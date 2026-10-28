Jogerős döntés után kezdődik a bentlakásomlás-per tárgyalása

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla részben megváltoztatta a Maros Megyei Törvényszék korábbi döntését, és jogerősen elrendelte a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia nyomán indult per elsőfokú tárgyalásának elkezdését.

Kovács Attila 2026. október 28., 12:152026. október 28., 12:15

Igen hosszúra, több mint egy évre nyúlt a Székelyudvarhelyen történt tragédia nyomán indult büntetőeljárás, majd vádemelés után kezdődött per első, előkészítő szakasza. Hirdetés Ennek során a bizonyítékok ismertetése mellett lehetőség volt az addig benyújtott kérések és kifogások elbírálására,

a tárgyalást vezető bírónak pedig meg kellett állapítania a pert tárgyaló bíróság illetékességét, és a büntetőeljárás nyomozati szakaszában történt bizonyítás törvényességét.

A büntetőper előkészítő szakaszának első felvonása júniusban ért véget, amikor a Maros Megyei Törvényszék megállapította, hogy a vádhatóság által bemutatott bizonyítékok alapján

jogszerűen elkezdődhet a bentlakásnál történt falomlás miatt megvádolt három személy elleni büntetőper elsőfokú tárgyalása.

A júniusban kihirdetett döntés ellen mindhárom vádlott, valamint az ügyészség is fellebbezett, ezeket a fellebbviteli bíróság, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla bírálta el. A napokban kihirdetett határozat szerint az ítélőtábla az összes, vádlottak által benyújtott fellebbezést megalapozatlannak minősítette és elutasította, viszont elfogadta a vádhatóság fellebbezését, és részben megváltoztatta a Maros Megyei Törvényszék korábbi rendelkezéseit. Így megsemmisítette a törvényszék márciusban hozott határozatának egy részét, amelyekkel érvénytelenítették azon ügyészi rendeleteket, amelyek kiterjesztették a büntetőeljárást az 1995. évi 10. számú törvény 1., 2., és 3. cikkében megjelölt bűncselekményekre, megváltoztatva az ügy jogi besorolását. korábban írtuk Bíróság előtt a székelyudvarhelyi bentlakásomlás-ügy vádlottjai Három személy ellen emelt vádat az ügyészség a Székelyudvarhelyen több mint egy éve történt tragédia miatt, amikor a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának omlása nyomán két diák életét vesztette. A bíróságra benyújtott vádiratból szemléztünk. Ezek a jogszabályi előírások olyan építkezés tervezését, tervellenőrzését, szakértői vizsgálatát, kivitelezését büntetik, amelynek során

nem tartották be a stabilitásra vonatkozó műszaki előírásokat, ezzel veszélyeztetve egy vagy több személy életét vagy testi épségét, és emberéletek elvesztésével, súlyos sérülésekkel, az épület vagy berendezések részleges vagy teljes megsemmisülését eredményezték.

Szintén megsemmisítették azt a határozatot, amellyel a törvényszék korábban elfogadott több kifogást, törvénytelennek minősítve az egyik vádlott 2023 decemberében történt három rendbeli kihallgatását, elrendelve az erről készült több mint 10 oldalnyi jegyzőkönyv eltávolítását az ügyiratból.

A per elsőfokú tárgyalása a Maros Megyei Törvényszéken kezdődik, az első időpontot még nem jelölték ki.