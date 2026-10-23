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Ursula Von der Leyen Budapesten: Magyarország világossá tette, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

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Magyarország ismét elküldte a világnak a remény üzenetét: világossá tette, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható, a dezinformációt és a félelemkeltést le lehet győzni, a demokrácia jövője a nép kezében van – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján Budapesten, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen.

Székelyhon

2026. október 23., 18:132026. október 23., 18:13

Von der Leyen az MTI beszámolója szerint hangsúlyozta: a demokrácia győzelme nem elkerülhetetlen és a történelem nem egyenes út.

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„Minden generációnak meg kell vívnia a saját küzdelmét, hogy újjáélessze a szabadságot és a demokráciát. Erkölcsi értelemben ez ennek az évfordulónak a szíve-lelke. A tanulság, amelyet soha nem szabad elfelejtenünk” – jelentette ki.

Mint mondta, „a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése”.

Idézet
Magyarország népe az esélytelenséggel dacolva harcolt a szabadságért, a demokráciáért és az igazságosságért, és olyan értékek mellett állt ki, melyek meghatározzák a mai Európáról alkotott képünket: a szabad választások, a szólásszabadság és a gondolatszabadság, a szabad élet, a korrupció nélküli kormányzás”

– fogalmazott.

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Galéria

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Magyarország ismét lehívhatja az európai uniós forrásokat

Magyarországon a reformok valódi eredményeket hoznak, az ország ismét lehívhatja az európai forrásokat – mondta még az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapesten.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából az Országházban elmondott beszédében von der Leyen kiemelte, hogy

  • a magyar kormány megerősítette a többi között a csalás és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat

  • és átláthatóbbá tette a közpénzek elköltésének mikéntjét,

  • valamint az ország csatlakozik az Európai Ügyészséghez is.

• Fotó: Purger Tamás/MTI Galéria

Fotó: Purger Tamás/MTI

Hozzátette: az idei év végéig a Next Generation EU (NGEU) uniós helyreállítási alaptól kezdve a tudományos élet szabadságához kapcsolódó alapokig további fejlemények várhatók.

„A komoly erőfeszítések eredménnyel járnak. A befektetői bizalom erősödik. Magyarország közös jövőnk iránti megújult elkötelezettségének köszönhetően pedig Európa is erősebb” – szögezte le von der Leyen.

Magyarország
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