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Országszerte ellenőrzik a járóbeteg-szakrendelőket, székelyföldi város is célkeresztben

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Ellenőrzéseket indít az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) mintegy 25 állami és magán járóbeteg-szakrendelőben – jelentette be csütörtökön Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. november 12., 20:482026. november 12., 20:48

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében – melyet az Agerpres idéz – közölte, hogy aláírta az ellenőrzések megkezdéséhez szükséges miniszteri rendeleteket.

Az ellenőrzések Brassóban, Gyulafehérváron, Nagyszebenben, Iași-ban, Aradon, Temesváron, Bukarestben, Ploiești-en, Pitești-en, Buzăuban, Nagybányán, Konstancán és Marosvásárhelyen működő állami és magánszakrendelőket érintenek.

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Rogobete megköszönte mindazoknak, akik a minisztériumhoz vagy közvetlenül hozzá fordulva jelezték az ellátás során tapasztalt szabálytalanságokat. Hangsúlyozta, hogy

a bejelentéseket komolyan veszik, és igyekeznek minél több esetet kivizsgálni.

Arra biztatta a betegeket, hogy továbbra is jelezzék a problémákat.

A miniszter leszögezte, hogy nem „boszorkányüldözésről” van szó. Céljuk a szabálytalanságok feltárása, az igazolt jogsértések szankcionálása és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését akadályozó gyakorlatok visszaszorítása – tette hozzá.

Belföld Egészségügy
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