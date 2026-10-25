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Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Szeptemberben 12 003-an részesültek különnyugdíjban Romániában. A legtöbben bíróként és ügyészként vonultak nyugdíjba, ebben a kategóriában az átlagos juttatás meghaladta a 25 ezer lejt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár adataiból.

Székelyhon

2026. október 25., 12:472026. október 25., 12:47

Az idei év szeptemberében 12 003 személy részesült különnyugdíjban Romániában, nyolccal több, mint augusztusban. Közülük 7934-en a társadalombiztosítási költségvetésből finanszírozott, járulékfizetésen alapuló nyugdíjat is kaptak – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) összesítéséből, melyet az Agerpres szemlézett.

A legtöbb különnyugdíjas a bírák és ügyészek közül került ki: 5875-en kaptak juttatást az erre vonatkozó törvény alapján.

Ebben a kategóriában volt a legmagasabb a különnyugdíj átlagos összege is, amely elérte a 25 682 lejt.

A CNPP közlése szerint az összegből kisebb része a társadalombiztosítási költségvetésből, nagyobb része pedig az állami költségvetésből származott.

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A polgári repülés hivatásos repülőszemélyzete közül 1314-en részesültek különnyugdíjban, az átlagos juttatásuk 13 179 lej volt. A Számvevőszék nyugdíjasai esetében 712 kedvezményezettet tartottak nyilván, átlagosan 10 790 lejes nyugdíjjal.

A bíróságok és ügyészségek szakosított kisegítő személyzetének körében 2470-en kaptak különnyugdíjat, átlagosan 7381 lejt. A parlamenti köztisztviselők esetében 856 kedvezményezettet és 6285 lejes átlagot jegyeztek, míg a diplomáciai és konzuli testület volt tagjai közül 776-an részesültek ilyen juttatásban, átlagosan 7062 lej értékben.

Belföld
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