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Fotó: Veres Nándor
Csángóföldön tájékozódtak a magyar kormány képviselői – Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Kollai István külhoni magyarokért felelős helyettes államtitkár – a moldvai csángók helyzetéről, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) munkájáról – közölte szerdán a moldvai csángó közösségeket összefogó szervezet Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint Heidl György és Kollai István hétfőn és kedden kétnapos moldvai látogatáson vett részt. Több csángó településre ellátogattak, az MCSMSZ vezetőivel, a moldvai magyar oktatási programban részt vevő pedagógusokkal és diákokokkal is találkoztak.
A magyar kormány képviselői moldvai útjuk során Gajdárra, Lujzikalagorba, Somoskára, Klézsére, Budára, Pokolpatakra, Lábnyikra, Magyarfaluba és Nagypatakra is ellátogattak. A falvakban a csángóföldi magyar oktatási programban részt vevő gyerekekkel – óvodásokkal és iskolásokkal egyaránt –, hagyományőrzőkkel és az MCSMSZ kötelékében dolgozó pedagógusokkal találkoztak – írja az MTI.
Megtekintették a szövetség által működtetett magyar házakat, tájházakat, Lábnyikban a szociális konyhát, Nagypatakon a magyarországi segítséggel felújított műemlék fatemplomot nézték meg. A budapesti vendégek olyan helyszínekre is eljutottak, ahol a szövetségnek nincs saját ingatlana, és programjai bérelt helyiségekben zajlanak – írta az MCSMSZ.
A tájékoztatás szerint Heidl György és Kollai István a bákói magyar házban az ott dolgozó pedagógusokkal találkozott, felkeresték a tervezett bákói kollégium helyszínét, és tájékozódtak az intézmény létrehozásának tervéről.
A csíkszeredai csángó kollégiumba is ellátogattak, ahol diákokkal, nevelőkkel és az intézmény vezetőivel találkoztak.
A magyar kormány képviselői az MCSMSZ vezetőivel folytatott megbeszélésen részletesen áttekintették a csángóföldi közösségek jelenlegi helyzetét és a szövetség által működtetett programokat – közölte a szervezet.
„Vendégeink arról tájékoztattak bennünket, hogy
Ez különösen jó hír számunkra: így már az év kezdetétől lehetővé válik programjaink előre tervezése, és a korábbi, sokszor bizonytalan finanszírozást kiszámítható, egész éves támogatás váltja fel. Köszönjük a látogatást, a közösségeinkre fordított figyelmet, a bizalmat és a támogatást! Folytatjuk a munkát!” – írták.
Románia Moldva régiójában több tízezer csángó él, akiknek kulturális és oktatási programjait az MCSMSZ fogja össze. Az oktatás és hagyományőrzés mellett a gyerekek szociális támogatására is nagy hangsúlyt fektetnek. A csángóföldi magyarok anyanyelvi képzését 37 településen biztosítják, a program 22 saját tulajdonban lévő magyar házban, továbbá bérelt helyiségekben zajlik. A program működtetését a magyar állam finanszírozza, a román állam nem járul hozzá. A programban jelenleg mintegy 2200 gyerek vesz részt óvodástól egyetemista korig, velük a szervezet közel 200 alkalmazottja foglalkozik.
A magyar kormány szeptemberben jelentette be, hogy egymilliárd forintos kiegészítő támogatást ítélt meg az MCSMSZ-nek idei kiadásai fedezésére. A rendkívüli támogatást azzal indokolták, hogy az előző kormány 2026-ra csak az első félévi támogatást hagyta jóvá a szervezetnek, így veszélybe került a program folytatása.
Pogár László, az MCSMSZ elnöke akkor az MTI-nek elmondta, a magyar kormány támogatása nagy segítség a szervezetnek, hiszen a Kárpátokon túli régióban egyedüliként foglalkoznak a csángómagyar kultúra őrzésével, ápolásával, a magyar identitás erősítésével.
Hegyeli Attila oktatási koordinátor szerint a magyar kormány anyagi támogatása nélkül nem lehetne működtetni a programot. „És nem azért, mert nem próbáljuk vagy nem akarjuk. Hanem azért, mert nincsenek meg a lehetőségek, és
– magyarázta akkor az MTI-nek.
A hat moldvai megyében mintegy 170 ezer római katolikus él, róluk vallásuk alapján feltételezhető, hogy magyar származásúak. Közülük 40 ezren beszélnek még magyarul. A csángószövetség létrejöttekor, 1990 már nagyon komoly asszimilációs veszteségen volt túl a közösség. Az oktatási koordinátor szerint a magyar oktatási program nélkül még nagyobb lenne a nyelvvesztés, ugyanis a program iránt egyre nagyobb az érdeklődés, évről évre nő a résztvevők száma.
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