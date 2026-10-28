Kelemen Hunor: a közigazgatási reformot alaposan elő kell készíteni, és a helyieket is meg kell kérdezni

Fotó: Pinti Attila
Romániának szüksége van közigazgatási reformra, de azt alaposan át kell gondolni és elő kell készíteni – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke a parlamentben nyilatkozott erről az újságíróknak. Mint hangsúlyozta, a települések esetleges összevonásáról csak
ezért helyi népszavazásokra is szükség van.
Kelemen Hunor Dániát hozta fel példaként, ahol a települések önkéntes összevonása több évtizedes folyamat volt. Mint mondta,
Az RMDSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy Románia részese legalább két olyan nemzetközi egyezménynek – a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája és a nemzeti kisebbségek jogairól szóló charta–, amelyek a hasonló átszervezéseket népszavazáshoz kötik, és
Kelemen azt is elmondta, hogy a közigazgatási reformról egyelőre sem a Szociáldemokrata Párttal (PSD), sem Luca Niculescu miniszterelnökkel nem egyeztetett.
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