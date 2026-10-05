Nicușor Dan ismét egyeztet a parlamenti pártokkal a miniszterelnök-jelöltről

Fotó: Presidency.ro
Újabb konzultációkat hívott össze hétfőre Nicușor Dan román államfő a parlamenti pártokkal és frakciókkal a következő miniszterelnök-jelölt kijelölése érdekében.
Az egyeztetésekre azt követően kerül sor, hogy a Parlament a múlt héten nem szavazott bizalmat a liberális Siegfried Mureșan által vezetett kormánynak.
Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.
Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett,
Ezt követően az AUR, a PNL, az USR és az RMDSZ delegációja következik.
A parlamenti kisebbségek frakciójával 16.30-kor, az S.O.S. România képviselőivel 17 órakor, a Fiatal Emberek Pártjával (POT) pedig 17.30-kor egyeztet Nicușor Dan. A további parlamenti csoportokkal – köztük az Egyesült Romániáért, a PACE – Întâi România frakcióval, valamint a független parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal – késő délután kerül sor a találkozókra.
A konzultációk előzménye, hogy Siegfried Mureșan, a harmadik miniszterelnök-jelölt az elmúlt öt hónapban, aki
A sikertelen szavazás után ismét az államfő feladata, hogy olyan jelöltet nevezzen meg, aki mögött kialakulhat a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség.
A román alkotmány 103. cikke szerint az elnök a miniszterelnök-jelölt kijelölése előtt konzultál azzal a párttal, amely abszolút többséggel rendelkezik a Parlamentben, ilyen többség hiányában pedig a parlamentben képviselt pártokkal. A kijelölt miniszterelnöknek ezt követően tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a Parlamenttől a kormányprogramról és a teljes kormánylistáról.
Ha az újabb jelölt sem tudja megszerezni a szükséges szavazatszámot, továbbra is fennmarad a politikai patthelyzet, és újabb kormányalakítási kísérletre lehet szükség.
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