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Lehetetlen helyzetben a mederépítés, de lehetséges helyszínt azonosítottak egy új sóbánya létesítéséhez Parajdon

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Nem tudni, hogy mely állami szervhez tartoznak a parajdi Sószorosban lévő területek, így nem kezdődhetett el a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kiépítése. Közben lehetséges helyszínt azonosítottak egy új sóbánya létesítéséhez.

Fülöp-Székely Botond

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Közel másfél éve, 2025. május 29-én árasztotta el teljesen a parajdi sóbányát a megáradt Korond-patak, ezáltal pedig lehetetlenné vált a sókitermelés, ugyanakkor a helyi turizmus is megbicsaklott.

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Azóta többször is felmerült egy új sóbánya megépítésének lehetősége, de konkrét lépések csak idén májusban történtek ez ügyben az Országos Sóipari Társaság (Salrom) részéről.

Lehetséges helyszín

Tavasszal Constantin Dan Dobrea, a Salrom igazgatója azt közölte a Székelyhonnal, hogy szerződést kötöttek egy vállalattal, amely egy új, kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét vizsgálja meg, ugyanakkor terveket is készít a gyakorlatba ültetéshez. A fúrásokkal is járó kutatásokat a Telegdy bányarész közelében fogják elkezdeni – ígérte.

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Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

Újabb megkeresésünkkor már azt közölte, hogy

a vállalat azonosított egy lehetséges helyszínt, ahol kősót termelhetnének ki.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy ez még csak az első lépés egy új bánya esetleges létesítéséhez. A folyamat következő szakaszában egy részletes földtani, hidrogeológiai és geomechanikai kutatási program kidolgozására, valamint annak jóváhagyására lesz szükség.

Mindemellett egy előzetes pénzügyi elemzés összeállítása is elengedhetetlen. Mindezekre a 2027-es költségvetésükből szeretnének pénzt fordítani.

Patthelyzet: van vállalkozó, vannak tervek, de a területek jogviszonya nem tisztázott, így nem épülhet az új meder Galéria

Patthelyzet: van vállalkozó, vannak tervek, de a területek jogviszonya nem tisztázott, így nem épülhet az új meder

Fotó: László Ildikó

Csőrendszer és betonozott meder

Tavaly nyár elején született döntés arról, hogy egy speciális bordázott csőrendszerbe kell terelni a Korond-patak Sószoroson áthaladó szakaszát a környék biztonságossá tétele érdekében. Ez ősz végére meg is épült.

A vezeték azonban legfeljebb 15 köbméternyi vizet tud elnyelni másodpercenként,

míg a Korond-patak vízhozama nagyjából 65 köbméter volt másodpercenként a bányakatasztrófa bekövetkeztekor.

Ezért született meg a döntés, hogy egy újabb, 1,3 kilométer hosszú lebetonozott medret is ki kell építeni a Sószorosban – közvetlenül a vezetékek mellett – a Korond-patak elterelése érdekében. Ez legfeljebb 50 köbméternyi vizet tud majd elvezetni másodpercenként.

A csövek és az új meder együttesen várhatóan el tudják vezetni az áradásokkor keletkező nagyobb vízmennyiséget,

főleg, ha megépül a vízügyi hatóság által tervezett, 12 méter magas völgyzáró gát a kanyon felső részénél.

A Salrom munkatársai abban bíztak, hogy már idén nyáron elkezdődhet a betonozott patakmeder kiépítése, de ez végül meghiúsult.

A Telegdy bányarész felett találtak lehetséges helyszínt a kitermeléshez Galéria

A Telegdy bányarész felett találtak lehetséges helyszínt a kitermeléshez

Fotó: Olti Angyalka

Tisztázatlan területek

Constantin Dan Dobrea a Székelyhon megkeresésére elmondta, a közbeszerzési eljárás lejártát követően

augusztusban szerződést kötöttek egy vállalkozóval az új meder kiépítésére.

A cég ugyanazon hónap végéig összeállította a kivitelezési terveket, amelyeket a Salrom szakmai csapata jóvá is hagyott.

Bár látszólag minden az ütemterv szerint haladt, a kivitelezés mégsem kezdődhetett el az azóta eltelt időszakban. Kiderült ugyanis, hogy a munkálat közvetlen helyszínén lévő területek egy része Parajd községhez tartozik, egyet – a Korond-patak medrét – pedig a Maros Vízügyi Igazgatóság ügykezeli,

van azonban két olyan szakasz a Só-hegy természetvédelmi zónában, amelyek esetében nem világos, hogy mely állami szerv rendelkezik felettük.

Ezek júniusig a környezetvédelmi minisztérium, azon belül pedig a Hargita Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság ügykezelésébe tartoztak, ám időközben egyszerűen törlődtek a regiszterükből. Így jelenleg nem tiszta a területek államon belüli jogviszonya.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Tehetetlen a Salrom

Bár Parajd község kiadott egy sürgősségi építkezési engedélyt a helyszínre, az urbanisztikai bizonylatban leszögezték, hogy

a munkálatokhoz jóváhagyást kell kérni a Homoród Erdészeti Hivataltól, az Országos Talajjavító Ügynökségtől és a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságtól.

Ezeket a törvény szerint a terület bármilyen módosítását megelőzően be kell szerezni. A jóváhagyásokat akkor adhatják ki az intézmények, ha állami jelentőségű, közhasznú stratégiai beruházásról van szó vagy, ha ehhez a tulajdonosok hozzájárulnak. Bizonyos területek esetében viszont tisztázatlanok a tulajdonjogok, így nincs, akihez fordulni.

A Salrom kimerítette minden jogi és más lehetőségét arra vonatkozóan, hogy tisztázzák a helyzetet,

az említett intézmények jóváhagyása nélkül pedig nem kezdhet építkezésbe a helyszínen

– szögezte le Dobrea. Mindemellett rámutatott, a tervezett munkálatok semmilyen hasznot nem hoznak a vállalat számára, kizárólag a térség és a lakók védelmét szolgálják.

Az igazgató úgy véli, hogy a továbbiakban az állami intézmények feladata a területek jogi viszonyának tisztázása, valamint a meder kiépítéséhez szükséges dokumentumok biztosítása. A helyzetről az érintett minisztériumokat is tájékoztatták.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Parajd
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