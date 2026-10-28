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Vonatszerencsétlenség történt Spanyolországban, sokan meghaltak

• Fotó: Ismael Herrero/EPA/Agerpres

Fotó: Ismael Herrero/EPA/Agerpres

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Halálos vasúti szerencsétlenség történt szerdán a spanyolországi Urda település közelében, legkevesebb tíz ember életét vesztette – a közölte Kasztília-La Mancha tartományi kormányának szóvivője.

Székelyhon

2026. október 28., 12:332026. október 28., 12:33

2026. október 28., 12:362026. október 28., 12:36

Esther Padilla a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) elmondta: a baleset helyszínén a tűzoltók megkezdték a mentést, elképzelhető, hogy az áldozatok száma emelkedni fog.

A tragédia kora reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességű vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagysebességű vonatával.

Az ütközés következtében az Iryo járatának utolsó két kocsija felborult és lezuhant a töltésről.

A vasúti forgalmat felfüggesztették Madrid és Sevilla között.

Külföld
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