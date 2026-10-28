Vonatszerencsétlenség történt Spanyolországban, sokan meghaltak

Fotó: Ismael Herrero/EPA/Agerpres
Halálos vasúti szerencsétlenség történt szerdán a spanyolországi Urda település közelében, legkevesebb tíz ember életét vesztette – a közölte Kasztília-La Mancha tartományi kormányának szóvivője.
2026. október 28., 12:332026. október 28., 12:33
2026. október 28., 12:362026. október 28., 12:36
Esther Padilla a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) elmondta: a baleset helyszínén a tűzoltók megkezdték a mentést, elképzelhető, hogy az áldozatok száma emelkedni fog.
????ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.Hirdetés
Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.
Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK— Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026
A tragédia kora reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) egy nagysebességű vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagysebességű vonatával.
???? #ULTIMAHORA Nuevas imágenes en exclusiva del accidente ferroviario Madrid-Sevilla: chocan un Iryo y un AVE en Yébenes (Toledo).— SerFortes (@ser_fortes) October 28, 2026
Se confirma que hay muchos muertos. https://t.co/36GzsBijv9
Az ütközés következtében az Iryo járatának utolsó két kocsija felborult és lezuhant a töltésről.
A vasúti forgalmat felfüggesztették Madrid és Sevilla között.
VIDEO: Wagon lies entirely off tracks after train collision between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain; at least 39 dead https://t.co/81mgJOUkyl— Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026
Késsel támadt egy feltehetően kiskorú személy az izraeli nagykövetséget őrző rendőrre Belgrádban szerdára virradó éjszaka, a rendőr lelőtte a támadót.
Minden idők legmagasabb, 44,9 százalékos részvételi arányát mérték az izraeli parlamenti választásokon kedd délután kettőig – írja az MTI a központi választási bizottság közlésére hivatkozva.
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jobb eredményre számított a vasárnapi előre hozott szerbiai parlamenti választáson, de sikernek tartja, hogy a párt megőrizte parlamenti képviseletét – jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke.
Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előre hozott parlamenti választáson.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy beleegyezne egy olyan megállapodásba, amely leállítaná a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, mivel ez szerinte a háború lezárásának megvalósítható módja.
Kihirdették hétfő este a francia nagyvárosokban az első kijárási korlátozásokat a prefektusok, hogy megakadályozzák az újabb erőszakos cselekményeket és éjszakai fosztogatásokat.
Emmanuel Macron szerint Franciaországban a szégyenérzet és düh uralkodik amiatt, hogy a középiskolákban hetekig tartó megmozdulásokat zavargások és fosztogatások kísérték országszerte.
A francia nagyvárosok utcáin a pusztulás látványa fogadta vasárnap a járókelőket a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulás során történt erőszakos cselekmények és fosztogatások után.
Csatatérré változott a Milánó városközpontjában található Dóm tér, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután.
Százezrek vettek részt szombaton a francia nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tiltakozásul az egykori sárgamellényesek és a diákok által meghirdetett felvonulásokon.
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