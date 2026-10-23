Ursula Von der Leyen Budapesten: Magyarország világossá tette, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Magyarország ismét elküldte a világnak a remény üzenetét: világossá tette, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható, a dezinformációt és a félelemkeltést le lehet győzni, a demokrácia jövője a nép kezében van – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján Budapesten, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen.
Von der Leyen az MTI beszámolója szerint hangsúlyozta: a demokrácia győzelme nem elkerülhetetlen és a történelem nem egyenes út.
„Minden generációnak meg kell vívnia a saját küzdelmét, hogy újjáélessze a szabadságot és a demokráciát. Erkölcsi értelemben ez ennek az évfordulónak a szíve-lelke. A tanulság, amelyet soha nem szabad elfelejtenünk” – jelentette ki.
Mint mondta, „a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése”.
– fogalmazott.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Magyarországon a reformok valódi eredményeket hoznak, az ország ismét lehívhatja az európai forrásokat – mondta még az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapesten.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából az Országházban elmondott beszédében von der Leyen kiemelte, hogy
a magyar kormány megerősítette a többi között a csalás és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó szabályokat
és átláthatóbbá tette a közpénzek elköltésének mikéntjét,
valamint az ország csatlakozik az Európai Ügyészséghez is.
Fotó: Purger Tamás/MTI
Hozzátette: az idei év végéig a Next Generation EU (NGEU) uniós helyreállítási alaptól kezdve a tudományos élet szabadságához kapcsolódó alapokig további fejlemények várhatók.
„A komoly erőfeszítések eredménnyel járnak. A befektetői bizalom erősödik. Magyarország közös jövőnk iránti megújult elkötelezettségének köszönhetően pedig Európa is erősebb” – szögezte le von der Leyen.
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