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A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke jobb eredményre számított a szerbiai választáson, Magyar Péter gratulált a győztesnek

• Fotó: Facebook/Dr. Pásztor Bálint

Fotó: Facebook/Dr. Pásztor Bálint

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A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jobb eredményre számított a vasárnapi előre hozott szerbiai parlamenti választáson, de sikernek tartja, hogy a párt megőrizte parlamenti képviseletét – jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke.

Székelyhon

2026. október 26., 10:072026. október 26., 10:07

A Szabadkán tartott vasárnap esti sajtótájékoztatóján a pártelnök közölte, hogy

az előzetes adatok alapján a VMSZ két-három parlamenti mandátumra számíthat.

Kijelentette, hogy a kampány során tapasztalt hangulat alapján ennél több képviselői hely megszerzésében reménykedtek, ugyanakkor szerinte

a párt talpon maradt, és várhatóan a szerbiai politikai élet harmadik vagy negyedik legerősebb parlamenti szereplője lesz.

Pásztor Bálint rámutatott, hogy a választás referendum jellegű légkörben zajlott, és olyan politikai pártok is kiestek a parlamentből, amelyek az elmúlt 36 évben folyamatosan rendelkeztek képviselettel.

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Hozzátette, az előzetes eredmények szerint az Egyetemista Lista és az Aleksandar Vucic vezette Egyesült Szerbia lista mellett csak a nemzeti kisebbségi pártok szerezhetnek mandátumot.

A pártelnök örömét fejezte ki, amiért a választás demokratikus légkörben zajlott, és magas volt a részvételi arány. Megköszönte a választópolgárok részvételét, különösen azoknak a támogatását, akik a VMSZ-re szavaztak.

Pásztor Bálint gratulált a választást megnyerő egyetemista mozgalomnak, és megköszönte a veszteseknek, hogy elismerték vereségüket.

Véleménye szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy Szerbiában a választást követő napokban is megmaradjon a béke és a nyugalom.

Hangsúlyozta: a VMSZ számára a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarságnak a következő parlamenti ciklusban is lesz képviselete a szerb törvényhozásban.

A VMSZ-nek a leköszönő parlamentben hat képviselője volt, így az előzetes eredmények alapján a párt parlamenti mandátumainak száma jelentősen csökkent.

Magyar Péter gratulált a szerbiai választáson győztes lista vezetőinek

Magyar Péter magyar miniszterelnök telefonon gratulált a szerbiai választáson vasárnap győztes lista vezetőinek.

A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta, biztosította őket Magyarország támogatásáról.

Idézet
Örömmel hallottam, mekkora erőt adott nekik e nehéz küzdelemben a mi áprilisi győzelmünk”

– tette hozzá.

Korábban Magyar Péter szintén a Facebook-oldalán felidézte, hogy Aleksandar Vucic bejelentette a vereségét, az Egyetemista Lista abszolút többséget szerez a választáson. Úgy fogalmazott: „Szerbiában országszerte örömünnep kezdődött az utcákon. Ismerős?”

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Vasárnap este Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson Belgrádban. A rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte: az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista 135-140, míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

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