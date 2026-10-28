Jogerős döntés után kezdődik a bentlakásomlás-per tárgyalása

A tragédia után felelősöket kerestek
Fotó: László Ildikó
A Marosvásárhelyi Ítélőtábla részben megváltoztatta a Maros Megyei Törvényszék korábbi döntését, és jogerősen elrendelte a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia nyomán indult per elsőfokú tárgyalásának elkezdését.
Igen hosszúra, több mint egy évre nyúlt a Székelyudvarhelyen történt tragédia nyomán indult büntetőeljárás, majd vádemelés után kezdődött per első, előkészítő szakasza.
Ennek során a bizonyítékok ismertetése mellett lehetőség volt az addig benyújtott kérések és kifogások elbírálására,
A büntetőper előkészítő szakaszának első felvonása júniusban ért véget, amikor a Maros Megyei Törvényszék megállapította, hogy a vádhatóság által bemutatott bizonyítékok alapján
A júniusban kihirdetett döntés ellen mindhárom vádlott, valamint az ügyészség is fellebbezett, ezeket a fellebbviteli bíróság, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla bírálta el. A napokban kihirdetett határozat szerint az ítélőtábla az összes, vádlottak által benyújtott fellebbezést megalapozatlannak minősítette és elutasította, viszont elfogadta a vádhatóság fellebbezését, és részben megváltoztatta a Maros Megyei Törvényszék korábbi rendelkezéseit. Így megsemmisítette a törvényszék márciusban hozott határozatának egy részét, amelyekkel érvénytelenítették azon ügyészi rendeleteket, amelyek kiterjesztették a büntetőeljárást az 1995. évi 10. számú törvény 1., 2., és 3. cikkében megjelölt bűncselekményekre, megváltoztatva az ügy jogi besorolását.
Három személy ellen emelt vádat az ügyészség a Székelyudvarhelyen több mint egy éve történt tragédia miatt, amikor a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának omlása nyomán két diák életét vesztette. A bíróságra benyújtott vádiratból szemléztünk.
Ezek a jogszabályi előírások olyan építkezés tervezését, tervellenőrzését, szakértői vizsgálatát, kivitelezését büntetik, amelynek során
Szintén megsemmisítették azt a határozatot, amellyel a törvényszék korábban elfogadott több kifogást, törvénytelennek minősítve az egyik vádlott 2023 decemberében történt három rendbeli kihallgatását, elrendelve az erről készült több mint 10 oldalnyi jegyzőkönyv eltávolítását az ügyiratból.
A vádhatóság szerint a 2023. december 18-i, két halálos áldozatot követelő falomlás azután következett be, hogy az épület felújítására készülve a megbízott kivitelező a vízszigetelés elkészítése és a vízelvezetés érdekében több mint két méter mély árkot ásott a bentlakás épületének külső falánál. A Marosvásárhelyi Ítélőtáblai Ügyészség először
az építkezések minőségi követelményeire vonatkozó törvény megsértésével,
gondatlanságból elkövetett emberöléssel
és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel gyanúsított meg három személyt.
Majdnem egy évvel a tragédiát követően iktatták a Hargita Megyei Törvényszéken az ügy vádiratát, amelyben V. Zsolt műépítészt, L. Szilveszter Sándort, az ásást végző cég ügyvezetőjét, és S. Károly Róbertet, aki az épület tulajdonosát, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Érsekséget képviselte az épületfelújítási projektben, az 1995. évi 10. számú törvény már említett előírásainak megsértésével vádolták.
A három vádlottat ugyanakkor
két személy sérelmére elkövetett bántalmazással,
valamint engedély nélkül, vagy az előírások betartásának elmulasztásával végzett építkezési munkálatokban való bűnrészességgel is
megvádolta az ügyészség.
A tragédia anyagi felelősséget illetően a vádlottak és az érintett cégek, biztosítótársaság, illetve a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség javainak zárolását 4,7 millió euró értékben már 2025 júliusában helybenhagyta az előkészítő ülést vezető bíró.
Összesen ekkora erkölcsi kártérítési igénnyel lépett be ugyanis a perbe több polgári fél, a tragédiában elhunyt diákok családtagjai, akik egyenként 400 ezer és 725 ezer euró közötti összegeket kérnek.
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