Ursula Von der Leyen Budapesten: Magyarország világossá tette, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható

Magyarország ismét elküldte a világnak a remény üzenetét: világossá tette, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható, a dezinformációt és a félelemkeltést le lehet győzni, a demokrácia jövője a nép kezében van – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján Budapesten, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen.

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Von der Leyen az MTI beszámolója szerint hangsúlyozta: a demokrácia győzelme nem elkerülhetetlen és a történelem nem egyenes út.

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„Minden generációnak meg kell vívnia a saját küzdelmét, hogy újjáélessze a szabadságot és a demokráciát. Erkölcsi értelemben ez ennek az évfordulónak a szíve-lelke. A tanulság, amelyet soha nem szabad elfelejtenünk” – jelentette ki.

Mint mondta, „a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése”.