Nem bírságolhatja meg a rendőrség azokat az autósokat, akik nem tudják felmutatni jogosítványukat vagy járművük forgalmi engedélyét, ha bemutatják személyazonosító okmányuk papíralapú vagy elektronikus másolatát - írja elő a képviselőház által szerdán elfogadott törvénytervezet.

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A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) jogszabályjavaslata a közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletet (KRESZ) módosítja. Az elfogadott tervezet értelmében

a személyazonosító okmányt, a vezetői engedélyt és a forgalmi engedélyt nem kell eredetiben bemutatni,

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ha ezeket a román hatóságok állították ki, és adataikat a közlekedési rendőr a hivatalos adatbázisokban ellenőrizni tudja. A személyazonosító okmány másolatának papíralapú vagy elektronikus bemutatása azonban továbbra is kötelező.

A törvénytervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla – adta hírül az Agerpres.