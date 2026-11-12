Országszerte ellenőrzik a járóbeteg-szakrendelőket, székelyföldi város is célkeresztben

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Ellenőrzéseket indít az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) mintegy 25 állami és magán járóbeteg-szakrendelőben – jelentette be csütörtökön Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A tárcavezető Facebook-bejegyzésében – melyet az Agerpres idéz – közölte, hogy aláírta az ellenőrzések megkezdéséhez szükséges miniszteri rendeleteket.
Az ellenőrzések Brassóban, Gyulafehérváron, Nagyszebenben, Iași-ban, Aradon, Temesváron, Bukarestben, Ploiești-en, Pitești-en, Buzăuban, Nagybányán, Konstancán és Marosvásárhelyen működő állami és magánszakrendelőket érintenek.
Rogobete megköszönte mindazoknak, akik a minisztériumhoz vagy közvetlenül hozzá fordulva jelezték az ellátás során tapasztalt szabálytalanságokat. Hangsúlyozta, hogy
Arra biztatta a betegeket, hogy továbbra is jelezzék a problémákat.
A miniszter leszögezte, hogy nem „boszorkányüldözésről” van szó. Céljuk a szabálytalanságok feltárása, az igazolt jogsértések szankcionálása és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését akadályozó gyakorlatok visszaszorítása – tette hozzá.
Négy új veszettséggócot igazoltak a laborvizsgálatok csütörtökön, ezzel szinte negyvenre nőtt a veszettség szeptember végi megjelenése óta Hargita megyében jegyzett fertőzések száma. Elővigyázatosságból több embert is be kellett oltani.
A romániaiak mindössze 36 százaléka tartja magát pénzügyileg függetlennek, és a pénzhez való viszonyukban a 30 éves kor jelenti a fordulópontot – derül ki a Reveal Marketing Research csütörtökön közzétett felméréséből.
Házkutatásokat tartottak Maros megyében egy 25 éves férfinél, akit lopással gyanúsítanak. Az általa eltulajdonított tárgyakat sikerült megtalálni és visszaszerezni.
Nicușor Dan államfő csütörtökön kétoldalú megbeszélést folytatott Friedrich Merz német kancellárral Dublinban, az Európai Politikai Közösség (EPK) kilencedik csúcstalálkozójának keretében.
A közigazgatási átszervezésnek, amely a székelyföldi községek településszerkezetét megváltoztatná, van jobb alternatívája is: az együttműködés, a tudásmegosztás – jelentette ki csütörtökön Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.
A lakossági adók akár 50 százalékos csökkentésével ösztönözné a kormány az önkéntes település-összevonásokat – jelentette be csütörtökön Buzăuban Alexandru Stoica fejlesztési miniszter.
Személyes interjún választják ki azokat, akik a marosvásárhelyi rendőrségen szeretnének önkénteskedni. A jelentkezőket november 16-tól várják.
Őrizetbe vettek egy 46 éves férfit, aki arra buzdította Călin Georgescu támogatóit, hogy hatoljanak be a bukaresti fogdába, végezzenek az ott dolgozókkal, és helikopterrel szabadítsák ki a volt államfőjelöltet.
Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.
Decemberben újraindítja belföldi járatait Romániában a Wizz Air – írja az economedia.ro beszámolója nyomán az MTI.
szóljon hozzá!