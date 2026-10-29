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Átfogó felújításba fogtak a negyven éve épült szépvízi gátnál, halátjáró is épül

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Négy évtizedes működés után átfogó felújítási és korszerűsítési munkálatok kezdődtek ősszel a szépvízi gátnál. A beruházás célja a víztározó biztonságos üzemeltetésének fenntartása, a gát ugyanis továbbra is megfelelő állapotban van.

Barabás Hajnal

2026. október 29., 07:592026. október 29., 07:59

„A szépvízi gát testében nem észleltek repedéseket, a létesítmény üzembiztonsága megfelelő” – húzta alá Silviu Gheorghe Boțone, az Olt Vízügyi Igazgatóság vezetője, akitől azt kérdeztük, hogy milyen munkálatok zajlanak jelenleg a víztározónál. A hiteles válaszra azért is szükség volt a részéről, mert

a közösségi médiában voltak, akik attól tartottak, hogy megrepedhetett a gát és azért volt szükség a beavatkozásra.

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Mint az igazgató a Székelyhonnal közölte, a szépvízi víztározó 1986-ban kezdett el üzemelni.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A több mint negyvenéves működés után elindított beruházás célja, hogy átfogó felújítást végezzenek az infrastruktúráján, korszerűsítsék berendezéseit, valamint a műszaki állapotának folyamatos megfigyelésére szolgáló rendszerét. Mindeddig

a gáton többnyire karbantartásokat végeztek, a mostani beavatkozás azonban az eddigieknél jóval nagyobb munka lesz.

A terveket az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) szerették volna megvalósítani, azonban a kormány megszorításai miatt ez elmaradt, ezért a beruházást saját és állami költségvetésből végzik most el. Az igazgatótól tudjuk, hogy a kivitelezéshez szeptemberben fogtak hozzá, a munkálatok befejezésének határideje azonban függ majd a jövőben jóváhagyott költségvetéstől.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Milyen felújításokra lehet számítani?

A megvalósítás során felújítják többek között a vízkivételi toronyhoz, az alsó leürítőhöz és a tolózárak kamrájához tartozó hidromechanikai berendezéseket, továbbá az elektromos rendszereket is korszerűsítik.

Helyreállítják ugyanakkor a gát felvíz felőli oldalát, a gyorsvízlevezető csatorna szerkezeti elemeit és az alvízi energiatörő szerkezetet is.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A vízkivételi és kezelőtorony helyisége szintén megújul. Továbbá

korszerű rendszert alakítanak ki a vízfelszínen úszó anyagok, hulladékok összegyűjtésére, és halátjárót is építenek, amely a halállomány fel- és lefelé irányuló vándorlását teszi lehetővé.

Ez a halátjáró nem fogja befolyásolni a gát szerkezetét.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A tervek között szerepel még a minimális ökológiai vízhozam biztosítása, valamint a bal oldali hegyoldal és a gát állapotának megfigyelésére szolgáló rendszer kialakítása is. Emellett

levegőztető rendszert létesítenek a víz minőségének javítására, ugyanakkor megfigyelőpavilont építenek a fajok megfigyelésére.

Mindezeken túl úszó, növényzettel borított szigetet alakítanak ki. A víztározó egy szakaszán, a vízbefolyásoknál növényzeti védősávokat telepítenek, fákat is ültetnek.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Jó állapotban van a gát

A vízügyi igazgató a gát állapotának ellenőrzésére vonatkozó, 2025 augusztusa és 2026 júliusa közötti időszakot vizsgáló tanulmányra is hivatkozott. A dokumentum szerint a gát a megfigyelt időszakban normálisan üzemelt

nem észleltek nedvesedési zónákat, a rézsűk egyenetlenségeit, repedéseket, források megjelenését vagy vízlefolyás okozta eróziós nyomokat.

Az építményen látható deformációkat sem tapasztaltak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A tanulmány következtetése szerint a gát jó állapotban van, és az üzemeltetési szabályzat előírásainak betartásával továbbra is korlátozások nélkül működtethető. A beruházás továbbá rendelkezik a biztonságos üzemeltetéshez szükséges jóváhagyással is, amelyet a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztérium keretében működő országos gátbiztonsági bizottság bocsátott ki.

Csíkszék Szépvíz
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