az építményen látható deformációkat sem tapasztaltak.
Fotó: Borbély Fanni
A tanulmány következtetése szerint a gát jó állapotban van, és az üzemeltetési szabályzat előírásainak betartásával továbbra is korlátozások nélkül működtethető. A beruházás továbbá rendelkezik a biztonságos üzemeltetéshez szükséges jóváhagyással is, amelyet a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztérium keretében működő országos gátbiztonsági bizottság bocsátott ki.
A bukaresti ítélőtábla szerdán helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség fellebbezésének, és 30 nappal meghosszabbította Călin Georgescu előzetes letartóztatását. A volt elnökjelölt november 27-éig marad letartóztatásban.
Életét vesztette egy kétéves kislány és egy négyéves kisfiú szerda este a Szeben megyei Nagytalmácson, miután füsttel telítődött meg a szoba, amelyben tartózkodtak – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
Fórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen az új, integrált hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán, ami decembertől lép érvénybe.
Mintegy 180 millió lej értékű, vissza nem térítendő uniós forrásokból finanszírozott országos programot készít elő az egészségügyi minisztérium a függőségek megelőzésére, kezelésére és az érintettek rehabilitációjára.
A besztercei önkormányzat véletlenül nyilvánosságra hozta a családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott védett otthon címét, amelyet a törvény szerint titokban kell tartani.
Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak a régészek Konstancán. A kőből készült síremléket a jelenlegi város helyén álló ókori Tomis temetkezőhelyén találták.
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) szerdán közzétette a romániai bírák októberi illetményeit, hangsúlyozva, hogy a legalacsonyabb fizetésű gyakornok bíró bruttó keresete az országos bruttó átlagbér 1,26-szorosa.
November elején újraindulhat a csernavodai atomerőmű két leállított reaktorának egyike, ami enyhítheti a román energiarendszerre nehezedő nyomást – jelentette ki szerdán Cristian Bușoi volt energiaügyi államtitkár.
Mintegy 26 600 eurót csaltak ki egy vállalkozástól ismeretlen elkövetők, akik az adóhatóság és egy bank képviselőinek adták ki magukat. A pénzt egy indonéziai bankszámlára utalták.
szóljon hozzá!