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Nicușor Dan ismét egyeztet a parlamenti pártokkal a miniszterelnök-jelöltről

• Fotó: Presidency.ro

Fotó: Presidency.ro

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Újabb konzultációkat hívott össze hétfőre Nicușor Dan román államfő a parlamenti pártokkal és frakciókkal a következő miniszterelnök-jelölt kijelölése érdekében.

Székelyhon

2026. október 05., 08:282026. október 05., 08:28

Az egyeztetésekre azt követően kerül sor, hogy a Parlament a múlt héten nem szavazott bizalmat a liberális Siegfried Mureșan által vezetett kormánynak.

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Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett,

az egyeztetések 14 órakor kezdődnek, elsőként a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőivel találkozik az államfő.

Ezt követően az AUR, a PNL, az USR és az RMDSZ delegációja következik.

A parlamenti kisebbségek frakciójával 16.30-kor, az S.O.S. România képviselőivel 17 órakor, a Fiatal Emberek Pártjával (POT) pedig 17.30-kor egyeztet Nicușor Dan. A további parlamenti csoportokkal – köztük az Egyesült Romániáért, a PACE – Întâi România frakcióval, valamint a független parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal – késő délután kerül sor a találkozókra.

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A konzultációk előzménye, hogy Siegfried Mureșan, a harmadik miniszterelnök-jelölt az elmúlt öt hónapban, aki

nem kapta meg a szükséges parlamenti támogatást a kormányalakításhoz.

A sikertelen szavazás után ismét az államfő feladata, hogy olyan jelöltet nevezzen meg, aki mögött kialakulhat a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség.

A román alkotmány 103. cikke szerint az elnök a miniszterelnök-jelölt kijelölése előtt konzultál azzal a párttal, amely abszolút többséggel rendelkezik a Parlamentben, ilyen többség hiányában pedig a parlamentben képviselt pártokkal. A kijelölt miniszterelnöknek ezt követően tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a Parlamenttől a kormányprogramról és a teljes kormánylistáról.

A kormány beiktatásához a képviselők és szenátorok többségének támogatására van szükség.

Ha az újabb jelölt sem tudja megszerezni a szükséges szavazatszámot, továbbra is fennmarad a politikai patthelyzet, és újabb kormányalakítási kísérletre lehet szükség.

Belföld Politika
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