A gyermekvédelem is foglalkozik a besztercei iskolai késelés ügyével

Továbbra is vizsgálja annak a 13 éves fiúnak az ügyét a Beszterce-Naszód megyei gyermekvédelmi igazgatóság (DGASPC), aki október 19-én késsel megsebesített egy tanárnőt és két diákot egy besztercei iskolában.

Székelyhon 2026. október 28., 15:192026. október 28., 15:19

Az intézmény szóvivője, Camelia Mureșan szerdán az Agerpresnek elmondta, hogy szakemberek bevonásával

részletesen értékelik a fiú helyzetét, majd döntenek a hatáskörükbe tartozó gyermekvédelmi intézkedésekről és szakellátásról.

A vizsgálat keretében a diákkal és szüleivel is találkoznak. Hirdetés A besztercei bíróság korábban nyolc, egyenként 12 hónapra szóló távoltartási végzést adott ki a fiúval szemben. Ezek értelmében

legalább 50 méteres távolságot kell tartania az érintettektől és lakóhelyüktől, valamint az iskolától, és elektronikus nyomkövetőt kell viselnie.

A nyolcadik távoltartási végzésben a bíróság azt is elrendelte, hogy a fiú pszichológiai tanácsadáson vegyen részt.

A 13 éves tanuló kedden elhagyta a kolozsvári gyermekpszichiátriát, az iskola vezetősége pedig kizárta az intézményből.