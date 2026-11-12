Országszerte ellenőrzik a járóbeteg-szakrendelőket, székelyföldi város is célkeresztben

Ellenőrzéseket indít az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) mintegy 25 állami és magán járóbeteg-szakrendelőben – jelentette be csütörtökön Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon 2026. november 12., 20:482026. november 12., 20:48

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében – melyet az Agerpres idéz – közölte, hogy aláírta az ellenőrzések megkezdéséhez szükséges miniszteri rendeleteket. Az ellenőrzések Brassóban, Gyulafehérváron, Nagyszebenben, Iași-ban, Aradon, Temesváron, Bukarestben, Ploiești-en, Pitești-en, Buzăuban, Nagybányán, Konstancán és Marosvásárhelyen működő állami és magánszakrendelőket érintenek. Hirdetés Rogobete megköszönte mindazoknak, akik a minisztériumhoz vagy közvetlenül hozzá fordulva jelezték az ellátás során tapasztalt szabálytalanságokat. Hangsúlyozta, hogy

a bejelentéseket komolyan veszik, és igyekeznek minél több esetet kivizsgálni.