Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában

Szeptemberben 12 003-an részesültek különnyugdíjban Romániában. A legtöbben bíróként és ügyészként vonultak nyugdíjba, ebben a kategóriában az átlagos juttatás meghaladta a 25 ezer lejt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár adataiból.

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Az idei év szeptemberében 12 003 személy részesült különnyugdíjban Romániában, nyolccal több, mint augusztusban. Közülük 7934-en a társadalombiztosítási költségvetésből finanszírozott, járulékfizetésen alapuló nyugdíjat is kaptak – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) összesítéséből, melyet az Agerpres szemlézett.

A legtöbb különnyugdíjas a bírák és ügyészek közül került ki: 5875-en kaptak juttatást az erre vonatkozó törvény alapján.