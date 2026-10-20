Ma dönt az új kormányról a parlament

A parlament két háza kedden délután ül össze a bizalmi szavazásra. Golyókkal voksolnak. Archív
Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Kedden délután két órától kezdődő együttes ülésén szavaz a képviselőház és a szenátus a Luca Niculescu-kormány beiktatásáról, miután hétfőn, illetve kedden délelőtt folytatva meghallgatták a parlamenti szakbizottságok a felálló kormány miniszterjelöltjeit.
2026. október 20., 11:032026. október 20., 11:03
2026. október 20., 11:202026. október 20., 11:20
Luca Niculescu korábban közölte, hogy kormánya Romániában szokatlan összetételű, de megfelel a jelenlegi helyzetnek: a miniszterek egyetlen csapatot alkotnak majd, közös programmal és közös felelősséggel.
Luca Niculescu szerint a hónapok óta tartó politikai válság után olyan kormányra van szükség, amely gyors döntéseket tud hozni, és képes kezelni a halaszthatatlan gazdasági és társadalmi problémákat.
A kijelölt miniszterelnök a pártokkal folytatott tárgyalás után megköszönte a PSD-nek a kormányzati szerepvállalást, valamint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ, a nemzeti kisebbségek frakciója és más parlamenti képviselők támogatását.
Luca Niculescu
Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Az RMDSZ közölte, hogy fél évre szóló támogatási megállapodást kötnek a kormánnyal, de ellenzékben folytatják. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ugyancsak ellenzékbe vonul, de nem szavaz bizalmat a kabinetnek, mint ahogy a szélsőjobboldali AUR sem. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) is ellenzékbe vonul, de a parlamenti szavazáson „szükségből és feltételekhez kötötten” támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását.
Ilyen körülmények között a Niculescu-kabinet megszavazása bizonyosnak tűnik, hiszen a PSD-nek 127 törvényhozója van (92 képviselő és 35 szenátor), a PNL-nek 81 (55, 26), az RMDSZ-nek pedig 31 (21, 10), míg a nemzeti kisebbségek frakciója héttagú. Emellett az Egyesülve Romániáért tizenhat törvényhozója, a BÉKE hét szenátora, valamint a tizennégy független képviselő és nyolc független szenátor is jelezte, hogy megszavazza a kormányt.
A parlamenti matematika szerint így
amelynek szüksége is lesz a többségre, ugyanis várhatóan már az első hónapokban terítékre kerül
a költségvetés kiigazítása,
a 2027-es állami költségvetés év végi elfogadása,
a rászorulók téli energiaszámláinak enyhítése,
a gazdaság élénkítése,
a romániai vállalkozások támogatása,
a költségvetési bevételek hatékonyabb beszedése,
valamint a honvédelem és az ország biztonságának erősítése.
Mindezt a Niculescu-kormány tagjainak kell végrehajtani, akik a következők:
miniszterelnök (független) – Luca Niculescu;
belügyminiszter (PSD) – Marian Neacşu;
közlekedési és infrastrukturális miniszter (PSD) – Ştefan-Ovidiu Popa;
pénzügyminiszter (független) – Alexandru Nazare;
külügyminiszter (független) – Sebastian-Dănuţ Neculăescu;
igazságügyi miniszter (PSD) – Radu Marinescu;
védelmi miniszter (PSD) – Ştefan-Radu Oprea;
gazdasági, digitalizációs, vállalkozási és idegenforgalmi miniszter (PSD) – Daniel-Cătălin Zamfir;
energiaügyi miniszter (független) – Dumitru Chisăliţă;
mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter (PSD) – Florin-Ionuţ Barbu;
környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter (PSD) – Natalia-Elena Intotero;
fejlesztési, közmunkaügyi és közigazgatási miniszter (PSD) – Marcel-Alexandru Stoica;
befektetési és európai projektek minisztere (PSD) – Alexandru-Mihai Ghigiu;
munkaügyi, családügyi, ifjúsági és szociális szolidaritási miniszter (PSD) – Petre Florin Manole;
egészségügyi miniszter (PSD) – Alexandru-Florin Rogobete;
oktatási és kutatási miniszter (független) – Valentin-Sorin Costreie;
kulturális miniszter (független) – Ioana-Ruxandra Victoria Ciocan;
középfokú oktatásért felelős miniszterhelyettes (PSD) – Sorin-Gabriel Ionescu;
digitalizálásért és a mesterséges intelligenciáért felelős miniszterhelyettes (független) – Costinel-Bogdan Dumitru.
Lassan fél éve, hogy kormányválsággal küzd Románia, és ez csak a hivatalos időszak, hiszen Ilie Bolojan PSD–PNL–USR–RMDSZ-es koalíciójának belső bizalmatlansági indexe már a májusi kormánybuktatás előtt is magas volt. A különböző pártok miniszterei, illetve a pártvezetők folyamatosan kérték számon egymást, mígnem
május 5-én a parlament bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolojan vezette kormányt. Ebből kifolyólag több mint öt hónapja Romániának ügyvivő kormánya van.
A kormány megbuktatása után az államfő június 4-én kormányalakítással bízta meg Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, ő azonban visszaadta megbízását, mert nem sikerült parlamenti többséget kialakítania.
Tíz nappal később az államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással, az általa javasolt kormányt a parlament június 22-én elutasította.
Azóta Nicușor Dan elnök több ízben hivatalos és nem hivatalos egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok vezetőivel, hogy közös nevezőre jussanak egy parlamenti többséget kialakítani képes miniszterelnök-jelölt személyét illetően. A szeptemberit megelőzően a legutóbbi hivatalos egyeztetések a Cotroceni-palotában június végén zajlottak.
Az ősz eleji egyeztetések után, szeptember 17-én Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolta miniszterelnöknek Nicușor Dan államfő. Az Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszélő politikusnak azonban nem sikerült megszereznie a parlamenti többséget: a Mureșan-kabinet beiktatását 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak. A kormány beiktatáshoz legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség.
Október elején aztán újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártok képvislőit Nicușor Dan államfő, majd megnevezte jelöltként Luca Niculescut.
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