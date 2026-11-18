Csángóföldön tájékozódtak a magyar kormány képviselői – Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Kollai István külhoni magyarokért felelős helyettes államtitkár – a moldvai csángók helyzetéről, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) munkájáról – közölte szerdán a moldvai csángó közösségeket összefogó szervezet Facebook-oldalán.

Székelyhon 2026. november 18., 15:042026. november 18., 15:04

A tájékoztatás szerint Heidl György és Kollai István hétfőn és kedden kétnapos moldvai látogatáson vett részt. Több csángó településre ellátogattak, az MCSMSZ vezetőivel, a moldvai magyar oktatási programban részt vevő pedagógusokkal és diákokokkal is találkoztak.

A csíkszeredai csángó kollégiumot, valamint a bákói magyar házat is meglátogatták.

Hirdetés A magyar kormány képviselői moldvai útjuk során Gajdárra, Lujzikalagorba, Somoskára, Klézsére, Budára, Pokolpatakra, Lábnyikra, Magyarfaluba és Nagypatakra is ellátogattak. A falvakban a csángóföldi magyar oktatási programban részt vevő gyerekekkel – óvodásokkal és iskolásokkal egyaránt –, hagyományőrzőkkel és az MCSMSZ kötelékében dolgozó pedagógusokkal találkoztak – írja az MTI. Megtekintették a szövetség által működtetett magyar házakat, tájházakat, Lábnyikban a szociális konyhát, Nagypatakon a magyarországi segítséggel felújított műemlék fatemplomot nézték meg. A budapesti vendégek olyan helyszínekre is eljutottak, ahol a szövetségnek nincs saját ingatlana, és programjai bérelt helyiségekben zajlanak – írta az MCSMSZ. A tájékoztatás szerint Heidl György és Kollai István a bákói magyar házban az ott dolgozó pedagógusokkal találkozott, felkeresték a tervezett bákói kollégium helyszínét, és tájékozódtak az intézmény létrehozásának tervéről. A csíkszeredai csángó kollégiumba is ellátogattak, ahol diákokkal, nevelőkkel és az intézmény vezetőivel találkoztak.

A kollégiumot a Csíkszeredában magyarul tanuló moldvai középiskolások számára működteti a csángószövetség.

A magyar kormány képviselői az MCSMSZ vezetőivel folytatott megbeszélésen részletesen áttekintették a csángóföldi közösségek jelenlegi helyzetét és a szövetség által működtetett programokat – közölte a szervezet. „Vendégeink arról tájékoztattak bennünket, hogy

Magyarország kormányának tervei szerint 2027 januárjától kiszámíthatóbb, egész évre szóló finanszírozás biztosítja programjaink működését.

Ez különösen jó hír számunkra: így már az év kezdetétől lehetővé válik programjaink előre tervezése, és a korábbi, sokszor bizonytalan finanszírozást kiszámítható, egész éves támogatás váltja fel. Köszönjük a látogatást, a közösségeinkre fordított figyelmet, a bizalmat és a támogatást! Folytatjuk a munkát!” – írták.

Románia Moldva régiójában több tízezer csángó él, akiknek kulturális és oktatási programjait az MCSMSZ fogja össze. Az oktatás és hagyományőrzés mellett a gyerekek szociális támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek. A csángóföldi magyarok anyanyelvi képzését 37 településen biztosítják, a program 22 saját tulajdonban lévő magyar házban, továbbá bérelt helyiségekben zajlik. A program működtetését a magyar állam finanszírozza, a román állam nem járul hozzá. A programban jelenleg mintegy 2200 gyerek vesz részt óvodástól egyetemista korig, velük a szervezet közel 200 alkalmazottja foglalkozik.

A magyar kormány szeptemberben jelentette be, hogy egymilliárd forintos kiegészítő támogatást ítélt meg az MCSMSZ-nek idei kiadásai fedezésére. A rendkívüli támogatást azzal indokolták, hogy az előző kormány 2026-ra csak az első félévi támogatást hagyta jóvá a szervezetnek, így veszélybe került a program folytatása. Pogár László, az MCSMSZ elnöke akkor az MTI-nek elmondta, a magyar kormány támogatása nagy segítség a szervezetnek, hiszen a Kárpátokon túli régióban egyedüliként foglalkoznak a csángómagyar kultúra őrzésével, ápolásával, a magyar identitás erősítésével. Hegyeli Attila oktatási koordinátor szerint a magyar kormány anyagi támogatása nélkül nem lehetne működtetni a programot. „És nem azért, mert nem próbáljuk vagy nem akarjuk. Hanem azért, mert nincsenek meg a lehetőségek, és

még mindig nem elég nyitott a román állam arra, hogy ilyenfajta szórványhelyzetben a kisebbségeket megfelelő módon tudja támogatni”

– magyarázta akkor az MTI-nek.