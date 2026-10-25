Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában

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Fotó: Borbély Fanni
Szeptemberben 12 003-an részesültek különnyugdíjban Romániában. A legtöbben bíróként és ügyészként vonultak nyugdíjba, ebben a kategóriában az átlagos juttatás meghaladta a 25 ezer lejt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár adataiból.
Az idei év szeptemberében 12 003 személy részesült különnyugdíjban Romániában, nyolccal több, mint augusztusban. Közülük 7934-en a társadalombiztosítási költségvetésből finanszírozott, járulékfizetésen alapuló nyugdíjat is kaptak – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) összesítéséből, melyet az Agerpres szemlézett.
A legtöbb különnyugdíjas a bírák és ügyészek közül került ki: 5875-en kaptak juttatást az erre vonatkozó törvény alapján.
A CNPP közlése szerint az összegből kisebb része a társadalombiztosítási költségvetésből, nagyobb része pedig az állami költségvetésből származott.
A polgári repülés hivatásos repülőszemélyzete közül 1314-en részesültek különnyugdíjban, az átlagos juttatásuk 13 179 lej volt. A Számvevőszék nyugdíjasai esetében 712 kedvezményezettet tartottak nyilván, átlagosan 10 790 lejes nyugdíjjal.
A bíróságok és ügyészségek szakosított kisegítő személyzetének körében 2470-en kaptak különnyugdíjat, átlagosan 7381 lejt. A parlamenti köztisztviselők esetében 856 kedvezményezettet és 6285 lejes átlagot jegyeztek, míg a diplomáciai és konzuli testület volt tagjai közül 776-an részesültek ilyen juttatásban, átlagosan 7062 lej értékben.
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