Lehetetlen helyzetben a mederépítés, de lehetséges helyszínt azonosítottak egy új sóbánya létesítéséhez Parajdon

Fotó: Pinti Attila
Nem tudni, hogy mely állami szervhez tartoznak a parajdi Sószorosban lévő területek, így nem kezdődhetett el a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kiépítése. Közben lehetséges helyszínt azonosítottak egy új sóbánya létesítéséhez.
2026. november 13., 07:582026. november 13., 07:58
2026. november 13., 08:032026. november 13., 08:03
Közel másfél éve, 2025. május 29-én árasztotta el teljesen a parajdi sóbányát a megáradt Korond-patak, ezáltal pedig lehetetlenné vált a sókitermelés, ugyanakkor a helyi turizmus is megbicsaklott.
Azóta többször is felmerült egy új sóbánya megépítésének lehetősége, de konkrét lépések csak idén májusban történtek ez ügyben az Országos Sóipari Társaság (Salrom) részéről.
Tavasszal Constantin Dan Dobrea, a Salrom igazgatója azt közölte a Székelyhonnal, hogy szerződést kötöttek egy vállalattal, amely egy új, kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét vizsgálja meg, ugyanakkor terveket is készít a gyakorlatba ültetéshez. A fúrásokkal is járó kutatásokat a Telegdy bányarész közelében fogják elkezdeni – ígérte.
Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.
Újabb megkeresésünkkor már azt közölte, hogy
Megjegyezte ugyanakkor, hogy ez még csak az első lépés egy új bánya esetleges létesítéséhez. A folyamat következő szakaszában egy részletes földtani, hidrogeológiai és geomechanikai kutatási program kidolgozására, valamint annak jóváhagyására lesz szükség.
Mindemellett egy előzetes pénzügyi elemzés összeállítása is elengedhetetlen. Mindezekre a 2027-es költségvetésükből szeretnének pénzt fordítani.
Patthelyzet: van vállalkozó, vannak tervek, de a területek jogviszonya nem tisztázott, így nem épülhet az új meder
Fotó: László Ildikó
Tavaly nyár elején született döntés arról, hogy egy speciális bordázott csőrendszerbe kell terelni a Korond-patak Sószoroson áthaladó szakaszát a környék biztonságossá tétele érdekében. Ez ősz végére meg is épült.
míg a Korond-patak vízhozama nagyjából 65 köbméter volt másodpercenként a bányakatasztrófa bekövetkeztekor.
Ezért született meg a döntés, hogy egy újabb, 1,3 kilométer hosszú lebetonozott medret is ki kell építeni a Sószorosban – közvetlenül a vezetékek mellett – a Korond-patak elterelése érdekében. Ez legfeljebb 50 köbméternyi vizet tud majd elvezetni másodpercenként.
főleg, ha megépül a vízügyi hatóság által tervezett, 12 méter magas völgyzáró gát a kanyon felső részénél.
A Salrom munkatársai abban bíztak, hogy már idén nyáron elkezdődhet a betonozott patakmeder kiépítése, de ez végül meghiúsult.
A Telegdy bányarész felett találtak lehetséges helyszínt a kitermeléshez
Fotó: Olti Angyalka
Constantin Dan Dobrea a Székelyhon megkeresésére elmondta, a közbeszerzési eljárás lejártát követően
A cég ugyanazon hónap végéig összeállította a kivitelezési terveket, amelyeket a Salrom szakmai csapata jóvá is hagyott.
Bár látszólag minden az ütemterv szerint haladt, a kivitelezés mégsem kezdődhetett el az azóta eltelt időszakban. Kiderült ugyanis, hogy a munkálat közvetlen helyszínén lévő területek egy része Parajd községhez tartozik, egyet – a Korond-patak medrét – pedig a Maros Vízügyi Igazgatóság ügykezeli,
Ezek júniusig a környezetvédelmi minisztérium, azon belül pedig a Hargita Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság ügykezelésébe tartoztak, ám időközben egyszerűen törlődtek a regiszterükből. Így jelenleg nem tiszta a területek államon belüli jogviszonya.
Fotó: Pinti Attila
Bár Parajd község kiadott egy sürgősségi építkezési engedélyt a helyszínre, az urbanisztikai bizonylatban leszögezték, hogy
Ezeket a törvény szerint a terület bármilyen módosítását megelőzően be kell szerezni. A jóváhagyásokat akkor adhatják ki az intézmények, ha állami jelentőségű, közhasznú stratégiai beruházásról van szó vagy, ha ehhez a tulajdonosok hozzájárulnak. Bizonyos területek esetében viszont tisztázatlanok a tulajdonjogok, így nincs, akihez fordulni.
A Salrom kimerítette minden jogi és más lehetőségét arra vonatkozóan, hogy tisztázzák a helyzetet,
– szögezte le Dobrea. Mindemellett rámutatott, a tervezett munkálatok semmilyen hasznot nem hoznak a vállalat számára, kizárólag a térség és a lakók védelmét szolgálják.
Az igazgató úgy véli, hogy a továbbiakban az állami intézmények feladata a területek jogi viszonyának tisztázása, valamint a meder kiépítéséhez szükséges dokumentumok biztosítása. A helyzetről az érintett minisztériumokat is tájékoztatták.
Fotó: László Ildikó
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