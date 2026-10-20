Ma dönt az új kormányról a parlament

A parlament két háza kedden délután ül össze a bizalmi szavazásra. Golyókkal voksolnak. Archív

Kedden délután két órától kezdődő együttes ülésén szavaz a képviselőház és a szenátus a Luca Niculescu-kormány beiktatásáról, miután hétfőn, illetve kedden délelőtt folytatva meghallgatták a parlamenti szakbizottságok a felálló kormány miniszterjelöltjeit.

Székelyhon 2026. október 20., 11:032026. október 20., 11:03 2026. október 20., 11:202026. október 20., 11:20

Luca Niculescu korábban közölte, hogy kormánya Romániában szokatlan összetételű, de megfelel a jelenlegi helyzetnek: a miniszterek egyetlen csapatot alkotnak majd, közös programmal és közös felelősséggel.

A kijelölt miniszterelnök kabinetjében a Szociáldemokrata Párt (PSD) által jelölt miniszterek és párton kívüli szakemberek kapnak helyet.

Hirdetés Luca Niculescu szerint a hónapok óta tartó politikai válság után olyan kormányra van szükség, amely gyors döntéseket tud hozni, és képes kezelni a halaszthatatlan gazdasági és társadalmi problémákat. A kijelölt miniszterelnök a pártokkal folytatott tárgyalás után megköszönte a PSD-nek a kormányzati szerepvállalást, valamint a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ, a nemzeti kisebbségek frakciója és más parlamenti képviselők támogatását.

Luca Niculescu Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Az RMDSZ közölte, hogy fél évre szóló támogatási megállapodást kötnek a kormánnyal, de ellenzékben folytatják. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ugyancsak ellenzékbe vonul, de nem szavaz bizalmat a kabinetnek, mint ahogy a szélsőjobboldali AUR sem. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) is ellenzékbe vonul, de a parlamenti szavazáson „szükségből és feltételekhez kötötten” támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását. Ilyen körülmények között a Niculescu-kabinet megszavazása bizonyosnak tűnik, hiszen a PSD-nek 127 törvényhozója van (92 képviselő és 35 szenátor), a PNL-nek 81 (55, 26), az RMDSZ-nek pedig 31 (21, 10), míg a nemzeti kisebbségek frakciója héttagú. Emellett az Egyesülve Romániáért tizenhat törvényhozója, a BÉKE hét szenátora, valamint a tizennégy független képviselő és nyolc független szenátor is jelezte, hogy megszavazza a kormányt. A parlamenti matematika szerint így

a szükséges 233 helyett közel 300 támogató voksra számíthat Niculescu leendő kormánya,