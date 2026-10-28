Vonatszerencsétlenség történt Spanyolországban, sokan meghaltak

Halálos vasúti szerencsétlenség történt szerdán a spanyolországi Urda település közelében, legkevesebb tíz ember életét vesztette – a közölte Kasztília-La Mancha tartományi kormányának szóvivője.

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Esther Padilla a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) elmondta: a baleset helyszínén a tűzoltók megkezdték a mentést, elképzelhető, hogy az áldozatok száma emelkedni fog.

????ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Hirdetés Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

A tragédia kora reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességű vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagysebességű vonatával.

???? #ULTIMAHORA Nuevas imágenes en exclusiva del accidente ferroviario Madrid-Sevilla: chocan un Iryo y un AVE en Yébenes (Toledo).

Se confirma que hay muchos muertos. https://t.co/36GzsBijv9 — SerFortes (@ser_fortes) October 28, 2026

Az ütközés következtében az Iryo járatának utolsó két kocsija felborult és lezuhant a töltésről.

A vasúti forgalmat felfüggesztették Madrid és Sevilla között.